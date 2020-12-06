Kulak çınlamasının nedenleri ve rahatlamak için ipuçları

Kulaklarınız mı çınlıyor? Kulak çınlamasının nedenlerini, tedavi yöntemlerini ve rahatlamak için ipuçlarını sizin için yazdık.

Kulak çınlaması (Tinnitus) yaşayan birçok insan için kulaklarında uğultu veya çınlama sesi her zaman yaşadıkları şeydir. Bu geçmeyen ses, günlük aktiviteleri ve günlük hayatı etkileyecek duruma gelebilir ve zorlaştırabilir.

Kulak çınlaması bazı durumlarda, altta yatan nedenin tedavi edilmesiyle çözülebilir, ancak çoğu zaman doğrudan bir neden bulunamaz. Kulak çınlamasına hangi tıbbi durumun neden olabileceğini belirlemek için, doktorunuz kulaklarınızın dikkatli bir şekilde incelenmesi de dahil olmak üzere genel bir fizik muayene yapacaktır. Kulak çınlaması, bazı ilaçların bir yan etkisi olarak da ortaya çıkabilmektedir.

Sorunun kaynağı net değilse, işitme ve sinir testleri için bir kulak burun boğaz uzmanına veya bir odyologa (işitme uzmanı) gönderilebilirsiniz. Muayenenizin bir parçası olarak, size odyogram adı verilen bir işitme testi verilebilir. Herhangi bir yapısal sorunu ortaya çıkarmak için MRI veya CT taraması gibi bir görüntüleme tekniği de önerilebilir.

KULAK ÇINLAMASI TEDAVİLERİ

Kulak çınlaması, altta yatan bir tıbbi durumun belirtisiyse, ilk adım bu durumu tedavi etmektir. Ancak kulak çınlaması tedaviden sonra devam ederse veya yüksek sese maruz kalmaktan kaynaklanıyorsa sağlık uzmanları, istenmeyen gürültüyü azaltmaya veya maskelemeye yardımcı olabilecek çeşitli tıbbi olmayan seçenekler önermektedir. Kulak çınlaması bazı durumlarda herhangi bir müdahale olmaksızın kendiliğinden geçer.

Kulak çınlamanızın nedeni aşırı kulak kiri ise, doktorunuz kulaklarınızı küret adı verilen küçük kavisli bir aletle yıkayarak temizleyecektir. Kulak enfeksiyonu varlığında ise kulak damlaları veya bir antibiyotik ile tedavi edilebilir.

Nadir görülen tümör, kist veya otoskleroz ( kulak kemiğinde kalsiyum birikimi) vakalarında ameliyat gerekli olabilir.

KULAK ÇINLAMASINI AZALTMAK İÇİN İPUÇLARI

Arka plan gürültüsünden yararlanın

Çınlamada anında rahatlama, bir radyoyu açmak kadar basit olabilir. Daha fazla gürültü eklemek mantığa aykırı görünebilir, ancak sessiz bir ortamda olmak, kulak çınlamasıyla ilgili seslere odaklanma olasılığınızın daha yüksek olduğu anlamına gelir. Hafif müzik veya doğa sesleri gibi bazı arka plan gürültülerini eklemek, dikkatinizi çınlamadan uzaklaştırmaya yardımcı olacaktır. Düşük seviyeli müzik veya çeşitli sesler, uyurken bile faydalıdır. Biz uyurken beyin hala aktiftir; bu nedenle, kulak çınlaması beyin aktivitesine zıtlık yaratmak, derin uyku döngülerinde daha uzun süre kalma becerimizi geliştirebilir.

Stresi ve kaygıyı azaltın

Stres ve anksiyete, kulak çınlamasını daha da kötüleştirebilir, bu nedenle etkilerini olabildiğince en aza indirmek önemlidir. Kulak çınlamasını rahatlatmak ve tedavi etmek için derin nefes alma, farkındalık, meditasyon veya yoga gibi teknikleri kullanabilirsiniz. Benzer şekilde, düzenli egzersiz, stres giderici olarak yardımcı olur ve genel sağlığınızı artırır. Dışarıda yapılacak basit bir yürüyüşün, kulak çınlamanızın neden olduğu stresi ve gerginliği azaltmaya yardımcı olabileceğini görebilirsiniz.

Düzenli egzersiz, vücudun daha yüksek bir sağlık seviyesine ulaşmasına ve çoğu durumda, insanların kulak çınlamalarını görmezden gelmelerine ve daha iyi başa çıkmalarına yardımcı olur. Egzersiz, daha iyi uyumanıza da yardımcı olabilir, bu nedenle çeşitli egzersizler yapmayı deneyin.

