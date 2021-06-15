Kovandan gelen şifa: Arı sütünün faydaları nelerdir?

Arıların ürettiği ancak baldan da farklı olan ve vücuda pek çok fayda sağlayan arı sütü ile tanıştınız mı? Gelin genç işçi arılar tarafından üretilen ve doğal bir besin olan arı sütünü tanıyalım.

Doğal yollarla elde edilen arı sütü, son dönemlerde koronavirüs salgını nedeniyle popülerliği artan besinlerden biri olarak öne çıkıyor.

Genç işçi arılar tarafından üretilen doğal bir besin olan arı sütünün kovanlardan alınması oldukça zahmetli bir işlemdir. Tahta kaşık yardımı ile kovanlardan hasadı yapılmakta ve bir kovandan yaklaşık olarak 20 - 25 gram arı sütü elde edilmektedir.

Peki, arı sütünün faydaları nelerdir, ne işe yarar? İşte bahar aylarında üretilen arı sütüyle ilgili detaylar...

ARI SÜTÜ NEDİR, NASIL ELDE EDİLİR?

Arı sütü, 5-15 günlük işçi arıların, kraliçe arıyı ve genç larvaları beslemek için yutak üstü salgı bezlerinden salgıladıkları besin içeriği yüksek beyaz krem renginden bir maddedir.

Eski kraliçe arının zayıflaması ya da ölmesi nedeniyle yeni bir kraliçe yetiştirmeye karar veren işçi arılar, birkaç küçük larva seçmekte ve onları özel olarak inşa edilmiş kraliçe hücrelerinde bol miktarda arı sütü ile beslemektedir. Bu beslenme türü, yumurtalara kraliçe olmak için ihtiyaç duydukları gelişmiş yumurtalıklar dahil olmak üzere, kraliçe morfolojisini sağlamaktadır.

Bala göre daha baharatlı ve asidik bir tada sahip olan arı sütünün yaklaşık yüzde 60-70'i su, yüzde 12-15'i protein, yüzde 10-16'sı şeker, yüzde 3-6'sı yağ ve yüzde 2-3'ü vitamin, tuz ve amino asit içermektedir.

ARI SÜTÜNÜN FAYDALARI NELERDİR?

Arı sütü, çeşitli fiziksel rahatsızlıkları ve kronik hastalıkları tedavi etmek için sıklıkla diyet takviyesi olarak satılmaktadır. Arı sütünde kalsiyum, bakır, demir, fosfor, silikon, sülfür ve potasyum gibi çeşitli besin ve minerallerin yanı sıra, B vitamin ailesinin zengin vitaminleri; biotin, inositol, folat, nükleik asitler, gamma globulin ve insan vücudunun üretemediği 8 esansiyel amino asit de dahil olmak üzere 17 farklı amino asit bulunmaktadır.

Arı sütünün sağlığa birçok faydası bulunmaktadır. Bilinen faydalarından bazıları şunlardır:

Kan basıncını düzenler.

Sinir sistemini uyarır.

Erkeklerde testosteronu artırır.

Kilo vermeye yardımcı olur.

Vücuttaki hücreleri yeniler.

Libidoyu artırabilir.

Sindirim sağlığını destekler.

İithabı azaltır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Beyin sağlığını geliştirir.

Kanserle mücadeleye yardımcı olur.

Osteoporozu önler.

Enflamasyonla savaşır.

Doğurganlığı artırır.

ARI SÜTÜ NASIL TÜKETİLİR?

Arı sütünün en yaygın kullanım şekli, bal ile karıştırılıp macun kıvamına getirilerek tüketilmesidir. Ayrıca arı sütü bazı sıcak içeceklerin içerisine de ilave edilerek kullanılabilir.

Genel olarak aç karnına kullanılması tavsiye edilen arı sütü, normal sütün içerisine tatbik edilerek de kullanılabilir. Özellikle normal sütün içerisine tatbik edilmesi, çocukların üstünde önemli bir etkisi olduğu gözlemlenmiştir.

Arılar doğan eczaneler olarak da bilindiğinden arı ürünlerinin insanlara bir yan etkisi ve zararı görülmemiştir. Ancak özellikle diyabet hastalarının kontrollü bir şekilde tüketilmesi tavsiye edilmektedir.