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    Koronavirüsün Omicron varyantı, T hücrelerini aşmakta zorlanıyor

    Koronavirüsün Omicron varyantı, T hücrelerini aşmakta zorlanıyor

    Bağışıklık sisteminin ikinci basamak savunmasının önemli bir parçası olan T hücrelerinin, Kovid-19'un Omicron varyantını tanıma ve saldırmada etkili olduğu tespit edildi.
    • AA
    • 31.12.2021 - 03:21
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    ABD Yale Üniversitesi ile ortak çalışmalar yapan medRxiv isimli kuruluşun araştırmasında, Omicron'un kapsamlı mutasyonlarına ve nötralize edici antikorlara karşı azaltılmış duyarlılığına rağmen "aşı veya doğal enfeksiyon tarafından harekete geçirilmiş T hücrelerinin, Kovid-19'a karşı güçlü engel oluşturduğu" belirtildi.

    "T HÜCRESİ BAĞIŞIKLIĞI, OMİCRON'A KARŞI KORUYOR"

    Kovid-19 aşısı olmuş veya hiç aşı yaptırmamış gönüllülerden alınan T hücrelerini Omicron virüsüne maruz bırakarak gözlemleyen bilim adamlarının hazırladıkları ön raporda, "Omicron'a karşı iyi korunmuş T hücresi bağışıklığının, şiddetli Kovid-19'dan korunmaya katkıda bulunması muhtemeldir." ifadesi yer aldı.

    Koronavirüsün Omicron varyantı, T hücrelerini aşmakta zorlanıyor #1

    GÜÇLENDİRİCİ AŞILAR, RİSKİ CİDDİ ORANDA DÜŞÜRÜYOR

    Araştırmada ayrıca Kovid-19'a karşı güçlendirici aşıların, bulaşma riski diğerlerine göre çok daha yüksek olan Omicron varyantına karşı enfeksiyon riskini ciddi oranda düşürdüğü belirtildi.

    Koronavirüsün Omicron varyantı, T hücrelerini aşmakta zorlanıyor #2

    TAKVİYE DOZ, RİSKİ AZALTIYOR

    Yeni bulgu, Kovid-19'un Omicron varyantına yakalanan yakınlarıyla aynı evi paylaşan tam aşılıların Delta'ya göre 3 ila 4 kat daha fazla enfeksiyon kapma riski taşıdıklarını ancak takviye doz alanların bu riski oldukça azalttığını ortaya koydu.

    Koronavirüsün Omicron varyantı, T hücrelerini aşmakta zorlanıyor #3

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