Kulak ağrısı ve ses kısıklığı tiroid kanserini gösteriyor

Vücuttaki tüm hücrelere etki eden tiroid bezinde meydana gelen herhangi bir tümör, birçok farklı belirtiye neden olabiliyor. Ancak, özellikle kulak ağrısı ve ses kısıklığı hastalığı ortaya çıkarıyor!

Bir tiroid tümörü durumunda, hastalığın nispeten erken keşfedilme olasılığı yüksektir, çünkü öncelikle etkilenen kişinin boynunda elle hissedilen, ağrısız bir yumru veya şişlik gelişir.

Boyun bölgesinde hissedilen şişlik, basit enfeksiyonlar gibi başka birçok hastalığa da işaret edebilir, ancak bu hastalıklarda dokunulduğunda ağrılıdır ve kısa sürede (birkaç gün, hafta) kaybolur. Bu nedenle boyun bölgesinde şişlik veya yumru hissederseniz, ağrınız olsun ya da olmasın hemen doktorunuza başvurun.

Önemli bir nokta da hastanın yaşı ve cinsiyetidir, çünkü yumrular ve şişliklerin 60 yaş üstü insanlar için kötü huylu olma olasılığı daha yüksektir.

Tiroid kanseri belirtileri

Çoğu tiroid kanseri genel tümör belirtileri göstermez. Yavaş büyürler, genellikle yıllarca tanınmazlar ve nadiren tiroid bezinin işleyişinde değişikliklere veya diğer şikayetlere neden olurlar. Ayrıca lezyonun yalnızca başka nedenlerle yapılan bir muayenenin (ultrason, BT) bir yan bulgusu olarak tanınması yaygındır.

Tiroid nodülleri ortaya çıktığında hemen tiroid tümörünü düşünmeye gerek yoktur. Kötü huylu bir tümörden şüphelenmek için bu belirtilere dikkat edin:

- Tiroid nodülünün aniden ortaya çıkması,

- Hızlı ve sürekli büyümesi,

- Haftalarca kaybolmaması,

- Dokunması zor olan bir nodül olması (ağrılı olsun ya da olmasın),

- 3 cm'den büyük olması,

- Ses kısıklığına neden olması (büyüyen tiroid tümörü sinir yollarına zarar verirse, örneğin ses tellerinin felci nedeniyle sesin kısılması gibi çeşitli durumlara neden olur),

- Yutma güçlüğüne neden olması (büyüyen tümör yemek borusu veya soluk borusuna baskı yapar, bu nedenle yemek yemek veya nefes almak zor olabilir)

- Kulak ağrısı.

Nodüllerin görünümü, genellikle güçlü kalp çarpıntısı, ritim bozuklukları, halsizlik ve güçsüzlükle ilişkili olan ve kilo kaybına neden olabilen hipertiroidizmi de gösterebilir. Bu şikayetlerin çoğu tiroid tümörünün tipik semptomları değildir.

Tiroid kanseri hakkında bilmeniz gereken 5 şey

İstatistiklere göre, son 20 yılda tiroid tümörleri sayısı ikiye katlandı. Ancak bunun temel nedeni, hastalığın hızla yayılması değil, tiroid bezinin yapısının ve olası değişikliklerin çok daha doğru ve ayrıntılı bir resmini elde etmek için kullanılabilecek, giderek daha gelişmiş teşhis araçlarının ortaya çıkmasıdır.

Yeni görüntüleme teknikleri sadece nodüllerin varlığı keşfedilmekle kalmaz, aynı zamanda iyi huylu veya kötü huylu değişikliklerle karşı karşıya olduğunuzu da tespit edilebilir.

Çoğunlukla genç kadınları etkiler

Amerikan Kanser Derneği araştırmasına göre, tiroid kanseri daha çok genç kadınlarda teşhis ediliyor. Bunun kesin nedeni henüz netlik kazanmasa da hormonal sistemle iligli olduğu düşünülüyor.

Ses kısıklığı, yutma güçlüğü ve büyümüş lenf düğümleri

İyi huylu nodüller de aynı semptomları üretebileceğinden tiroid kanserinin belirgin semptomları yoktur. Ancak hasta ses kısıklığı, sesin kalınlaşması, yutkunma ve nefes almada zorluk ve ayrıca lenf bezlerinde büyümeden şikayet ettiğinde mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.

Birkaç farklı tiroid kanseri türü vardır

Doku yapılarına ve ne kadar olgun bir hücreden başladıklarına bağlı olarak birkaç farklı tiroid kanseri türü vardır. Papiller, foliküler, medüller ve anaplastik kanser türleri bulunmaktadır. Papiller ve foliküler kanserlerde tedavide başarı oranı yüksektir ve bu ikisi en sık görülür.

Her zaman tiroid hormon üretim bozukluğu ile ilişkili değildir

İyi huylu veya kötü huylu bir tiroid tümörüne mutlaka tiroid bezinin yetersiz veya aşırı çalışması eşlik etmez.

Bazen tüm tiroid bezinin çıkarılması gerekir

İyi huylu veya kötü huylu bir tümör olmasına bağlı olarak, tüm organın veya tiroid bezinin sadece bir kısmının çıkarıldığı tiroid cerrahisi gerekli olabilir. Hastanın geri kalan hayatında hormon replasmanına ihtiyacı olacaktır. Ameliyattan sonra, tümör hücresi kalmamasını sağlamak için genellikle izotop tedavisi yapılır.

Çoğu durumda, tiroid bezinin iyi huylu tümörleri için yapılacak bir şey yoktur, doktorlar genellikle gözlem ve ultrason kontrolü önerir. Ancak nodülün boyutu 3 santimetreyi geçiyorsa veya yanındaki trakeaya baskı yapıyorsa cerrahi olarak çıkarılması gerekir.