Koronovirüs çocuklarda da ağır ve ölümcül seyredebiliyor

Koronavirüs salgını çıktıktan sonra hakkındaki ilk bilgilerden birisi hastalığın gençler ve çocuklar üzerinde etkili olmadığıydı. Ancak sonra karşılaşılan vakalar, bunun böyle olmadığını kanıtladı.

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs pandemisinde yetişkinler kadar olmasa bile çocukların da hastalığı ağır geçirebildiğini ve yaşamını yitirebildiğini bildirerek bu konudaki hatalı bilgilerin üzerini örtüyor.

Ceyhan, açıklamalarında çocukların virüsten korumak için kreşe ve okula gitmelerinin kontrol altına alınması gerektiğinin üzerinde duruyor.

KORONAVİRÜS DAHA ÇOK 65 YAŞ ÜSTÜ VE KRONİK HASTALIKLARI VURUYOR

Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Ceyhan, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınında 65 yaş üstündekilerin ve kronik hastalığı olanların hastalığı daha ağır geçirdiğini ve hayati risklerinin diğer bireylere oranla daha yüksek olduğunu hatırlattı.

ÇOCUKLARIN DA KRONİK HASTALIKLARI OLABİLİYOR

Çocuklarda kanser, diyabet, böbrek, akciğer, karaciğer, kalp gibi kronik hastalığı olanların da risk altında olduğunun altını çizen Ceyhan, "Salgının başlangıç döneminde yapılan çalışmalar yanıltıcı oldu. Çünkü çocukların bulaştırmadığı ya da daha az bulaştırdığı ifade edildi. Halbuki dünyada kısıtlamaların olduğu ortamda çocuklar zaten dışarı çıkamadıkları için bulaştırma şansı yoktu.

ÇOCUKLAR DA VİRÜSÜ EN AZ YETİŞKİNLER KADAR BULAŞTIRABİLİYOR

Ne zaman ki kreş ve anaokulları açıldı, durumun öyle olmadığı anlaşıldı. Çocuklar da virüsü en az yetişkinler kadar bulaştırabiliyor. Oran olarak yetişkinler kadar olmasa bile çocuklar da ağır hastalık geçirebiliyor ve ölebiliyorlar." diye konuştu.

"ÇOCUKLARA HİÇBİR ŞEY OLMAZ, ÇOCUKLAR AZ BULAŞTIRIYOR DÜŞÜNCESİ YANLIŞ"

Prof. Dr. Ceyhan, koronavirüsün çocuklar üzerindeki etkisine ilişkin yaptıkları bilimsel araştırma hakkında bilgi verdi:

"Hacettepe Üniversitesi ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından takip edilen 220 Kovid tanısı alan çocuk üzerinde çalışma gerçekleştirildi. 220 çocuğun 6'sının uzun süre yoğun bakımda tedavi gördüğü, 2'sinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Araştırma ile çocuklara hiçbir şey olmaz, çocuklar az bulaştırıyor düşüncesinin yanlış olduğunun altı çizildi. Hatta okullar açıldığında yapılan çalışmalarda çocukların hastalanma ve bulaştırma riskinin daha da arttığını göreceğiz.

ABD’DE KREŞLER AÇILINCA VAKALAR ARTTI

ABD'de 2 Nisan'da bütün kreş ve okullar kapalıyken yapılan çalışmada, ülkedeki bütün vakaların sadece yüzde 2'sinin çocuk olduğu, 6 Ağustos'ta yapılan değerlendirmede ise bu oranın yüzde 9,1'e yükseldiği saptandı. Çünkü orada da henüz okullar açılmadı ama kreşler açık."

"OKULLARIN AÇILMASINA YÖNELİK BİR EYLEM PLANI YAPILMALI"

Okulların hastalık açısından her zaman risk taşıdığını, ama bunun sadece pandemiye ve okula özgü olmadığını anlatan Ceyhan, bir yerde ne kadar fiziksel mesafe bozuluyorsa, bağırmak, yüksek sesle konuşmak, maskeyi çıkarmak gibi bulaş riskini artıran aktiviteler varsa ve temas süresinin uzaması gibi durumlar söz konusuysa o yerlerin yüksek riskli alanlar olduğunu söyledi.