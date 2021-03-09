Krup hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Krup nasıl geçer?

Nefes darlığı ile karıştırılan krup hastalığı, şiddetli öksürük ile gelişen acil bir üst solunum yolu hastalığıdır. Peki özellikle çocuklarda görülen krup belirtileri nelerdir?

Solunum ses sisteminin baskın olarak ses tellerini ve nefes borusunu ve daha az derecede akciğerlerin üst solunum yollarını içeren enfeksiyöz pediatrik bir hastalıktır.

Son yıllarda özellikle 6 ay ve 3 yaş arasında sıklıkla rastlanan krup hastalığı ile ilgili araştırmalar hız kazanmıştır.

Çocuklarda köpek havlaması şeklinde öksürük ile ortaya çıkan karakterli bir solunum yolu hastalığıdır. Ses telleri ve nefes borusunda oluşan ödem boğulacakmış gibi zorlu nefes almaya ve solunum sıkıntısına neden olur.

Öksürük problemi yaşayan ebeveynler, ilk olarak bu hastalıktan şüphelenmektedir. Peki krup nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl geçer? İşte krup hastalığı hakkında bilgiler..

KRUP HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hastalık sıklıkla üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde başlar. Daha sonra krup bulguları gelişir. Krup genellikle hafif bulgular ile seyreder. Nadiren de solunum yolu tıkanıklığına neden olur.

Bazen enfeksiyon dışında alerji ve reflü de krupa neden olabilir. Bu durumda genellikle ateş ve süt solunum yolu belirtileri görülmez.

Bebeklerde krup hastalığı klasik belirtisi köpek havlar gibi olan öksürük ve ses kısıklığıdır. Bulgular ilk olarak hafif ateş, burun tıkanıklığı ve burun akıntısı şeklinde yani bir üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde başlar.

Takiben 12-48 saat içerisinde solunum bulguları kötüleşir hastalık ses telleri ile soluk borusuna yayılır. Ses telleri ve solunum yolu borusu ödemi gelişince havlar tarzda öksürük ve zorlu nefes meydana gelir.

Ses telleri ve solunum yolundaki ödem arttıkça nefes almakta zorlanma ve hızlı nefes alıp verme meydana gelir. Nefes almakta zorlanan çocuk giderek ajite olup nefes almasını iyice zora sokabilir.

KRUP HASTALIĞI NASIL GEÇER?

Öksüren bebeklerinizde evde yapabileceğiniz basit yöntemler bulunmaktadır. Bu önlemler alındığında ve bu yöntemleri uyguladığınızda bebeğiniz kısa sürede rahatlayabilir ve kasılmalardan kurtulur. Öksürük tedavisi için;

Bebek odasını sık sık havalandırın ve temiz havanın içeri girmesine izin verin.

Bebeğin bulunduğu ortamda sigara içmeyin. İçilmesine de izin vermeyin.

Parfüm ve oda kokularını kullanmayın.

Miniğinize dar ve polyester içerikli kıyafetler giydirmeyin.

Bebeğinizin odasının nemli olmasına özen gösterin.

Bol bol su içmesini sağlayın.

Ek besine geçmişse ona taze ve ılık bir çorba içirin.

Bu gibi önerileri uygulamadan önce bebeğinizi uzman bir doktora götürmeniz gerekmektedir.

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