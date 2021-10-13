Haberler

Sağlık Haberleri

Kulak çınlaması nasıl geçer? Kulak çınlamasından kurtulmanın yolları

Kulak çınlaması nasıl geçer? Kulak çınlamasından kurtulmanın yolları

Kulak çınlaması sık yaşanan sorunlar arasında görülürken, nedeni birden farklı olabilir. Kulak çınlamadan kurtulmanın bazı yolları var ancak yine en doğrusu bir uzmana başvurmak olacaktır.