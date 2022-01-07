Kronik stresin 20 belirtisi

Özellikle salgınla birlikte stres büyük ölçüde hayatımızın bir parçası oldu, ancak kronik stres sessizce ilerleyerek sağlığınıza zarar verebilir. İşte stresin kronikleştiğini gösteren 20 işaret.

Hayatın tüm zorluklarının salgın tarafından daha da şiddetlendiği bir zamanda yaşıyoruz. Evde, işte, insanların eğlenmesi gereken yerlerde bile stres temel bir durum haline geldi.

Normal zamanlarda, stres geçici olmalıdır. Ancak duygusal dayanıklılık her şeyi çözmneye yetmez. İyi hissettiğimizde bile bazı zorluklarla yaşamak zorunda kalabilirsiniz. Günlük zorluklarımızın çoğu, salgın ve bunun ekonomi ve toplum üzerindeki sonuçları nedeniyle daha da kötüleşti. Özellikle maddi sıkıntıları, sağlık sorunları olan kişilerde stres boyutları ciddileşti. Ancak stresi azaltmanın hala yolları var.

Kısa süreli stresin üstesinden olumsuz bir etki gelinebili ve hatta kısa süreli stres sizin daha üretken olmanızı sağlayabilir. Ancak stres gerçekten yoğun, sık veya kronikse, olumsuz etkileri vardır. Toksik stres, uygun destek olmadan şiddetli, sık veya uzun süreli sıkıntılardan kaynaklanabilir ve sağlık sonuçları ömür boyu sürebilir.

KRONİK STRESİ GÖSTEREN 20 BELİRTİ

Sürekli stres kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere birçok ciddi sağlık sorununa neden olabilir veya bunları daha da kötüleştirebilir. Hafızayı, düşünmeyi ve muhakemeyi yeteneğini bozar ve depresyon, anksiyete ve hatta Alzheimer hastalığının gelişimi ile ilişkilidir.

Stresin fiziksel durum üzerinde büyük etkisi vardır ve bu yüzden onu ciddiye almak önemlidir.

İşte stresin kronikleştiğini gösteren 20 önemli belirti:

1. Yeterli uyku miktarına bakılmaksızın yorgunluk

Düzenli ve yeterince uyuyorsanız, ancak iyi bir gece uykusundan sonra bile kendinizi çok yorgun hissediyor ve hemen yatmayı tercih ediyorsanız kronik stresten şüphelenebilirsiniz.

2. Sabahları zor uyanmak

Uzun süreli strese maruz kalma nedeniyle böbrek üstü bezi, genellikle sabahları vücudumuzdaki enerji üretimini uyaran ve uyanmamıza yardımcı olan kortizol hormonunu zamanında yeterince salgılamaz.

3. Huzursuz rüyalar ve kabuslar

Uyku miktarı ile birlikte olumlu ve güzel rüyaların sayısı giderek artar. Ancak gergin ve stresli olduğumuzda daha sık uyanırız, bu da rahat ve sakin rüyaların yerini kabusların aldığı bir uyku düzeyine dönüştürür.

4. Tuzlu yiyecekler için büyük bir arzu

Kronik stres vücuttaki elektrolit miktarında bir dengesizliğe yol açar, bu nedenle tuzlu bir şeyler yemek istersiniz.

5. Ani hareketlerde baş dönmesi

Oturma, yatma veya çömelme pozisyonundan kalktığınızda ani baş dönmeleri yaşayabilirsiniz. Bu, elektrolit eksikliğinin doğrudan bir sonucudur.

6. Şiddetli PMS ve düzensiz adet kanaması

Vücutta aşırı stres hormonları salgılanır ve bu da hormonların dengesizliğini etkiler. Bütün bunlar şiddetli PMS semptomlarına ve düzensiz bir adet döngüsüne neden olur. Ağrılı adet krampları stres altındaki kadınlarda, stres altında olmayanlara göre 2 kat daha sık görülür.