Kulak çınlaması ve diyet

Beslenme şekliniz ile kulak çınlamanız arasında bir bağlantı olabilir. Alkol, nikotin, kafein ve yüksek şekerli yiyecekler kulak çınlaması üzerinde tetikleyici olabilir. Durumun bu olabileceğinden şüpheleniyorsanız, olası sorun çıkaranı birkaç hafta diyetinizden çıkarmayı deneyin.

Spesifik bir tür kulak çınlaması, kan damarlarıyla yakından bağlantılıdır. Yüksek tansiyon, bu tür kulak çınlaması semptomlarını daha belirgin hale getirebilir. Düzenli egzersizle birlikte yemek seçimleri, kan basıncını ve bu tür kulak çınlaması semptomlarının şiddetini düşürmeye yardımcı olabilir.

Kulak çınlaması terapileri

Kulak çınlaması belirtilerini ve bunların yaşamınız üzerindeki etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacak birkaç tedavi seçeneği vardır. Davranış terapileri, kulak çınlamasına karşı duygusal tepkinizi hedefler ve öfke veya depresyon gibi olumsuz duygusal tepkileri ortadan kaldırmayı amaçlar. Bu terapilerden en popüler olanı bilişsel davranışçı terapi veya kısaca BDT olarak adlandırılır. Olumsuz düşünce kalıplarını ortadan kaldırmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır ve genel yaşam kalitesinde bir artışa yol açabilir. Kulak çınlamasını tedavi etmek için kullanılan diğer davranışsal terapi teknikleri arasında kabul ve bağlılık terapisi (ACT), tinnitus aktiviteleri tedavisi (TAT), tinnitus yeniden eğitim terapisi (TRT) ve progresif tinnitus yönetimi (PTM) bulunur.

Ses terapisi, kulak çınlaması semptomlarını tedavi etmek için harici seslerin kullanılmasıdır. Genel olarak, kulak çınlaması için ses terapisini kullanmak için iki farklı yaklaşım vardır. Maskeleme, tinnitus semptomlarını örtmek veya bastırmak için sesin kullanılmasıdır ve alışkanlık, beyni kulak çınlamasını görmezden gelmek için yeniden eğitmek için genellikle davranışsal terapi ile birlikte sesin kullanılmasıdır.

Tetikleyicileri en aza indirin

Kulak çınlamasını tetikleyen unsurlar, kulak çınlamasını daha yüksek hale getirebilir.

Stres: Hastalarımızın ezici çoğunluğu için 1 numaralı kulak çınlaması tetiklenir.

Belirli yiyecekler: Aşırı tuzlu yiyecekler, kafein ve alkol kulak çınlamasını tetikleyebilir.

Yorgunluk: Uykusuzluk ve yorgunluk kulak çınlamalarına neden olabilir.

Yüksek ses: Yüksek sesler geçici veya kalıcı kulak çınlamalarına yol açabilir.

Kulak çınlaması tetikleyicilerinizin ne olduğunu öğrendikten sonra, bunlardan mümkün olduğunca kaçınmak ve bunları yönetmek, uzun vadeli kulak çınlamasını azaltmamız için önemlidir. Pek çok hasta, kulak çınlaması tedavisi için kombine bir yaklaşımı gerekli bulmaktadır.

İşitme duyumuzu daha fazla hasara karşı korumak, çim biçme makinesi ve elektrikli aletler kullanırken kulak tıkacı takmak, konserlerde veya yüksek sesle müzik dinlerken filtreli kulak tıkacı takmak ve avlanma veya ateş etme gibi gürültüye maruz kalırken kulaklıklar takmak gibi önlemlerle kulak çınlamasını en aza indirebilirsiniz.

Ancak her yerde kulaklık veya kulak tıkacı kullanmak yarar sağlamayabilir. Araba sürerken veya bakkala giderkenki gibi günlük seslerden kulakları korumak yararlı olmayabilir. Bu durumlarda günlük seslerden kaçınmak veya işitme koruması kullanmak, merkezi sinir sisteminin normal ses seviyelerine tepkisini artırabilir ve bu da seslerin gerçekte üretildiklerinden çok daha yüksek görünmesine neden olabilir. Bu kaçınılmaz olarak hiperakuziye veya kulak çınlamasına ek olarak sese aşırı duyarlılığa yol açabilir.

İşitmede ani bir düşüş veya işitme yeteneklerinde büyük bir değişiklik, tıbbi bir acil durum olarak kabul edilmelidir. Araştırmalar, kişinin bir veya iki kulağında ani bir işitme kaybı yaşarsa ve ilk 72 saat içinde tedavi edilirse, genellikle kaybı tersine çevirebileceğini göstermektedir; ancak tedavi başlangıcından haftalar sonrasına kadar uygulanmazsa, işitme kaybı tipik olarak kalıcıdır ve geri döndürülemez.