Kudret narının kırık tedavisinde etkileri kanıtlandı

Kütahya’da yapılan deneysel ve klinik çalışmalar sonucu, kudret narı meyvesinin, kırık tedavisinde olumlu etkiye sahip olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Uzman Doktor Burhan Öztürk'ün kudret narının kırık tedavisinde etkili olduğuna yönelik hazırladığı tez üzerine Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sermet İnal başkanlığındaki ekip tarafından 5 yıl önce başlatılan bilimsel çalışma başarıyla sonuçlandı.

Doç. Dr. İnal, yaptığı açıklamada, kudret narı meyvesinin kırık kaynamasına olan etkisini hayvan deneyleriyle ispatladıklarını söyledi.

İNSANLAR ÜZERİNDE DE DENENECEK

Klinik olarak kırık kaynamasında öncü bir çalışma olarak değer taşıdığını belirten İnal, yapılan fare çalışmasıyla bitkinin kırık kaynamasına olan etkisinin ispatlandığını ifade ederek, "Bu çalışmayla aslında biz dünyada bir teki başardık ve bu konudaki tek çalışma olarak literatüre de girdik. Biz bu çalışmamızı uluslararası tanınan, iyi bir dergide yayın için kabul aldık. Bundan sonraki aşama bu çalışmamızı insanlarda uygulamak. İnsanlarda da kaynamanın olumlu olduğunu görebilmemiz ve bu durumun gerçekleşerek kırık tedavisi yapacağımız hastalar için de önemli bir değer katacaktır." şeklinde konuştu.

Ortopedi Bölümü Uzman Doktoru Burhan Öztürk de kudret narıyla ilgili literatürde yapılmış yara iyileştirme, diyabet hastaları üzerindeki etkileri gibi çok sayıda çalışma bulunduğunu ancak kudret narının kemik kırıkları üzerindeki etkisi ile ilgili bir çalışmanın olmadığını fark etmeleri üzerine ilk çalışmayı başlattıklarını dile getirdi.

Kırık kaynamasının hem hasta hem de hekimler için zor bir süreç olduğunun altını çizen Doç. Dr. Turan Cihan Dülgeroğlu ise tedavi sürecinde zaman zaman yan ürünler gerekebildiğini ve farklı ürünler kullanılabilediğini belirterek, "Kudret narı da bunun sağlanmasında bize yardımcı olacak. Beklentimiz bilimsel çalışmanın klinik çalışmalarla desteklenip sonraki süreçte kırık kaynamasındaki etkilerini daha iyi gözlemleyebilmek.” dedi.