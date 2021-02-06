Koronavirüsün hafif geçirildiği nasıl anlaşılır? Farkında olmadan koronavirüs geçirilir mi?

Tüm dünyada koronavirüsle mücadele devam ederken, öte yandan hastalığı farkında olmadan ya da hafif belirtilerle geçirenlerin sayısının da hayli fazla olduğu söyleniyor.

Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalara göre, koronavirüs belirtileri arasında en çok karşılaşılan semptomlar ateş, öksürük ve nefes darlığı olarak belirtildi.

Kas ağrısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, tat ve koku alma kaybı koronavirüs belirtilerinden olabiliyor.

Ancak koronavirüs salgının bir diğer yüzü olarak, hastalığı belirtisiz geçirenler var. Bu kişiler her ne kadar hastalığı belirtisiz ve ağrısız geçiriyor.

Peki koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Farketmeden korona geçirmiş olabilir miyiz? İşte koronavirüsü asemptomatik geçirenlere dair bilgiler..

FARKINDA OLMADAN KORONAVİRÜS GEÇİRİLİR Mİ?

Koronavirüsü toplumda en yoğun 20-49 yaş grubu geçiriyor. Ancak bu grubun sadece yüzde 15-20'sinde hastaneye başvuracak şiddette belirtiler oluyor.

Bu da akıllara "Farkında olmadan corona virüs geçirip geçirilmediği nasıl anlaşılır?" sorusunu getiriyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Her vaka hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var ve büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor." açıklamasında bulunmuştu.

Dünyada 2 milyonu aşkın kişinin ölümüne neden olan koronavirüs, güçlü belirtiler göstermeden de bulaşabiliyor.

Hastalığı hafif belirtiler veya tamamen belirtisiz geçirenlerde bir hafta sonra antikor çıkmaya başlıyor ve 2 hafta sonra tespit edilebiliyor. Belirtisiz geçirenler, evinde pozitif çıkan bir hasta olduğu zaman yapılan taramalarda tespit ediliyor. Bu hastalarda antikor gelişip bağışıklık oluyor.

Bu kişilerdeki en önemli belirti halsizlik ve sırt ağrısı oluyor. Bununla birlikte daha az olmakla birlikte, öksürük ve üşüme, karın ağrısı ve ishal gibi şikayetler yaşanabiliyor.

KORONAVİRÜSÜN HAFİF GEÇİRİLDİĞİ NASIL ANLAŞILIR?

Koronavirüs belirtilerinde Türkiye'de ve dünyada asemptomatik vaka oranı oldukça yüksek olarak görülüyor.

Asemptomatik vaka, belirti göstermeyen hasta demektir. O yüzden bu durum muayene ile ya da kendinizi gözlemlemeniz ile anlaşılamaz.

Hasta olduğu bilinen birisi ile temasınız oldu ise, kalabalık ortamlarda çalışıyor veya korunmasız bir şekilde bu ortamlarda bulundu veya bir sağlık çalışanı iseniz, asemptomatik taşıyıcısı olabilirsiniz.

Korunmak için yapabileceğiniz şeyler, olabildiğince evden çıkmamak, sosyal mesafe kurallarına uymak, maske takmak ve elleri sık yıkamaktır. Antikor testleri yaygınlaştıkça, kimin bu hastalığı geçirip geçirmediği daha kolay anlaşılacaktır.