Kudret narı nedir, nasıl tüketilir? Kudret narının faydaları nelerdir?

Son yıllarda tüketimi popüler hale gelen kabakgiller familyasından olan Kudret narı, şifa verici özellikleriyle bilinir. Çok sayıda hastalığa iyi gelen Kudret narı nedir, nasıl tüketilmelidir?

Asya, Afrika, Uzak Doğu ve Güney Amerika'da yetişen Kudret narı, ülkemizde özellikle Bursa ve Yalova'da yetiştirilmektedir. Başta A Vitamini olmak üzere, B1, B2, ve C vitaminlerinin yanı sıra demir, kalsiyum, fosfor, bakır ve potasyum bakımından zengin olan kudret narı binlerce yıldır geleneksel tıpta kullanılan en şifalı bitkilerden biridir.

KUDRET NARI NEDİR?

Kudret narının hem meyvesi hem de yaprakları şifa doludur. Kudret narının meyvesi ‘’momordican’’ isimli acımsı bir madde ve uçucu yağ içerir. Bitkinin tamamı acımsıdır. Başta yanıklar ve sindirim sorunları olmak üzere Anadolu’da binlerce yıldır hastalıklara şifa olarak kullanılmaktadır.

KUDRET NARI NASIL TÜKETİLİR?

Sonbaharda olgunlaşıp turuncu renge dönen meyve ezilerek taze olarak tüketilebilir. Mevsiminin dışında kullanmak için natürel sızma ( soğuk sıkım) zeytinyağında en az 1 ay süreyle bekletildikten sonra kullanılabilir.

KUDRET NARININ FAYDALARI NELERDİR?