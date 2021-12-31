Koronavirüsün Omicron varyantı, T hücrelerini aşmakta zorlanıyor

Bağışıklık sisteminin ikinci basamak savunmasının önemli bir parçası olan T hücrelerinin, Kovid-19'un Omicron varyantını tanıma ve saldırmada etkili olduğu tespit edildi.

ABD Yale Üniversitesi ile ortak çalışmalar yapan medRxiv isimli kuruluşun araştırmasında, Omicron'un kapsamlı mutasyonlarına ve nötralize edici antikorlara karşı azaltılmış duyarlılığına rağmen "aşı veya doğal enfeksiyon tarafından harekete geçirilmiş T hücrelerinin, Kovid-19'a karşı güçlü engel oluşturduğu" belirtildi.

"T HÜCRESİ BAĞIŞIKLIĞI, OMİCRON'A KARŞI KORUYOR"

Kovid-19 aşısı olmuş veya hiç aşı yaptırmamış gönüllülerden alınan T hücrelerini Omicron virüsüne maruz bırakarak gözlemleyen bilim adamlarının hazırladıkları ön raporda, "Omicron'a karşı iyi korunmuş T hücresi bağışıklığının, şiddetli Kovid-19'dan korunmaya katkıda bulunması muhtemeldir." ifadesi yer aldı.

GÜÇLENDİRİCİ AŞILAR, RİSKİ CİDDİ ORANDA DÜŞÜRÜYOR

Araştırmada ayrıca Kovid-19'a karşı güçlendirici aşıların, bulaşma riski diğerlerine göre çok daha yüksek olan Omicron varyantına karşı enfeksiyon riskini ciddi oranda düşürdüğü belirtildi.

TAKVİYE DOZ, RİSKİ AZALTIYOR

Yeni bulgu, Kovid-19'un Omicron varyantına yakalanan yakınlarıyla aynı evi paylaşan tam aşılıların Delta'ya göre 3 ila 4 kat daha fazla enfeksiyon kapma riski taşıdıklarını ancak takviye doz alanların bu riski oldukça azalttığını ortaya koydu.