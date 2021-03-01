Koronavirüsün şiddetini azaltmak için bağırsak sağlığına dikkat edin

Bağırsak sağlığı bağışıklık için oldukça önemlidir ve bu etkisiyle koronavirüs enfeksiyonunun belirtilerini hafifletebilir. İşte bağırsak florasını iyileştirmek için doğal yollar.

Bağırsakta bulunan bakteri türleri ve sayısı, ilk bulaştan itibaren haftalarca veya aylarca süren koronavirüs semptomları olan 'uzun COVID' riskinizi artırabilir.

Uzmanlara göre, bağırsak mikrobiyomu olarak bilinen bağırsaktaki bakteri çeşitliliği, COVID-19'un şiddetini ve enfeksiyona karşı bağışıklık sistemi tepkisinin seviyesini etkileyebilir.

Araştırmalar, bağırsak mikrobiyomunun, bağışıklık sisteminin COVID-19 enfeksiyonuna tepkisini etkileyebileceğini ve potansiyel olarak hastalık şiddetini ve sonucunu etkileyebileceğini gösteriyor. Bu nedenle, devam eden pandemi döneminde bağırsak sağlığı büyük önem taşıyor.

Bağışıklığı güçlendirmek, vücudunuzu doğru tür yiyecekler ve temel besinlerle beslemekle başlar. Ayrıca bağırsaklarımızın durumuna da bağlıdır. Uzmanlar, COVID-19'un öncelikle bir solunum yolu hastalığı olduğunu söylüyor, ancak kanıtlar bağırsakların da bir rol oynayabileceğini gösteriyor. İşte bağırsak sağlığınızı evde doğal olarak iyileştirmek için bazı ipuçları ve püf noktaları.

YETERLİ SU İÇİN

Günlük olarak yeterli miktarda su içmek, sindirim sistemindeki iyi bakterilerinizi kontrol altında tutabilir. Su, sindirimin önemli bir bileşenidir ve besinlerin uygun şekilde emilmesini sağlar. Su ayrıca yiyeceklerin bağırsaklarda hareket etmesini sağlar. Vücudunuzda yeterince su yoksa, kolondan su emilir bu da sert dışkı ve kabızlığa yol açar.

PROBİYOTİK TÜKETİN

Diyetinize günlük olarak probiyotik eklemek, sindirimi kolaylaştırırken bir yandan da metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olabilir. Probiyotikler, vücudunuzun sağlıklı kalmasına ve iyi çalışmasına yardımcı olan iyi bakterilerden oluşur. Bu iyi bakteriler, kötü bakterilerle savaşmaya yardımcı olmak gibi birçok yönden size yardımcı olur. Diyetinize yoğurt, turşu vb. probiyotik besinler ekleyebilirsiniz. Bunların hepsi 'iyi bakteri' ile doludur.

YETERİNCE UYUYUN

Yeterli ve kaliteli uyuyamamak bağırsak sağlığınız üzerinde ciddi etkilere neden olabilir ve bu da sizi ciddi uyku problemlerinden muzdarip hale getirebilir. Vücudunuza ve zihninize her gün 7-9 saat iyi bir uyku vermeye çalışın. Ayrıca daha iyi uyumanıza yardımcı olmak için yatmadan önce papatya çayı gibi sakinleştirici içecekler tüketmeyi deneyebilirsiniz.

EGZERSİZ YAPIN

Düzenli egzersiz, yiyeceklerin sindirim sisteminizde hareket etmesine yardımcı olarak kabızlığı azaltır. Egzersiz ayrıca, sindirim sağlığınız için iyi olan sağlıklı bir kilonuzu korumanıza yardımcı olabilir. Düzenli egzersizi bir öncelik haline getirin.





STRESİ YÖNETİN

Çok fazla stres veya kaygı, sindirim sisteminizin aşırı hızlanmasına neden olabilir. Zevk aldığınız stres azaltıcı aktiviteler bulun ve bunları düzenli olarak uygulayın. Mümkünse diyetinize nane çayı ekleyin. Nane çayı, vücudunuzdaki stres hormonlarıyla savaşmaya yardımcı olur.





YETERLİ LİF TÜKETİN

Yüksek lifli bir diyet, yiyeceklerin sindirim sisteminizden iyi şekilde geçmesine yardımcı olur ve kabızlık olasılığınızı azaltır. Yüksek lifli bir diyet ayrıca divertiküloz, hemoroit ve irritabl bağırsak sendromu (IBS) gibi çeşitli sindirim sorunlarını önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olabilir. Ek olarak, sağlıklı bir kiloya ulaşmanıza ve kilonuzu korumanıza yardımcı olabilir. Ancak unutmayın, çok fazla lif sağlığa zarar verebilir, bu yüzden onu nasıl doğru bir şekilde dengeleyeceğinizi bilin.

DAHA YAVAŞ YİYİN

Yiyeceklerinizi iyice çiğnemek ve öğünlerinizi daha yavaş bitirmek, tam sindirimi ve besinlerin emilimini desteklemeye yardımcı olabilir. Bu, sindirim rahatsızlığını azaltmanıza ve sağlıklı bir bağırsak sağlamanıza yardımcı olabilir.