Kendinizi sık sık ve sebepsizce kötü bir ruh halinde mi buluyorsunuz? Bunun nedeni çeşitli sağlık sorunları olabilir. İşte kötü ruh haline neden olan sağlık sorunları ve etkili ipuçları.

Ruh hali öfke, üzüntü veya sevinç gibi bir duygunun egemen olduğu zihinsel bir durumudur. Duygular hoş olabilir veya olmayabilir ve bazen acı verici olabilir.

Duygudurum bozukluğu olan bir kişi, olumsuz duyguları çoğu insandan daha yoğun ve daha uzun süre yaşar. Davranışlarını etkilemenin yanı sıra zihinsel ve fiziksel sağlığını etkileyen duygularını kontrol etmekte daha fazla güçlük çektiğini hissedebilir.

Duygudurum bozukluğu olan kişi mesleki, ailevi ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmekte büyük zorluk çekebilir. Duygudurum bozukluğu olan bir kişi, değişen yoğunlukta çeşitli fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar yaşayabilir.

En yaygın fiziksel belirtiler arasında yorgunluk, enerji eksikliği, uyku sorunları, kilo kaybına veya alımına neden olabilecek iştah azalması veya artması, kişisel hijyenin ihmal edilmesi bulunur.

Duygudurum bozukluğu olan kişilerde en sık görülen psikolojik belirtiler ise depresif ruh hali veya derin sıkıntı hali, ilgi kaybı ve intihar düşünceleridir.

Kötü ruh haline neden olan 15 sağlık sorunu

Kötü bir ruh hali içinde olmanın birçok farklı nedeni olabilir. Bunlar psikolojik olabildiği gibi çeşitli sağlık sorunlarından da kaynaklanabilir.

İşte kötü ruh haline neden olan 15 sağlık sorunu.

1. Uyku eksikliği

İyi bir ruh hali içinde olmak istiyorsanız uyku kalitesini bir öncelik haline getirmeniz gerekir. Her gece 7 ila 9 saat uyku yeterli olacaktır. Uyku zihinsel sağlık için gereklidir ve uyku eksikliği sizi daha sinirli hale getirebilir. Ruh hali değişimleri, uyku apnesinin belirtileri arasındadır.

2. Hafıza problemleri

Hafızanızda bozulmalar hissettiğinizde ve konuşmaları veya anahtarlarınızı nereye koyduğunuzu unutmaya başladığınızda ruh hali dalgalanmaları yaşıyor olabilirsiniz. Genel olarak, bu hafıza problemleri, olumsuz duygularla birlikte ruh halinizi daha da kötüye götürebilir. Sinirlilik veya ruh hali değişimleri sıklaşabilir. Bu tür durumlarda Alzheimer hastalığı gibi sağlık sorunları için bir kontrol şarttır.

3. Hafif depresyon

Depresyon, normal yaşamın bir parçası olan geçici depresyondan, yaşamı bozabilecek klinik depresyona kadar çeşitli yoğunluklarda yaşanabilir. Hafif depresyon, günlük hayata müdahale etmeden bir kişiyi huysuz, karamsar ve hatta kavgacı yapabilir.

4. Kalp yetmezliği

Yorgunluk ve buna bağlı olumsuz bir ruh hali kalp yetmezliğinin bir işaretidir. Kalp yetmezliği olan kişi nefes darlığı, aldığı ilaçlar ve genel olarak sağlığı hakkında endişelenir, bu da onu kötü bir ruh haline sokar. Ek olarak, kalp problemleri beyindeki kan dolaşımını ve duygu kontrolünü bozabilir. Beyne giden kan akışını, özellikle de frontal lobları bozan herhangi bir şey sizi sinirlendirebilir.

5. Perimenopoz

Menopozdan kısa bir süre önce bazı kadınlar uykusuzluk, sıcak basması ve sinirliliğe neden olabilecek hızlı hormonal değişimler yaşarlar. Kadın hormonlarında, özellikle de kadınlarda saldırganlıkla bağlantılı olan progesteronda hızlı ve önemli bir değişim olur. Bu hormon dalgalanmaları kötü ruh haline neden olur.

