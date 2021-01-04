Koronavirüsün mutasyona uğramış türü Yunanistan'da da tespit edildi

Koronavirüsün mutasyona uğramış türü Yunanistan'da da tespit edildi

Yunanistan Sağlık Bakanlığı yetkilisi, İngiltere’den Yunanistan’a gelen 4 kişide koronavirüsün yeni türünün tespit edildiğini açıkladı.

İngiltere’de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan koronavirüsün yeni türü Yunanistan’a sıçradı.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı yetkilisi, İngiltere’den Yunanistan’a gelen 4 kişide koronavirüsün yeni türünün tespit edildiğini aktararak, bu kişilerin karantina altına alındığını ifade etti.

TEDBİRLER SIKILAŞTIRILDI

Yunanistan, korona virüsün yayılmasını kontrol altına almak için bugünden itibaren 1 hafta boyunca tedbirleri sıkılaştırarak, Noel öncesinde yeniden açılmasına izin verilen kuaför salonlarını ve kitapçıları kapattı.

Yunanistan’da toplam vaka sayısı 140 bin 99’a, toplam can kaybı ise 4 bin 957 ulaştı.



