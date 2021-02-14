Kulak ağrısının bilmeniz gereken dört nedeni

Birçok farklı nedenden kaynaklanabilen kulak ağrılarının bazıları ciddi sağlık sorunların işaretçisi olabilir. İşte kulak ağrısının bilmeniz gereken en yaygın nedenleri.

Kulak ağrısı, en yaygın sorunlardan biridir ve her yıl hastanelere milyonlarca ziyaret yapılmasına neden olur.

Kulak ağrısının bakım ve tedavi gerektiren birçok nedeni olabilir. İşte bilmeniz gereken en yaygın kulak ağrısı nedenleri.

DIŞ KULAK YOLU ENFEKSİYONU

Dış kulak yolu enfeksiyonu ya da bir diğer adıyla otitis eksterna, kulak kanalındaki deri enfeksiyonudur. Genellikle "yüzücü kulağı hsatalığı" olarak anılır, çünkü büyük olasılıkla su kulak kanalında hapsolduğunda ve daha sonra bakterilerle kolonize olup enfeksiyona yol açtığında ortaya çıkar. Bu yüzerken, hatta duş alırken bile olabilir.

Otitis eksterna semptomları arasında kulak ağrısı, kulak kanalında şişlik ve kulak akıntısı bulunur. En yaygın tedavi antibiyotik damlalardır.

ORTA KULAK İLTİHABI

Orta kulak iltihabı ya da bir diğer adıyla otitis media, kulak zarının arkasındaki boşlukta orta kulakta oluşan bir enfeksiyondur. Orta kulak iltihabı, çocuklarda yetişkinlerden çok daha fazla görülür. Sağlık kontrolleri dışında, ebeveynlerin çocuklarını bir sağlık uzmanına götürmelerinin en yaygın nedeni budur.

Dış kulak iltihabı, kulaktaki sıvı, üst solunum yolundaki bakterilerle kolonize olduğunda meydana gelir. Bir çocuk viral bir üst solunum yolu enfeksiyonundan (soğuk algınlığı gibi) tıkanıklık geçirdiğinde ve mukus orta kulağa yerleşip enfeksiyon kaptığında da ortaya çıkabilir.

Orta kulak iltihabı, daha büyük çocuklarda genellikle antibiyotikler olmadan kendi kendine iyileşir. Ancak küçük çocuklarda, yüksek ateş riski olan çocuklarda ve tekrarlayan kulak enfeksiyonu olan çocuklarda genellikle antibiyotik tedavisi kullanılır.

ÖSTAKİ BORUSU DİSFONKSİYONU

Östaki borusu, orta kulağınızı burnunuzun ve boğazınızın arkasına bağlayan küçük bir tüptür.Östaki borusu, fazla sıvıyı orta kulağınızdan çekerek orta kulak enfeksiyonu riskini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca, basınç değişiklikleriyle karşılaştığınızda kulaklarınızdaki basıncı eşitlemeye yardımcı olur, bu nedenle rakım değiştirdiğinizde veya derin suda yüzdüğünüzde kulaklarınız tıkanır.

Östaki borusu disfonksiyonu, boru kapandığında ortaya çıkar ve orta kulaktaki basıncın dengelenmesini önler.

Östaki borusu disfonksiyonu genellikle ilaçlarla tedavi edilebilir. Hastalar ayrıca, kulak tıkanıklığını önlemek için "östaki borusu egzersizleri" yapabilir.

MASTOİDİT

Kulak ağrısının daha az yaygın ancak daha ciddi nedenlerinden biri mastoidit adı verilen bir durumdur . Mastoid kemik, kulağın hemen arkasında bulunur ve kafatasına bağlanır. Bu kemik, orta ve iç kulağın hassas yapılarını destekler.

Mastoid hava hücreleriyle doludur ve mastoidit, genellikle tedavi edilmeyen orta kulak enfeksiyonu sonucunda bu hava hücreleri bakterilerle enfekte olduğunda ortaya çıkar.

Mastoidit semptomları kulakta veya çevresinde ağrı, kulakta şişme ve yüksek ateşi içerir. Hızlı bir şekilde tespit edilmez ve tedavi edilmezse mastoidit, yüz felci, işitme kaybı, görme değişiklikleri, beyin apseleri ve menenjit gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilir.