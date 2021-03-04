Krill yağı nedir? Krill yağı nasıl ve ne için kullanılır?

Krill yağı nedir? Krill yağı nasıl ve ne için kullanılır?

Omega üç açısından zenginliği ile bilinen Krill yağı, karides benzeri küçük ve kabuklu bir deniz canlısından elde edilir. Çağla Şıkel'in de kullandığını söylediği krill yağı nedir, faydaları nelerdir?

Omega 3’ün bir üst biçimi olarak tanımlanan Krill yağı, suyu soğuk ve temiz okyanuslarda yaşayan karides benzeri bir kabukludan elde ediliyor.

Soğuk Antartika denizlerinden elde edilen yüksek kalite krill yağı, diğer kirliliğe maruz kalmış denizlerden çıkarılmış balıkların yağlarından çok daha saftır.

Krill, Kuzey Kutbu ve Güney Antarktik kutup denizlerinde yaşayan küçük kırmızı renkli bir kabuklu canlıdır.

Krill sözcüğü, balina yemeği anlamına gelen Norveç dilinde bir terimdir. Balinalar, tropik dev balıklar ve balina köpekbalıkları krilli beslenmelerinde tüketirler.

KRİLL YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Kapsül biçiminde satılan Krill yağı; kalbi korumaya, zihin fonksiyonlarını geliştirmeye, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve eklem ağrılarını gidermeye yardımcı oluyor.

Kril Yağı kötü kolestrolü düşürmede yardımcı ayrıca iyi kolesterolüde yükseltmesi açısından fayda sağlıyor. Kril yağı, kandaki yağ oranının da düşmesi için balık yağından daha etkili olmaktadır.

Kril yağı kolesterol seviyesini düşürerek kalp sağlığını ve damar tıkanıklığını önlemede alternatif olabilecek bir yağdır.

Omega 3 eksikliği beyinde tahribat yaparak hafızaya ve beyin yaşlanmasına neden oluyor, bu açıdan kril yağı bu etkileri azaltmakta ve korumaya yardımcı olmaktadır. Yüksek oranda DHA içermesi yaşlanma etkilerini azaltır.

KRİLL YAĞI NASIL KULLANILIR?

Krill yağı tıpkı balık yağı gibi kapsüller halinde satışa sunulur. Bu kapsülleri doktorunuzun size özel uygun gördüğü kullanım önerisine göre kullanmalısınız.

Serum şeklinde satılan krill yağını ise saç maskesine ekleyerek saçlarınızın sağlığını koruyabilirsiniz.

Krill yağını düzenli kullandığınızda cildin yenilendiğini, enerjinin yükseldiğini, dikkatin toplandığını ve stresin yok olduğunu görebilirsiniz.

En çok 3 ay kullanımı tavsiye edilir.

Omega 3 haplarının yemekle beraber alınması önerilmektedir. Krill yağı da omega 3 desteği olduğu için; yemek esnasında kullanılması faydalarını daha da gösterecektir.

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