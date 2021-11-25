Kulak çınlamasının 10 nedeni ve önlemek için ipuçları

Kulak çınlamasının 10 nedeni ve önlemek için ipuçları

Hoş olmayan bir his olan kulak çınlaması, tehlikeli hastalıkların bir habercisi olabildiği gibi zararsız olarak da ortaya çıkabilir. İşte kulak çınlamasının nedenleri ve önlemek için yapılabilecekler.

Kulak çınlaması veya tıbbi adıyla tinnitus, toplumda oldukça sık görülen bir durumdur.

Ses dalgaları kulak kanalından kulak zarına doğru ilerler ve oradan da iç kulağa, işitsel koklea adı verilen küçük bir organ gider. Yüzeyi hücreler ile kaplıdır. Ses dalgalarını, işitsel sinir yoluyla seslerin algılanmasından sorumlu beyin korteksine gönderilen elektrik sinyallerine dönüştürürler.

Hücreler hasar görürse veya ses dalgalarının geçişini engelleyen bir şey varsa, beyin beklenen sinyalleri almaz. Ve hala onları tespit etmeye çalışırken, işitsel nöronların aktivitesini arttırır.

Sonuç, kulak çınlaması adı verilen elektriksel gürültüdür. Ve beynin işitsel bölgesinde bir arıza varsa, nöronlar kendi kendilerine de aktive edilebilirler.

KULAK ÇINLAMASININ NEDENLERİ

İşte kulak çınlamasının 10 ana nedeni:

1. Güçlü akustik etki

Herkes kimin konsere gittiğini, güçlü bir çim biçme makinesiyle çim biçtiğini, gürültülü bir makinede çalıştığını veya kulaklıklarda yüksek sesle müzik dinlediğini bilir. Güçlü akustik etki kulaktaki hücrelere hasar verir. Bu nedenle, bir güçlü ses bittiğinde kulaklarda çınlama duyabilir.

2. Tam sessizlik

Bu, etrafta ses olmadığında, beynin buna inanamayacağı ve bu nedenle işitsel algıdan sorumlu nöronları uyardığı bir durumdur. Bu durum, kulak çınlamasıyla sonuçlanabilir.

3. Kulak kiri veya kulakta yabancı cisim

Kulak kiri biriktiğinde kulak kanalını neredeyse tamamen tıkayabilir. Yanlışlıkla kulağa giren yabancı cisim de aynısını yapabilir. Bu durumda beyin olağan ses sinyallerini almaz ve kulaklar çınlamaya başlar.

4. Kulak enfeksiyonları

Otitis media, kulaktaki herhangi bir inflamatuar sürecin genel adıdır ve kulak kanalının büyük ölçüde şişmesi ve daralmasına yol açar. Bu, ses dalgalarının ilerlemesini zorlaştırır ve kulaklarda çınlama hissine yol açabilir.

5. Ototoksik yan etkisi olan ilaçlar

Bu tür ilaçlar, içeriğindeki maddelerden dolayı kulak içi hücrelerine zarar verebilir veya tamamen yok edebilir. Reçetesiz satılanlar da dahil olmak üzere birçok popüler ilacın ototoksik etkisi vardır. İbuprofen, naproksen veya naproksen bazlı ağrı kesiciler, asetilsalisilik asit, tetrasiklin ve eritromisin dahil bazı antibiyotikler, sıtma önleyici ilaçlar, belirli antikonvülsanlar, diüretikler, kanseri tedavi etmek için kullanılan bazı ilaçlar ve antidepresanlar toksik etki oluşturabilir.

6. Yaş

İlerleyen yaş ile kulak için hücreleri ölmeye başlar, bu yüzden beynin işitsel alanların işlevleri olumsuz etkilenebilir.

7. Baş veya boyun yaralanması

Kulak, herhangi bir darbe veya bir düşme nedeniyle hasar görebilir. Koklea, işitme siniri veya seslerin algılanmasından sorumlu beyin bölgeleri bu tür yaralanmalardan kolayca etkilenir. Kulaklarda çınlama bazen bu yaralanmaların sonucudur.

