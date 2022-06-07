Kronik sırt ağrısının en yaygın 5 nedeni

Toplumda oldukça yaygın olan sırt ağrıları bazı durumlarda günlük hayatı etkileyebilecek kadar ağır olabiliyor. Peki, bu sırt ağrıları neden kaynaklanıyor? İşte kronik sırt ağrısının yaygın nedenleri.

Yaşla birlikte ortaya çıkan bir şey olduğu için genel olarak herkes sırt ağrılarının normal olduğunu düşünür. Ayrıca yapılan işin türüne bağlı olarak çok fazla oturmanın veya ayakta durmanın sırt ağrısı oluşumunu büyük ölçüde etkileyebileceği herkes tarafından biliniyor.

Sırt ağrıları, yaşam kalitesi büyük ölçüde düşebilir ve bu durumu iyileştirmek için bazı önlemler alınabilir..

Sırt ağrıları yürüme veya oturma şeklinden, sindirimden ve endokrin ve sinir sistemi gibi pek çok şeyden etkilenir. İşte sırt ağrılarına neden olabilecek 5 yaygın durum.

Zayıf gövde kasları

Her gün bir masada oturmak ve fiziksel aktivite eksikliği gövde kaslarını zayıflatabilir. Vücudun bu bölgesindeki güçlü sırt ve karın kasları bedeni tuttuğu için sırtın daha az baskı altında olacağı anlamına gelir. Farklı egzersizlerle güçlü bir vücut oluşturabilir ve bu kas ağrılarını giderebilirsiniz. İyi duruş, güçlü omuzlar ve güçlü karın kasları sırt sağlığı için önemlidir.

Sigara içmek

ABD'de yaklaşık 40 bin kişinin kişinin katıldığı bir araştırmada sigara içmenin sırt ağrılarını tetikleyebileceği bulundu. Sigara, atardamarların işlevini bozar ve tıkanıklıklar oluşturur. Omurgadaki hasarlı atardamarlar ağrıya ve vücut fonksiyonlarının bozulmasına neden olur. Sigarayı bırakmak kesinlikle vücudun daha hızlı iyileşmesine ve ağrının azalmasına yardımcı olur.

Fazla kilolu olmak

Fazla kilolu olmak sırt ağrısının en yaygın nedenlerinden biridir. Vücut daha ağır bir yük taşımak zorundadır ve kaslar daha fazla yüklenir. Fazla kilolu olmak, vücudun arkasına daha fazla yük bindirecek olan ağırlık merkezini de etkileyebilir. Dengeli bir diyet ve düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı bir kilonun korunmasına yardımcı olur.

Uyku sorunları

Yatağınızı en son ne zaman değiştirdiniz? Belki de vücudunuzda ve omurganızda ağrıların sorumlusu odur. Yumuşak, eski veya sert yataklar uykuyu veya uyku sırasında doğru duruşu büyük ölçüde etkileyebilir. Bu nedenle uyku sırasında doğru duruşu sağlayacak bir yatak bulmak çok önemlidir. Uyku apnesi gibi sağlık sorunları da sırt ağrısını etkileyebilir. Kronik olarak kötü uyku kalitesi, kronik ağrı geliştirme ve ağrı eşiğini düşürme riskini artırır. Araştırmalar sırt ağrısı ve kötü uykunun doğrudan bağlantılı olduğunu göstermiştir.

Omurga veya kas problemleri

Osteoartrit veya fıtık gibi sağlık sorunları sırt ağrısını tetikleyebilir. Bu durumlarda ağrı kesiciler kullanılabilir ve mutlaka bir uzmana başvurulması gerekir.

Sırt ağrısını hafifletmek için etkili ipuçları

Sırtınızda ağrı hissettiğiniz anda mümkün olduğunca omurganızı germek için esnemeniz gerekir. Her şeyden önce sırt ağrısı geçecek diyerek birkaç gün yatakta kalmamalısınız. Tam tersine hareketsizlik sırt ağrısını artırır. Sertleşmemek ve ağrının tekrarlamasını önlemek için aktif kalmalısınız.

Ayrıca örneğin sırtınıza sıcak su torbası uygulayarak veya sıcak bir duş alarak sırt kaslarınızı gevşetebilir ve ısıtabilirsiniz. Gerekirse, bir doktor yaklaşık bir haftalık bir süre için bir antiinflamatuar veya bir kas gevşetici reçete edebilir. Ancak dikkatli olun, steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar veya kas gevşetici ilaçlar reçete gerektirir. Ayrıca böbrek toksisitesi ve yan etkileri vardır.

Kronik sırt ağrısında ağrı süreklidir ve günlük olarak giderek daha fazla rahatsız edici hale gelir. 3 aydan uzun süredir sırt ağrınız varsa mutlaka bir uzmana danışın. Yaşam tarzınızı değiştirmeniz tavsiye edilir, gerekirse kilo verin, uygun düzenli fiziksel aktivite yapın.

Sırt ağrınızı hafifletmeye yardımcı olabilecek doğal çareleri de deneyebilirsiniz.

Tuz banyosu veya karbonat

Sıcak banyo suyunda kullanıldığında tuz veya karbonat, cilt hücrelerinin derinliklerine nüfuz eden magnezyumu çözer ve serbest bırakır. Magnezyum, iltihap önleyici ve ağrı kesici aktif bileşenlerinin yanı sıra ısı, sırt kaslarının tamamen gevşemesine izin verir. Banyo, bedenin ve ruhun tamamen gevşemesine izin verir, kişi gevşer, genellikle toksinlerin ve sırt ağrısının kaynağı olan bağırsağın basıncı düşer.

Elma sirkesi

Vücut ağrıları ve diğer kas ağrıları elma sirkesi ile de giderilebilir. En kolay yöntem, iki bardak elma sirkesini ılık banyo suyuna döküp içinde dinlendirmektir . Maksimum etki için bir avuç tuz da ekleyebilirsiniz.

Sıcak kompres

Isı, çoğu sırt ağrısında bir ilaç kadar etkilidir. Ağrılı bölgedeki damarları genişleterek kan akışını iyileştirir ve kas gevşetici görevi görür. Sırt ağrısı genellikle kaslarda gerginliğe ve bağırsakta sıkışmaya neden olacak gıda ve duygusal aşırı yüklenmeye bağlıdır. Sıcak kompres uygulanması, tüm bu toksinlerden kurtulmaya yardımcı olur.

Kekik çayı

Kekik çayı, rahatlatıcı ve kas gevşetici etkilri sayesinde sırt ağrılarınızı azaltabilir.

Uçucu yağlar (okaliptüs, biberiye) ve çörek otu yağı

Bazı uçucu yağlar, sırt ağrısı için iltihap önleyici ve ağrı kesici etkiye sahiptir. Okaliptüs ısıtıcı ve yatıştırıcı bir yağdır. Ağrıları ve kas sertliğini etkili bir şekilde giderebilecek iltihap önleyici ve ağrı kesici özellikler içerir. Biberiye de bir ağrı kesici olarak kullanılır. Ağrı kesici etkileri ile etkilenen bölgeyi rahatlatır. Çörek otu yağı da kullanılabilir ancak ideal olan, çörek otu yağını esansiyel bir yağla birleştirmektir. Ağrılı bölgeye günde birkaç kez masaj yapmak için ardıç ya da okaliptüs ile birlikte yatıştırıcı bir masaj yağı elde edilebilir.