6. Kafa travması

Bir kafa travması, kişi bilincini kaybetmemiş olsa bile beyin sarsıntısına neden olabilir. Baş dönmesi veya mide bulantısı gibi belirtileri ve uzun süreli ruh hali değişiklikleri izleyin. Bir kafa travmasından yaklaşık 10 gün sonra kişinin karakteri değişebilir ve bu ciddi bir beyin hasarı geçirmiş olabileceğinin işaretidir.

7. Hipertiroidi

Tiroid hormonlarının aşırı üretimi kalp çarpıntısı, aşırı terleme ve hiperaktivite hissine neden olur. Bu his uzun vadede sinirliliğe neden olabilir.

8. Narsistik kişilik bozukluğu

Narsistik kişilik bozukluğu olan bir kişi, kendisini önemsemenin görkemli bir duygusuna sahiptir. Kendisi hakkında çok fazla konuşma eğilimindedir ve dikkat çekemezse ruh halinde olumsuz dalgalanmalar yaşayabilir. Söylediklerine bir itiraz ya da bir eleştiri onu ktü bir ruh hali içine sokabilir.

9. Çok fazla kafein tüketimi

Kafeinin beyin üzerinde derin bir etkisi vardır. Kafein bir uyarıcıdır, bu yüzden eksikliği durumunda yorgunluğa ve ruh hali dalgalanmalarına neden olabilir. Kahveye bağımlı olan bir kişi, yeterli kafein almamışsa kötü bir ruh hali içine girebilir.

10. Kronik ağrı

Sırt ağrısı gibi bir ağrı neden olduğu rahatsızlık nedeniyle sizi kötü bir ruh hali içine sokabilir. İnsanlar genel olarak belirli bir sağlık sorununa bağlı ağrı çektiklerini kabul etmek istemezler ve bu yüzden sinirlenirler. Bu durum kötü bir ruh hali için yeterlidir.

11. Anksiyete

Anksiyete bozukluğu olan bir kişi her zaman kötü bir ruh hali içinde yaşar. Endişeli ve anksiyete sahibi bir kişi aşırı uyanıklık durumundadır ve en ufak bir duruma büyük tepkiler verebilir. Küçük bir sorun, çok güçlü tepki vermesine ve onu kötü bir ruh haline sokmasına neden olabilir.

12. Premenstrüel disforik bozukluk

Birçok kadın, adet döneminden birkaç gün önce ruh hallerinde bir değişiklik yaşar, ancak bu semptomlar bir haftadan fazla sürerse ve yoğunsa, adet öncesi disforik bozukluk olabilir. Premenstrüel disforik bozukluk, ruh halini etkileyen hormonal değişikliklere yol açar. Ancak bazı kadınlarda, çok rahatsız edici olacak kadar yoğun ve uzundur.

13. Dikkat eksikliği bozukluğu

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanısı konmamış bir kişi, odaklanamadıkları işi tamamlamadıkları için suçlandıklarında kendilerini kötü hissederler. DEHB'li bir kişi sinirlidir çünkü çok fazla suçlanabilir. Bu tanı çok hızlı bir şekilde yapılmamalıdır, çünkü yanlışlıkla DEHB olarak tedavi edilen bipolar bozukluk, ilacın beyin ve sinir sistemi üzerindeki etkileri nedeniyle de ruh hali değişimlerine neden olabilir.

14. Diyet hapları

Özellikle metabolizmayı hızlandırdığını ve terlettiğini iddia eden reçetesiz satılan çeşitli diyet hapları ve takviyeler kötü ruh halini tetikleyebilir.

