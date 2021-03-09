Kulak kirlerinden kurtulmanın doğal yolu: Kulak mumu nasıl kullanılır?

Kulak temizleme mumları, ısınmayla oluşan vakum etkisiyle kulaklarınızda biriken kiri sağlıklı bir şekilde temizlemenize yardımcı olur. Peki kulak mumu nasıl kullanılır?

Kulak kiri doğal olarak kulağın içinde bulunur ve kulağı bu hassas bölgeye zarar verebilecek bakteriler ve diğer maddelerden korur.

Ancak kirin artması artık rahatsızlığa, baş dönmesine, duymada gerilemeye, kulakta bir şey sıkışmış hissine ve kaşınmaya sebep oluyorsa temizlenmesi gerekmektedir.

Kulak kirlerini temizlemenin yolları bazen oldukça tehlikeli olabiliyor. Kulak çubuklarının biliçsizce kullanılması sonucunda kulak sağlığını olumsuz etkileyecek sorunlar ortaya çıkıyor.

Alternatif tıpta kulak temizleme yöntemi olarak tercih edilen kulak mumları, son dönemde oldukça revaçta yer alıyor. Peki kulak mumlama nasıl yapılır? İşte bilmeniz gerekenler..

KULAK MUMU NASIL KULLANILIR?

Kulak, dış kulak yolundaki cildi enfeksiyonlardan korumak amacıyla buşon adı verilen bir salgı üretir. Bu salgı dışardan gelen toz ve diğer partikülleri tutarak kulak yolunun dışa doğru yapısı sayesinde kulak kepçesine doğru atar.

Buşonun yoğun olması, tozlu ortamlarda bulunma ve salgının dışarıya atılmasına engel faktörler, buşonun kulak kepçesi içinde birikmesine yol açarak tıkanıklık oluşturur.

Kulak mumu tedavisinin amacı; kulaktaki toksik maddeleri uzaklaştırmak olup, bir terapi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemin ne kadar fayda sağladığı konusunda, tıbbi ve bilimsel araştırmalar devam etmektedir

Kulak temizleme mumları günümüzde aspiratör sistemi adı verilen bir yöntemle çalışır. İçi boş bir huni şeklinde olan mumun bir ucu kulağa yaslanarak mumun dışardaki ucu yakılır.

Yanma esnasında oluşan ısı ile kulak içinde birikmiş buşon ve kirler yumuşar ve oluşan vakum etkisi buşon ve kirleri dışarı çeker.

İşlem sonunda kulağınızda bulunan buşon, kir ve diğer yabancı maddelerin bir kısmı buharlaşırken bir kısmı mum içinde kalır.

KULAK MUMUYLA KİR TEMİZLEME

İşlem sonrası külleri atmak ve bittiğinde mumu söndürmek için küçük bir kapta su hazırlayın. Mumu kesmek için de bir makas bulundurun.

İşlem uygulanacak kişi rahatça uzanarak başını yatay pozisyonda tutmalıdır.

Mumun ince ve kapalı olan ucunu uygulanacak kişinin kulağına, bastırmadan yerleştirin.

Mumun kalın ucunu yakın. Mum yaklaşık 8 – 10 dakika arasında yavaş ve hafif alevle yanar. İşlem sırasında mumu sabit tutun.

Alevin dengeli yanmasını sağlamak için mumu olduğu yerde arada bir çevirin.

Mum, kırmızı güvenlik bandının olduğu yere kadar yandıktan sonra su dolu kapta söndürün.

Güvenlik bandının olduğu yerden mumu keserek içerden çıkan kiri kontrol edebilirsiniz.

KİMLER KULAK MUMU KULLANAMAZ

Kulak zarı delik olanlarında yapması uygun görülmez.

Yapay kulak zarı kullananların da uygulaması doğru değildir.

Kulak iltihabı olanlar da kulak mumu tedavisinden yararlanamaz.

Kulak mumu tedavisi 3 yaşından küçük olan çocuklarda kullanılmamalıdır.

Parafin, selüloz ve muma alerjisi olanların kulak mumu tedavisini yaptırması doğru değildir.

Bu gibi özel durumların söz konusu olduğunda bu tedaviden şiddetle kaçınmaz gerekiyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER