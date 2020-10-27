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- Kudret narı nedir, nasıl tüketilir? Kudret narının faydaları nelerdir?
Kudret narı nedir, nasıl tüketilir? Kudret narının faydaları nelerdir?
- Haber Merkezi
- 27.10.2020 - 15:51
Asya, Afrika, Uzak Doğu ve Güney Amerika'da yetişen Kudret narı, ülkemizde özellikle Bursa ve Yalova'da yetiştirilmektedir. Başta A Vitamini olmak üzere, B1, B2, ve C vitaminlerinin yanı sıra demir, kalsiyum, fosfor, bakır ve potasyum bakımından zengin olan kudret narı binlerce yıldır geleneksel tıpta kullanılan en şifalı bitkilerden biridir.
KUDRET NARI NEDİR?
Kudret narının hem meyvesi hem de yaprakları şifa doludur. Kudret narının meyvesi ‘’momordican’’ isimli acımsı bir madde ve uçucu yağ içerir. Bitkinin tamamı acımsıdır. Başta yanıklar ve sindirim sorunları olmak üzere Anadolu’da binlerce yıldır hastalıklara şifa olarak kullanılmaktadır.
KUDRET NARI NASIL TÜKETİLİR?
Sonbaharda olgunlaşıp turuncu renge dönen meyve ezilerek taze olarak tüketilebilir. Mevsiminin dışında kullanmak için natürel sızma ( soğuk sıkım) zeytinyağında en az 1 ay süreyle bekletildikten sonra kullanılabilir.
KUDRET NARININ FAYDALARI NELERDİR?
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Kudret narı, asırlar boyunca zaten mide ve bağırsak sorunlarının tedavisinde kullanılmış bir bitkidir.
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Amerika’da yayımlanan kanser araştırmaları üzerine olan bir dergide, kudret narının kanser hücrelerinin yayılması, gelişmesini ve büyümesini önlediği açıklanmıştır.
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Antibiyotik etkisi olan kudret narının içinde bulunan Lutein ve Lycopnene adlı maddeler, tümörün büyümesini önler.
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Vücutta oluşan yanıklar ve yaraların tedavisinde kudret narının iyileştirici özelliğinden faydalanabilirsiniz.
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Antienflamatuvar etkisi ile kudret narı, özellikle dolama tabir edilen zor iyileşen iltihaplanmalar için birebirdir.
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Karaciğeri yenileme özelliği olan kudret narını, günlük olarak düzenli tüketimi sayesinde gelecek sorunlara karşı önlem alınmış olur.
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Anti-oksidan ve anti-mikrobiyal özelliği ile kan bozuklukların karşı etkili olan kudret narı, kandaki toksinleri temizler.