Kuersetin içeren yiyecekleri daha sık yemek için 7 iyi neden

Kuersetin içeren yiyecekleri daha sık yemek için 7 iyi neden

Kalp ve damar sağlığını korumaktan alerji ve astımı önlemeye kadar birçok farklı sağlık yararı bulunan bir antioksidan olan kuersetinin mutlaka her gün tüketilmesi gerekiyor.

Kuersetin (Quercetin), suda çözünür bitki maddeleri olan flavonoidler grubuna ait güçlü bir antioksidandır. Meyve ve sebzelerin donuk, lacivert ve koyu kırmızı renginden sorumlu olan bu bitki pigmentidir.

Böğürtlen, yaban mersini, kırmızı üzüm ve soğanın sağlığın mükemmel yardımcıları olduğunu biliyoruz. Bunun sırrı kısmen kuersetin maddesinde yatıyor. Ancak bu tür yiyecekler elbette başka güçlü antioksidanlar da içerir.

En zengin kuersetin kaynağı taze kırmızı soğandır, 1 kilogram kırmızı soğan 300 mg'a kadar kuersetin içerebilir.

Kuersetin ayrıca taze nar suyu, kırmızı elma ve brokolide de bol miktarda bulunur.

KUERSETİNİN SAĞLIĞA 7 FAYDASI

Kuersetin, diğer flavonoidler gibi antiviral, antimikrobiyal ve antialerjik özelliklere sahiptir. Bu flavonoid, kalbi ve bağışıklığı güçlendirir. Araştırmalar ayrıca güçlü kanser önleyici özelliklerine sahip olduğunu göstermiştir.

Kuersetin, iltihap önleyici özellikleri sayesinde romatoid artrit ve diğer otoimmün hastalıklar gibi çeşitli inflamatuar sağlık sorunlarına da yardımcı olur.

Alerjileri ve Astımı Giderir

Kuersetin, antihistaminik etkisi sayesinde mevsimsel alerjilerin yanı sıra belirli gıdalara karşı toleranssızlığa da büyük ölçüde yardımcı olur. Burun akıntısı, horlama, hapşırma, şişkinlik gibi hoş olmayan alerji semptomlarını azaltır.

Vücudunuz doğal olarak alerjik reaksiyonu tetikleyen maddeler olan histaminler üretir. Kuersetin onlarla savaşır ve alerjilere karşı vücudu tam anlamıyla iyileştirir.

Kuersetin ayrıca astıma da yardımcı olabilir. Çalışmalar ayrıca üst solunum yollarının iltihaplanmasını giderdiğini de göstermiştir.

Kalp ve Damar Sağlığını Korur

Sık sık kuersetin açısından zengin besinler tüketirseniz, kan damarlarınız daha sağlıklı olur ve dolaşımınız daha iyi hale gelir. Bu otomatik olarak daha sağlıklı ve daha güçlü bir kalp ve daha az ateroskleroz riski anlamına gelir.

Kuersetin, günümüzde giderek artan sayıda can almakta olan kardiyovasküler hastalık riskini azaltmak için özellikle ileri yaştakilere önerilmektedir.

Kanser Gelişimini Önler

Kuersetin, vücutta serbest radikallerin neden olduğu hasarı ve ayrıca tümör gelişim faktörlerini azaltır. Bu nedenle, daha fazla meyve ve sebze tüketen kişilerin kansere yakalanma risklerinin daha düşük olması şaşırtıcı değildir.

Birkaç çalışma, bu flavonoidin kanserin büyümesini ve yayılmasını kontrol ettiğini göstermiştir. Ayrıca bazı araştırmalar, kuersetinin kemoterapinin sinir sistemi hasarı, baş ağrısı ve kronik ağrı gibi zararlı etkilerini hafiflettiğini göstermiştir.

Geçirgen Bağırsak Sendromuna Yardımcı Olur

Çalışmalar, kronik stresin bağırsaktaki mast hücrelerinin (bağışıklık sistemi hücreleri) kararsızlığına yol açtığını göstermiştir. Bu, bağırsak duvarının geçirgenliğine neden olabilir. Kuersetin, mast hücrelerine yardımcı olur ve böylece geçirgen bağırsak sendromu sorununu önler veya hafifletir.

Ayrıca hücreler arasındaki bağlantıları güçlendirdiği bilinmektedir.

Cildin Sağlığını İyileştirir

Cildinizde daha genç bir görünüm elde etmek istiyorsanız, yeşil yapraklı sebzeler gibi kuersetin açısından zengin gıdaları mümkün olduğunca sık tüketin. İltihap önleyici özellikleri sayesinde kuersetin, cildin dermatit ve ışığa duyarlılığına yardımcı olur. Her iki durumda da, bu flavonoidin çok iyi bir yardımcı olduğu kanıtlanmıştır.

Kuersetin, hücre hasarını önlemenin yanı sıra cildi besler ve erken yaşlanmasını önler.

İltihaplanmayı ve Ağrıyı Azaltır

Kuersetin vücuttaki inflamatuar sitokinlerin aktivitesini azaltır, bu da iltihaplanmanın neden olduğu ağrıda azalmaya neden olur. Ayrıca prostaglandin üretimini engeller, böylece ağrı ve iltihabı da azaltır.

Kuersetin tüketiminin artrit, prostat hastalığı ve solunum yolu hastalığına yardımcı olduğu bilinmektedir.

Şeker Hastalığına Karşı Korur

Kuersetin, kan şekeri seviyelerini düşürür. Bu bitki pigmenti ayrıca pankreasın insülini daha kolay salgılamasına yardımcı olur ve tip 2 diyabetin tipik özelliği olan insülin direncinin gelişmesini engeller.

Nöropati, retinopati ve katarakt gibi diyabetin zararlı etkilerini de azaltır.

HER GÜN KUERSETİN ALMAK İÇİN İPUÇLARI

Günlük önerilen bir kuersetin miktarı yoktur. Gıda ve takviyeler yoluyla günde 500 mg'a kadar kuersetin alınabilir, ancak daha küçük miktarlar bile size sağlık yararları sağlayacaktır.

Her gün taze kırmızı soğan veya taze sıkılmış nar suyu tüketerek vücudunuza bu önemli flavonoidi sağlamış olursunuz. Ayrıca yeşil çay da zengindir, bu nedenle her gün bu süper sağlıklı sıcak içecekten bir fincan içebilirsiniz.

Sağlıklı olması ve yüksek miktarda kuersetin içermesi için her zaman taze ve organik olarak yetiştirilen sebze ve meyveleri seçin.

Kuersetin açısından zengin besinler:

- Kırmızı soğan (en zengin kaynak)

- Dut

- Elma

- Siyah üzüm

- Narenciye

- Lahana

- Brokoli

- Domates

- Nar

- Kuşkonmaz

- Maydanoz

- Adaçayı

- Zeytinyağı

- Kakao

- Yeşil çay