15. Obsesif kompulsif bozukluk

Düzene takıntılı insanlar gibi kişilerin, bir şey yerinde değilse öfkelenme olasılıkları daha yüksektir. Obsesif kompulsif bozukluğu (OKB) olan bir kişi, istediğini yapabildiğinde oldukça mutludur. Ancak, rutinleri değiştirilmeye çalışıldığında sinirlenir, öfke patlaması yaşayabilir ve kötü bir ruh hali içine girer.

İyi bir ruh hali içinde olmak için ipuçları

Sık sık kendinizi kötü bir ruh halinde mi buluyorsunuz? İşte her gün hayatın aydınlık tarafına bakmak için ipuçları.

Güne sosyal medyaya giriş yaparak veya kötü haberlerle dolu şeyleri okuyarak başlamayın. Aksine, güne iyi uyanmak için çok basit esneme hareketleri gibi pozitif bir şeyle veya iyi bir kahvaltıyla başlayın.

Dışarı çıkın, güneşten günlük D vitamini dozunuzu alın ve mümkünse doğa ile iç içe olun. D vitamininin ruh hali üzerinde çok büyük etkileri vardır ve eksikliği depresyonu tetikleyebilir. D vitamini esas olarak güneşlenerek elde edilir. Ortalama olarak ellerin, kolların ve yüzün haftada 2 veya 3 kez 11.00 ile 14.00 arasında 10 ila 15 dakika güneş kremi olmadan güneşlenmesinin, sağlıklı bir insan için yeterli olduğu düşünülmektedir.

Spor yapmak da size enerji verecek, daha iyi uyumanızı sağlayacak ve sizi iyi bir ruh hali içine sokacaktır. 15 ila 30 dakikalık efordan sonra zihin, düşüncelerin kendiliğinden olumlu ve hatta yaratıcı olduğu hafif bir öforik duruma ulaşır. Bu durum, efor sırasında vücutta endorfin salgılanması sayesinde olur. Bazı araştırmalar, egzersizin depresyon tedavisinde ilaç kadar etkili olabileceğini bile göstermiştir.

Fayda sağlamak için yapılan sproun yoğun olması gerekmez. Haftada 3 kez orta yoğunlukta 20 dakika egzersiz, beynin ruh halini düzenleyen kısmında bir etki elde etmek için yeterlidir. Bunun için spor salonuna gitmenize veya ders almanıza gerek yok. Bahçe işleriyle uğraşmak, yürüyüş yapmak veya bisiklet sürmek tüm bu faydaları elde etmek için yeterlidir.

Gülümseme, doğal bir stres önleyicidir. İnsanlara içtenlikle gülümsediğinizde, genellikle gülümserler. Ve güler yüzlü insanlarla çevrili olmak ruh hali için çok iyidir. Zorla olsa bile, bir gülümseme iyi bir ruh hali için tetikleyici görevi görür. Araştırmalar, üzüntü veya stres durumunda beynin olumlu bir mesaj alması ve stres hormonlarının üretiminde düşüş sağlaması için tek yapmanız gerekenin kendinizi 60 saniye gülümsemeye zorlamak olduğunu gösteriyor. Bu iyi bir ruh halini tetikler.

Beslenme de beyin kimyası ile bağlantılıdır. Moralinizi yüksek tutmak ve iyi bir ruh halinde olmak için günde 3 kez tam öğünler ve 1 veya 2 dengeli ara öğün yapmak önemlidir. İyi bir ruh hali için uzmanlar, günde 8 porsiyon meyve ve sebze tüketimini önermektedir. Ayrıca yeşil çay, bitter çikolata, zerdeçal, domates, badem ve hatta narenciye gibi bazı yiyeceklerin ruh hali üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinmektedir.

Ayrıca tavuk, ton balığı, somon balığı, patates, Antep fıstığı ve susam tohumu gibi B6 vitamini açısından zengin yiyeceklerin de iyi bir ruh hali için tüketilmesi gerekir. B6 vitamini, zihinsel dengeyi koruyan ve ruh hali, iştah ve uykuyu düzenleyen serotonin, melatonin ve dopamin gibi belirli hormonların sentezinde çok önemli bir rol oynar.