7. Sık sık hasta olmak

Kronik stres, bağışıklığın azalmasına neden olur, bu da vücudumuzun bakteri ve virüslerle savaşmasını zorlaştırır ve onlara karşı direncini azaltır.

8. Birdenbire stresli durumlarla nasıl başa çıkacağınızı bilememek

Eskiden onları isteyerek karşılar, bir sorunla karşılaştıktan sonra çabuk çözüm üretiyor olsanız da, şimdi nereden başlayacağınızı ve panik hissini nasıl azaltacağınızı bilemezsiniz. Bunun nedeni, stresli durumlara uzun süre maruz kaldıktan sonra, stresi tolere etme ve strese direnme yeteneğinizin önemli ölçüde azalmasıdır.

9. Kafein veya enerji içecekleri olmadan günü geçirememek

Daha az yorgun hissetmek ve zihninizi boşaltmak için mutlaka kahve yapar veya enerji içecekleri içer misiniz? Bu, doğal enerji rezervlerinizin stres nedeniyle tükendiği anlamına gelebilir.

10. Özellikle hafta sonları baş ağrısı

Stres ve gerginlik seviyelerinin düştüğü hafta sonlarında daha hafif baş ağrıları veya migrenler ortaya çıkabilir.

11. Ani sivilce başlangıcı

İltihaplı cilt ayrıca stresli bir yaşam tarzının işareti olabilir. Bu tür sivilceleriniz varsa, salisilik asit veya benzoil peroksit içeren ve cildi kurutmayan bir nemlendirici ile cildinizi tedavi edin. Cilt birkaç hafta boyunca olumlu tepki vermezse, mutlaka doktora başvurun.

12. Cilt hastalıkları

Kaşıntı, atopik dermatit veya sebore, temelleri kronik strese dayanan cilt hastalıklarıdır.

13. Yeni alerjilerin ortaya çıkması

Stres hormonları, vücutta alerjik reaksiyonlardan sorumlu olan kandaki bir protein olan immünoglobulin E'nin salgılanmasını uyarır.

14. Karın ağrısı

Anksiyete ve karın ağrısı arasındaki ilişki henüz tıbbi olarak yeterince araştırılmamış olsa da, birçok çalışma karın kramplarının sinirlilik, kaygı ve korku gibi diğer stres semptomları tarafından tetiklendiğini göstermiştir.

15. Ani kilo alımı veya kilo kaybı

Diyetinizde herhangi bir değişiklik yapmadığınız halde aniden kilo alıyor veya kilo veriyorsanız bunun nedeni kronik stres olabilir. Stres, vücut ağırlığınızı da etkileyen hormonal değişikliklere neden olabilir. Özellikle tiroid bezinin çalışmasını etkiler ve açıklanamayan kilo alımı ve kilo kaybı yaşanılabilir.

16. Mide ekşimesi ile ilgili sorunlar

Çoğunlukla tükettiğimiz yiyecek ve içeceklerden kaynaklanır, ancak mide ekşimesi, mide asitlerinin aşırı salgılanmasını da teşvik eden stresin bir sonucu olabilir.

17. Sık sık endişeli hissetmek

Stres sadece fiziksel durumumuzu değil aynı zamanda zihinsel durumumuzu da etkiler. Strese uzun süre maruz kalmak, uzmanların yardımı olmadan genellikle üstesinden gelemeyeceğimiz panik ataklara neden olabilir.

18. Odaklanamama

Eskiden titiz, dakik, hızlı ve verimli olsanız da kronik stres altında işinize odaklanamazsınız.

19. Kötü alışkanlıkları abartmak

Günde birkaç sigara yerine, tüm paketi sorunsuz bir şekilde içiyorsanız, bunun nedeni kronik stres olabilir. Stresli durumlarda baskı hissi nedeniyle, çoğu kişi zararlı alışkanlıklarda rahatlık arar.

20. Unutkanlık ve hafıza kaybı

Kafanızı boşaltmanız uzun zaman alıyor, düşüncelerinizi toparlayamıyorsunuz ve sık sık bir şeyleri unutuyor musunuz? Bunların hepsi stresin sonuçlarıdır.