Kovid-19 ağrılarıyla baş etmeniz için 4 beslenme önerisi

Kovid-19 ile ilgili kronik vücut ağrılarıyla savaşıyor ve ağrılarınızı hafifletmenin yollarını arıyorsanız, sizin için sıraladığımız bu beslenme önerilerine bir şans verin!

Kovid-19'a bağlı vücut ağrısı, tipik olarak diğer semptomlarla birlikte ortaya çıkar ve bu da günlük işlerinizi aksatabilir. Kovid-19 teşhisi konan insanlar ne zaman daha iyi veya normal hissedeceklerini ve nasıl merak ediyorlar. Kovid-19 teşhisi konduğunuzdan beri siz de kronik vücut ağrıları ve ağrıları çekiyor musunuz?

Kovid-19 teşhisi konduktan sonra kronik vücut ağrısı çekmesinin nedeni, Kovid'in oksijen taşınmasından sorumlu olan kan hücrelerine saldırmasıdır. Kaslarınız ve dokularınız oksijen için mücadele etmeye başlar ve kronik spazmlar ve ağrılardan muzdariptir.

Virüs kırmızı kan hücrelerinize zarar verir ve vücut bu hücreleri yeniden oluşturmaya çalışırken demir seviyeleriniz tükenir. Bağışıklığınızı güçlendirmek ve yorgunluğu ve kronik vücut ağrılarını tedavi etmek için C vitamini, D ve demir seviyenizi yükseltmeniz gerekir. İşte, Kovid-19 sonrası vücut ağrısını tedavi etmek için tüketmeniz gerekenler;

1. D VİTAMİNİ TAKVİYESİ ALMAK

Güneş ışığı vitamini, hem doğuştan gelen hem de uyarlanabilir bağışıklığı etkilemede önemli bir rol göstermiştir. D vitamini esas olarak vücudumuz tarafından güneş ışığına maruz kaldığında sentezlenir. Günde 20 dakika güneşe maruz kaldığınızdan emin olun. Bu, D vitamini seviyenizi artıracaktır. D vitamininin insan vücudundaki rolü, her ikisi de sağlıklı kemikler, kaslar ve dişler için önemli olan kalsiyum ve fosfat miktarını düzenlemektir. Güneş ışığının yanı sıra yumurta, mantar, süt ve soyadan D vitamini alabilirsiniz. Bunlara ek olarak, takviye alabilirsiniz.

2. PORTAKAL SUYU İÇMEK

Sabahları bir bardak portakal suyu için. Portakal suyu, kesinlikle her mevsim su ihtiyacınızı karşılamaya yardımcı olan sağlıklı bir kaynaktır ve susuz kalmanın Kovid-19 için gerçekten önemli olduğunu biliyoruz. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlü tutmak için bol miktarda C vitamini sunar.

3. C VİTAMİNİ VE DEMİR İÇEREN SEBZE TÜKETMEK

Bir bardak havuç ve pancar suyu için. Bu, C vitamini seviyenizi ve demir seviyenizi iyileştirmenize yardımcı olacaktır. C vitamini vücudumuzun bağışıklık sistemi için gereklidir, demir ise kırmızı kan hücrelerinde bulunan ve akciğerlerden vücudunuzun tüm bölgelerine oksijen taşıyan bir protein olan hemoglobini üretir.

4. SAĞLIKLI ÇORBALARI DAHİL ETMEK

Akşam yemeği için bir kase havuç, pancar , biraz soğan ve sarımsaklı ıspanak çorbası için. Bu, demir seviyenizi iyileştirmenize yardımcı olacaktır. Bir çorbada havuç, pancar ve ıspanak kombinasyonu, vücudunuzun gerek duyduğu besinleri karşılayacaktır. Bu, her zaman yorgun veya tembel hissetmemeniz için bağışıklığınızı ve enerji seviyenizi artırabilir.