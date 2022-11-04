Son dönemde gündemden düşmeyen kuduz hastalığı ile ilgili, "Kuduz aşısı ne zaman yapılır, kaç doz?" araştırmaları hız kazandı. Peki, Kuduz aşısı ne zaman yapılır, kaç doz?

Başta köpek olmak üzere birçok hayvandan geçebilen kuduz, son zamanlarda Türkiye gündeminde yer almaya başladı.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde sokak köpekleri iki çocuğa saldırdı ve çocuklardan birisi kuduz oldu.

Kuduz teşhisi konulan çocuğun yoğun bakımda olduğu ve ağrılarından dolayı uyutulduğu söylendi.

Bu olayın ardından Twitter üzerinden kuduz aşısına dair detaylar konuşulmaya başlandı.

Vatandaşlar doğru bilgilere ulaşmak için, "Kuduz aşısı ne zaman yapılır, kaç doz?" sorularını gündeme getirdi.

Peki, Kuduz aşısı ne zaman yapılır, kaç doz? İşte yanıtı..

Kuduz aşısı ne zaman yapılır, kaç doz?

Kuduz aşısı enfekte olan kişilere 4 doz olarak uygulanırken, temas öncesinde önlem amacıyla da 0 ve 7. günlerde bir doz olmak üzere toplam iki doz aşı uygulanır.

İmmün sistemi baskılanmış ya da immün yetmezliği olankişilerde 21. veya 28. günde bir doz daha uygulanarak toplam üç doz aşı yapılır.

Kuduz aşısı, hastalığı riski taşıyan temas durumunda ilk doz, ısırma ile aynı gün uygulanır. İlk dozu takip eden günlerde 3. ve 7. günlerde de birer doz halinde uygulanır. Daha sonra 14. ve 28. günler arasında da bir doz aşı yapılır.