8. Akustik nörinom ve diğer beyin tümörleri

Akustik nörinom, iyi huylu, yavaş büyüyen bir beyin tümörüdür ve işitsel sinirleri etkieyebilir. En yaygın ve sık görülen belirti, etkilenen tarafta tam işitme kaybıdır. Ama bazen akustik nörinom sadece bir kulakta tiz çınlamayla da ortaya çıkabilir. Baş, boyun veya beyindeki diğer tümörler de benzer hislere neden olabilir.

9. Meniere hastalığı

Koklea ve vestibüler sistemi etkileyen bir iç kulak hastalığıdır. Ana belirti baş dönmesidir. Ancak Meniere hastalığı bazen etkilenen kulakta çınlama ile de ortaya çıkar.

10. Diğer bozukluklar ve kronik hastalıklar

Bir kulak çınlaması hipertansiyon, şeker hastalığı, tiroid bezi hastalıkları, anemi, migren, romatoid artrit ve sistemik lupus eritematozus gibi otoimmün hastalıkların belirtisi olarak da ortaya çıkabilir.

KULAKLARINIZ ÇINLIYORSA NE YAPMALISINIZ?

Kulak çınlaması tek başına bir hastalık değildir, ancak vücuttaki bir bozukluğun belirtisi olarak ortaya çıkar.

Çınlama durumu küçükse (örneğin, gürültülü bir konserden ayrıldıktan sonra), kulak çınlaması birkaç dakika veya saat içinde kendi kendine kaybolacaktır. Ancak, kulaklarda çınlama, belirgin bir sebep olmaksızın düzenli olarak ortaya çıkıyorsa veya devam ediyorsa mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanı ile görülüşmelidir.

Aşağıdaki durumlarda hemen bir doktora görünün:

- Kulaklarda çınlama, sürekli baş dönmesi ve işitme kaybı,

- Hayalet seslerin endişeli veya depresif hissettirmesi,

- Kalıcı çınlama,

- Kafasına travmasından sonra ortaya çıkan çınlama,

- Kulak çınlamasına yüz kaslarının zayıflığının eşlik etmesi.

Doktorunuz size belirtilerinizi soracak, fizik muayene yapacak ve kulak çınlamanızın nedenini belirlemeye çalışacaktır. Ve sonra tedavi seçenekleri önerecektir.

Örneğin, çınlamaya kulak tıkanıklığı neden oluyorsa, doktor onu çıkaracaktır. Ototoksik etkisi olabilecek ilaçlar alıyorsanız, sizin için alternatif ilaçlar seçilecektir. Yaşa bağlı değişikliklerden şüpheleniyorsanız, doktorunuz bir işitme cihazı önerecektir.

Küçük yaşam tarzı değişiklikleri de kulak çınlamasının yönetilmesine yardımcı olabilir. Derin nefes alma, nefes egzersizleri yapma gibi gevşeme tekniklerini öğrenin. Uykuyu normalleştirmeye çalışın, yani günde en az 8 saat uyuyun, gece yarısından sonra uyanık kalmayın ve kafein gibi uyarıcıları bırakın. Stresten ve yüksek seslerinden ka.ının, yüksek sesle müzik dinleme alışkanlığından vazgeçin.

KULAK ÇINLAMASI NASIL ÖNLENİR?

Bu her zaman mümkün değildir. Örneğin yaşlanmayı durduramayacak veya otoimmün hastalıklara karşı koyamayacaksınız.

Bununla birlikte, riski azaltan kulak çınlaması önleme önlemleri yine de uygulanabilir:

- Yüksek sesle müzik dinleme alışkanlığınızdan vazgeçin. Özellikle kulaklıklarla dinlemeyin.

- Sürekli yüksek sesin olduğu yerlere gitmeniz gerekiyorsa kulak koruyucuları kullanın.

- Aktif bir yaşam tarzı sürün, diyetinizi izleyin. Bu, vücudu güçlendirecek ve çeşitli hastalıklara yakalanma riskini azaltacaktır.

- Alkol, kahve ve nikotini azaltmaya veya bırakmaya çalışın. Bu maddeler kardiyovasküler sistem için kötüdür ve bazen kulak çınlamasına neden olabilir.