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    Koronavirüsün mutasyona uğramış türü Yunanistan'da da tespit edildi

    Yunanistan Sağlık Bakanlığı yetkilisi, İngiltere’den Yunanistan’a gelen 4 kişide koronavirüsün yeni türünün tespit edildiğini açıkladı.
    • İHA
    • 04.01.2021 - 02:40
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    Koronavirüsün mutasyona uğramış türü Yunanistan'da da tespit edildi

    İngiltere’de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan koronavirüsün yeni türü Yunanistan’a sıçradı.

    Yunanistan Sağlık Bakanlığı yetkilisi, İngiltere’den Yunanistan’a gelen 4 kişide koronavirüsün yeni türünün tespit edildiğini aktararak, bu kişilerin karantina altına alındığını ifade etti.

    TEDBİRLER SIKILAŞTIRILDI

    Yunanistan, korona virüsün yayılmasını kontrol altına almak için bugünden itibaren 1 hafta boyunca tedbirleri sıkılaştırarak, Noel öncesinde yeniden açılmasına izin verilen kuaför salonlarını ve kitapçıları kapattı.

    Yunanistan’da toplam vaka sayısı 140 bin 99’a, toplam can kaybı ise 4 bin 957 ulaştı.

    Koronavirüsün mutasyona uğramış türü Yunanistan da da tespit edildi #1

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