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- Kulak çınlaması nasıl geçer? Kulak çınlamasından kurtulmanın yolları
Kulak çınlaması nasıl geçer? Kulak çınlamasından kurtulmanın yolları
Kulak çınlaması sık yaşanan sorunlar arasında görülürken, nedeni birden farklı olabilir. Kulak çınlamadan kurtulmanın bazı yolları var ancak yine en doğrusu bir uzmana başvurmak olacaktır.
- Haber Merkezi
- 13.10.2021 - 17:18
Kulak çınlaması özellikle yüksek sesle müzik dinlediğiniz zaman ortaya çıkıyor olabilir.
Yüksek sesle müzik dinkedikten sonra yaşadığınız kulak çınlaması, içkulaktaki mikroskobik sinir uçlarının hasar görmesi ile ilgilidir.
Ancak bu durumun sebepleri fatklı olabilir ve özellikle yetişkinlerde daha fazla görüldüğü bilinmektedir.
Kulak çınlama sorunu yaşayanlar bundan kurtulmanın yollarını araştırarak, " Kulak çınlaması nasıl geçer?" sorusunu gündeme getirdi.
Kulak çınlamasından kurtulmanın bazı yollar olmasına rağmen, yine en doğru tanıyı doktorunuz koyacaktır.
Eğer uyguladığınız yöntemler işe yaramadıysa alanında uzman bir doktora başvurmak oldukça önemlidir.
Peki, Kulak çınlaması nasıl geçer? İşte yolları...
KULAK ÇINLAMASI NASIL GEÇER?
- Eğer kulak çınlamanız varsa sessiz ortamlardan kaçınmanız gerekmektedir.
- Geceleri sessiz bir ortamda uyumaktans sakin bir müzik açmanız, çınlamayı baskılayacaktır.
- Bilinçaltında çınlamanın sağlığın için tehlikeli olmadığını kabul etmek bu sorunu büyütmemen için önemli bir adım olabilir.
- Çınlama etkisizleştirme terapisi sayesinde bununla baş edebilir ve bu sesi daha düşük seviyede duyabilirsin.
- Çınlama maskeleyici cihazlar işe yarayan bir diğer yöntemlerdendir.
- Yüksek sesli müzikten korunma, tuzlu yiyeceklerden uzak durma, kahve, kola ve sigara tüketiminden kaçınma, egzersiz yapma gibi tavsiyeler kulak çınlamasına iyi gelebilir.
- Kaygı bozukluğu ve depresyon ya da bunlar içim kullanılan ilaçlar kulak çınlamasına neden olabilir.
- Bu yüzden nefes egzersizleri yapmak ve bedenimizi dinlendirmek etkili bir çözüm olabilr.
BİTKİSEL TEDAVİLER
- Hint yağı: Antiviral, antibakteriyel ve anti-enflamatuar etki göstermesiyle tanınan bu yağ kulağınızdaki hasarlı hücrelerin sağlıklı haline dönmesine yardımcı olur.
- Hint yağını çınlama olan kulağınıza beş damla damlatın ve emilmesini bekleyin. Daha sonra kulağınıza pamuk tıkayın.
- Hardal yağı: Hardal yağını biraz ısıtın ve ılık haldeyken çınlayan kulağınıza birkaç damla damlatın. 5-10 dakika kadar emilmesini bekleyin.
- Ginkgo biloba: Bu ağacın özüyle hazırlanan kapsüllerin içeriğindeki ginkgolit maddesi baş dönmesi ve kulak çınlamasına iyi gelir.
- Ancak bu yöntemler hastaya göre değişmektedir. Bu nedenle iyi gelmediği zaman bir doktora başvurulması gerekiyor.