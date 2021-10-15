Kötü kolesterolün yükselmesine neden olan 4 alışkanlık

Size sessizce zarar verebilecek günlük alışkanlıklardan kaçınarak genel sağlığınızı ve kolesterol seviyelerini kontrol altında tutmanın yollarını keşfetmeye ne dersiniz?

Kolesterol seviyeleri genellikle kalp, diyabet ve tansiyon sorunlarıyla uğraşan insanlar için belirleyici bir noktadır. Vücudumuz kan lipidleri üzerinde çalışır ve kolesterol de vücutta dolaşan böyle bir lipittir; her organın işlevi ve sağlığı için gereklidir.

Kolesterol kelimesi size kötü bir şey düşündürmekle birlikte, vücudun genel sağlığı korumak için ihtiyaç duyduğu iyi bir kolesterol türü olduğunu da belirtmek önemlidir. Yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) iyi kolesterol, düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) ise kötü kolesteroldür. LDL kolesteroldeki artış, karaciğerdeki fazla yağları kan sistemi yoluyla taşıdığı ve vücut hücrelerinde biriktirdiği için sağlığa zararlıdır. Bu, arterlerin tıkanmasına, felçlere ve kan basıncında artışa neden olabilecek ekstra vücut yağı ile sonuçlanır. İşte, diyetten yaşam tarzına kadar değişen belirli faktörlerin kolesterol düzeyleri üzerindeki etkileri;

1. ZARARLI YAĞLARDAN FAZLA TÜKETMEK

Süt ürünleri, et ve şekerli tatlılar gibi yağlı gıdaları fazla tüketmek LDL düzeylerinde artışa neden olabilir. Yüksek yağ içeriği, karaciğerdeki yağ birikintilerine katkıda bulunur, böylece genel kolesterol seviyelerini yükseltir. Ne yediğiniz kadar ne yemediğiniz de önemlidir. Diyetlerinde kabuklu yemişler, tohumlar, kepekli tahıllar ve yapraklı sebzeler gibi lif ve vitamin açısından zengin gıdaları içermeyen kişiler de yüksek kolesterol geliştirme risklerine yatkındır.

2. PAKETLENMİŞ GIDALARA DİKKAT ETMEMEK

İster dondurularak pişirilmiş olsun, ister konserve olsun, raf ömürlerini uzatmak için eklenen koruyucuların yüksek içeriği nedeniyle tüketirken dikkatli olunmalıdır. Gıda etiketlerini okumamak, LDL seviyenizi artıracak yüksek sodyumlu gıdalar ve doymuş yağlar almanıza neden olabilir. Evde yapılan konserve ya da donuk ürünleri tabi ki bu grubun dışında tutuyoruz. Sağlığınız için olabildiğince paketli gıdalardan uzak durmalısınız.

3. YETERİNCE EGZERSİZ YAPMAMAK

Yüksek kolesterol ile uğraşan kişilere verilen en temel tavsiye egzersiz yapmaktır. Bunun nedeni, egzersiz eksikliğinin karaciğerdeki yağ birikintilerine katkıda bulunan aşırı vücut yağına neden olabilmesidir. Bu, LDL seviyelerinde bir artışa katkıda bulunan bir faktör haline gelir. Ayrıca, LDL ile ters orantıya sahip olan HDL kolesterolünüzü de yükseltemeye katkı sağlar. Vücuttaki yağ oranını düşük seviyelerde tutmak, olası kronik rahatsızlıklara karşı sizi korur.

4. ZARARLI ALIŞKANLIKLAR EDİNMEK

Sigara, alkol tüketimi ve yüksek stres düzeyi gibi faktörler kolesterol düzeylerinin belirlenmesinde önemli rol oynar. Yaşam tarzıyla ilgili bu sorunlar, kalp üzerindeki baskıyı artırabilir ve kaygıyı tetikleyebilir. Bu, stresi yönetmek için abur cubur tüketmenize veya sigara içmenize ve alkol almanıza neden olabilir. Dengeli bir diyet eksikliği ve azalan bağışıklık, LDL seviyelerinde artışa neden olabilir.