Koşarken kaç kalori yakılır? İşte dakika başına kalori hesaplama

Koşu, yeni başlayanlar için spor yapmanın ve kalori yakmanın harika bir yoludur. Peki, koşu yaparken zamana ve hıza bağlı olarak kaç kalori yakılır? İşte yakılan kalori miktarını hesaplama yolları...

Yaz bitti ve birçok kişi için tekrar forma girme zamanı geldi... Sağlıklı bir diyet uygulamanın yanı sıra, özellikle koşu gibi aerobik egzersizlerle kalori harcamasını artırmak da önemlidir.

Koşu, yeni başlayanlar için spor yapmanın ve kalori yakmanın en iyi yollarından biridir.

Peki, zamana ve hıza bağlı olarak koşu yaparken kaç kalori yakılır?

Bir kilometre için kaç dakika koşmak gerekir?

Koşu sırasında bir kilometre için ideal olarak 7 ila 9 dakika koşulmalıdır. Bu süre kişiseldir, koşu deneyiminize, yaşınıza ve sağlığınıza göre değişebilir.

Tüm bu kişisel durumlar dikkate alındığında, koşu sırasında bir kilometrelik seyahat süresi yaklaşık 12 buçuk dakika olabilir.

Koşu bağlılık, azim, düzenlilik ve uyulması gereken program gerektiren bir spordur. Devam edilirse, iki veya üç ay içinde tekrar forma girme şansı oldukça yüksektir.

Koşuya yeni başlayan biriyseniz, haftada yaklaşık 7 kilometre ile başlayın; daha deneyimli hale geldiğinizde haftada 15 kilometreye kadar yol katedebilirsiniz.

Bir kilometre koşarak kaç kalori yakılır?

Kalori tüketimi, tıpkı bir kilometrelik koşu süresi gibi kişiseldir ve çeşitli faktörlere bağlıdır. Yaş, kilo, cinsiyet ve hepsinden önemlisi yağsız kütle yaktığınız kalori miktarını etkiler.

Koşu, iyi miktarda kalori yakmanızı sağlar: Düzenli olarak, kesin ve sabit bir plan izlenerek yapılırsa, birkaç ay içinde sizi tekrar forma sokabilir.

Peki, koşarken kaç kalori yakabilirsiniz? Koşu, kilometre başına vücut ağırlığının kilogramı başına bir kalori yakar.

Bu, 65 kiloysanız, koşu yaptığınız her kilometre için yaklaşık 65 kalori yakacağınız anlamına gelir. Öte yandan, koşmak yerine tempolu yürümeye karar verirseniz, kalori tüketiminiz katedilen her kilometre için vücut ağırlığınızın tam olarak yarısı olacaktır.

Tabii ki yakılan kalori arazi tipi, eğim, giyilen kıyafetler gibi birçok faktörden etkilenir, ancak hızdan çok fazla etkilenmez. Daha hızlı koşmak, yakılan kaloriyi sadece biraz artırır.