Koronavirüsün kökeni, 20 bin yıl önceye dayandığı

ABD'de bilim insanları yaptıkları bi araştırmada, koronavirüsün Doğu Asya topluluklarında 20 bin yıl öncesinden beri var olduğunu öne sürdü.

ABD'de bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre, koronavirüsün izlerinin 20 bin yıl öncesine Doğu Asya topluluklarına dayandığı ileri sürülüyor.

Araştırmada, 20 bin yıl önce Doğu Asya'da, bugün yaşayan insanların DNA'sında evrimsel iz bırakacak kadar etkili bir koronavirüs salgını yaşandığı ifade edildi.

Ayrıca araştırmaya göre, antik koronavirüsün bölgede yıllarca etkili olduğu ve salgının aşılama ile kontrol altına alınmadığı takdirde korkunç sonuçları doğurabileceği kaydedildi.

''BU BİZİ ENDİŞELENDİRMELİ''

Çalışmaya öncülük eden, Arizona Üniversitesinden evrimsel biyolog David Enard, "Bu bizi endişelendirmeli. Şu anda olan salgın, nesiller ve nesiller boyu devam ediyor olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

VİRÜSLERİN YILLAR BOYUNCA İNSAN GENOMUNDA DEĞİŞİMİ

Enard ve araştırmaya katılan diğer bilim insanlarının, mevcut koronavirüslerin genlerine bakmak yerine, virüsü taşıyan insanların DNA'sı üzerindeki etkilerini araştırdıkları ve nesiller boyunca virüslerin, insan genomunda muazzam miktarda değişime neden olduğunun tespit edildiği açıklandı.

Araştırmada, virüslerin ve insanların birbirlerine karşı geliştirdikleri mutasyonları kendilerinden sonraki nesillere aktardığına işaret edilerek, bilim insanlarının virüslerin tarihini yeniden yapılandırmak için bu genetik varyasyon kalıpları içinde insan genomunu inceledikleri vurgulandı.

DOĞU ASYA TOPLULUKLARINDA BU GENLERİN 42'Sİ BASKIN

Doğu Asya topluluklarında bu genlerin 42'sinin baskın bir versiyona sahip olduğunu tespit eden bilim insanlarının, bu bulguları, o bölgedeki insanların antik koronavirüslere adapte olduklarının güçlü bir işareti olarak gördükleri ifade edildi.

Araştırmada, tüm bu genlerin virüs karşıtı mutasyonlarını, 20 ila 25 bin yıl önce büyük olasılıkla birkaç yüzyıl boyunca geliştirdiği tahmininde bulunulurken, şaşırtıcı olanın ise o zamanlarda avcı-toplayıcı olan Doğu Asyalıların yoğun topluluklar halinde yaşamadıkları halde virüsün nasıl bu kadar yayıldığı sorusu olduğu aktarıldı.