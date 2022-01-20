Kovid-19 sonrasında diş fırçanızı değiştirmeyi ihmal etmeyin

Gün geçtikçe yayılan Kovid-19 pozitif çıktıktan ve iyileşme sürecini tamamladıktan sonra, diş fırçanızı ve ağız bakım ürünlerinizi değiştirmenin önemini sizler için araştırdık…

Kovid-19'un Omicron varyantı hızla yayılıyor ve diğer herkesin virüs tarafından enfekte olduğunu bilmek şaşırtıcı değil. Daha da endişe verici olan, bazı kişilerin ikinci veya üçüncü kez pozitif çıkabilmesidir.

Bu ölümcül enfeksiyon hakkında her şeyi biliyormuş gibi görünsek de gerçek şu ki, göründüğünden çok daha fazlası var. Kovid-19 sonrası diş fırçanızı atmamanın zararlı olabileceğini biliyor muydunuz? Sizinle aynı banyoyu kullanan başkalarını bile riske atabilir. Panik yapmayın,

KORONAVİRÜS SONRASI FIRÇANIZI NEDEN DEĞİŞTİRMELİSİNİZ?

Normal koşullarda, diş fırçanızı üç ayda bir değiştirmek iyi bir uygulamadır. Ancak Kovid sonrası, bunu hiç geciktirmeyin ve hemen atın. Virüs plastik yüzeylerde uzun süre hayatta kalabilir, bu yüzden diş fırçasını güvenli hale getirmek için atmalısınız. Sadece sizi yeniden enfekte olmaktan korumakla kalmayacak, aynı banyo kullanıyorlarsa diğer aile üyelerini de koruyacaktır. Ayrıca enfeksiyonu önlemek için dil temizleyicilerinizi de atın.

Şimdiye kadar, Kovid-19'un bağışıklık sistemini bozduğunu zaten biliyoruz. Sonuç olarak, diş eti ülserlerine ve ağız kuruluğuna yol açabileceğinden ağız sağlığınız bile ciddi şekilde etkilenebilir. İyi bir ağız hijyeni rutini sürdüremeyecek kadar hasta olan hastalarda, baskılanmış bağışıklık tepkisi ve uygun ağız hijyeninin olmaması nedeniyle dişeti sorunları artabilir. Ağız kuruluğu, bakteri ve ağız ülserlerinin büyümesini daha da artıracaktır.

HASTALIK VE SONRASI İÇİN ÖNERİLER

Virüsün yayılmasını şiddetlendirebileceğinden ağız hijyenini korumak çok önemlidir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, virüs esas olarak enfekte bir kişinin ağzından, özellikle öksürdüğünde, hapşırdığında, konuşurken ve hatta gülerken çıkan küçük damlacıklar yoluyla bulaşır.

Virüsün bulaştığı yüzeylere dokunarak da enfekte olmak mümkündür. Bu nedenle ellerinizi düzenli olarak yıkamak ve dezenfekte etmek değil, aynı zamanda zaman zaman yüzeyleri de dezenfekte etmek önemlidir. Önlem almak söz konusu olduğunda sadece biraz çaba, sizi korumada uzun bir yol katedebilir. Bu, ağız hijyeni söz konusu olduğunda da geçerlidir.

İşte, Kovid sırasında ve sonrasında uygun ağız hijyeni sağlamanın yolları;

- Diş fırçalamadan önce ve hatta diş ipi kullanırken bile ellerinizi uygun şekilde yıkayınız.

- Günde iki kez fırçalayın, diş ipi kullanın ve dilinizi temizleyin.

- Düzenli olarak gargara kullanın.

- Tuvaleti kullandıktan sonra virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için, başkalarıyla paylaşıyorsanız, lavaboyu uygun şekilde dezenfekte edin.