Kozalak şurubu nedir, faydaları nelerdir? Kozalak şurubu nasıl yapılır?

Çam ağacının meyvesi olan, genellikle dekorasyon amaçlı kullanılan ve mutfaklarımızda görmeye alışık olmadığımız kozalak şurubunun faydaları saymakla bitmiyor.

Çam kozalağı, son günlerde oldukça popüler olsa da, uzak doğuda tedavilerde eskiden beri kullanılır.

Çam kozalakları, bulunduğu bölge topraklarına göre özellikleri farklılık gösterir. Her kozalak şurup yapmak için uygun değildir. Nazı kozalak türlerinden reçel hatta pekmez bile yapılır. En sık kullanılan şekli ise “kozalak şurubu”dur.

Peki kozalak şurubu nasıl yapılır? Şurup yapmak için toplanan kozalak nasıl olmalı? İşte merak edilenler..

KOZALAK ŞURUBU NEDİR?

Kozalak şurubu, bir diğer adıyla çam kozalağı şurubu yeşil çam kozalağından yapılan, marmelat kıvamında bir şuruptur.

Kozalak yaz, kış demeden çam ağaçlarından toplanır. Yazın başında yeşil halde bulunan kozalakların toplanmasıyla ve birkaç işlemden sonra şurup haline getirilmesiyle oluşur. Dilerseniz bu şurubu kendiniz yapabilir, dilerseniz satın da alabilirsiniz.

KOZALAK ŞURUBUNUN FAYDALARI

İlk olarak solunum rahatsızlıklarının en doğal ilacıdır. Öksürük, astım, bronşit ve benzeri solunum rahatsızlıklarına çok iyi gelir.

Solunum yolu enfeksiyonlarına, nefes darlığına, bitmek bilmeyen öksürüğe şifadır.

Bağışıklığı güçlendirir ve bu sayede hasta olma olasılığınızı düşürür.

Kozalak şurubu günlük stresinizi de azaltıcı bir etkiye sahiptir.

Kozalak şurubu saçları besler ve daha canlı bir görünüme kavuşmasını sağlar.

Düzenli olarak tükettiğiniz kozalak şurubu, ağzınızda çürük diş oluşmasını engellerken, sağlıklı bir diş görünümüne sahip olmanızı sağlar.

KOZALAK ŞURUBU NASIL YAPILIR?

5 adet çam kozalağı geniş bir tencereye konur. Üzerini geçecek kadar su ilave edilir. Bu halde 24 saat boyunca bekletilir.

Ardından tencere ocağa alınarak yarım saat kaynatılır. Yumuşayan çam kozalakları suyun içinden çıkarılır. İçine birkaç yemek kaşığı bal ilave edilir.

Hazırlanan çam kozalağı şurubu arzu edildiğinde içilebilir. Günlük tüketimi bir çay bardağı ile sınırlı olmalıdır.