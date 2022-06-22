Kulak tıkanıklığını hızlıca açmak için 10 basit yöntem

Hava yolculuğu ve sıvı birikmesi gibi birçok farklı nedenden kaynaklanan kulak tıkanıklıkları günlük hayatı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Ancak, basit ipuçlarıyla kulak tıkanıklığını açmak mümkün.

Östaki borusu disfonksiyonu, tıkalı kulak hissinin ana nedenidir. Östaki borusu, kulak zarının bir veya diğer tarafındaki hava basıncını dengelemek gerektiğinde orta kulağı korumaya, havalandırmaya ve boşaltmaya yarar. Östaki borusu burnun arkasını orta kulağa bağlar. Normalde kapalıdır, ancak yuttuğumuzda, çiğnediğimizde veya esnediğimizde açılır.

Östaki borusu disfonksiyonunun belirtileri arasında kulakta basınç veya dolgunluk hissi, boğuk veya bozuk sesler ve eşit olmayan hava basıncı yer alır ve bu da rahatsızlığa neden olabilir.

Kulak tıkanıklığının en yaygın nedenleri kulak kiri, soğuk algınlığı, alerji, sinüzit, kulak enfeksiyonu, şişmiş adenoidler, şakak eklem bozukluğu ve uçuş veya araba yolculuğu sırasında irtifa değişikliğidir.

Sinüs sorunları

Sinüsler, kulaklar, boğaz ve burun birbirine bağlıdır. Bir alandaki bir sorun genellikle diğerini de etkiler. Sinüsler tıkandığında orta kulakta baskıya ve kulakta tıkanıklık hissine neden olabilir.

Sinüs tıkanıklığının en yaygın nedenleri alerjiler, soğuk algınlığı ve grip gibi viral enfeksiyonlar, sinüs enfeksiyonları, tütün dumanı ve diğer benzer çevresel tahriş edici maddelerdir.

Sinüs tıkanıklığını ve bunun neden olduğu kulaktaki basıncı gidermek ve tıkanıklığı açmak için kullanabileceğiniz çeşitli çözümler vardır:

- Burun tıkanıklığı ilaçlarını deneyin.

- Burun boşluklarınızı temizlemek için salin kullanın.

- Havadaki nemi korumak için bir nemlendirici kullanın. Kuru hava iltihaplı burun delikleri üzerinde tahriş edici bir etkiye sahip olabilir.

- Aromaterapi kullanın. Okaliptüs yağı hava yollarını temizlemeye yardımcı olabilir. Soluyarak kullanabilirsiniz.

- Gün boyunca her iki saatte bir bir bardak su için. Bol bitki çayı ve meyve suyu için. Sıvı hacminin arttırılması, mukusun incelmesine yardımcı olur.

Sıvı birikmesi

Drenaj kanalları işlevini iyi yerine getirmezse kulaklarda sıvı birikebilir. Bu sorun, kulak zarının arkasında sıvı birikmesine neden olabilir. Sıvı biriktiğinde yaşanabilecek belirtiler arasında vurmalı sesler, ıslıklar, dolgunluk hissi, basınç, işitme kaybı, baş dönmesi ve denge sorunları bulunur.

Bu sorunun nedenleri ise soğuk algınlığı veya tıkanıklığa neden olan diğer enfeksiyonlar, sinüs enfeksiyonları ve alerjilerdir.

Kanalların doğru şekilde akışa izin vermesini engelleyen şeyin ne olduğunu bulmak önemlidir. Sorun devam ederse kulak zarının arkasında biriken sıvı yırtılmasına neden olabilir.

Kulak kanalındaki sıvıyı boşaltmak için şunları deneyebilirsiniz:

- Kulağınızı omzunuza doğru eğerek kulak memesini çekin.

- Sıcak kompres kullanın. 30 saniye boyunca uygulayın, ardından bir dakika boyunca çıkarın. Rahatlayana kadar işlemi tekrarlayın. Mutlaka yan yatın.

- Reçetesiz satılan kulak damlalarını deneyin. Damlaların, kurutma etkisi olduğundan emin olun.

Kulak kiri birikmesi

Kulak kiri birikmesi, kulak kiri kulak kanalının derinliklerine itildiğinde veya kanalın tüm genişliğini tıkadığında meydana gelir. Kulak kiri işitme kaybı, baş dönmesi, kulak ağrısı, kulakta dolgunluk hissi, basınç ve kulak çınlaması gibi çeşitli sorunlara neden olur. Temizlemek için pamuklu çubuk kullanarak istemeden kulağınızın tıkanmasına neden olabilirsiniz.

Kulak kirini çıkarmanın en güvenli yolu birkaç dakika boyunca kulak kanalına ılık su veya tuzlu su akıtmaktır. Su kulak kirini yumuşattığında, kir dışarı akacaktır.

Alerjiler

Alerjiler de kulakta tıkanıklığa neden olabilir. Antihistaminik ve dekonjestan ilaçlar almak kulak basıncını ve alerjiyle ilgili diğer sorunları hafifletebilir.

Hava yolculuğu

Kalkış veya iniş sırasında atmosfer basıncındaki hızlı değişim, orta kulağın atmosfer basıncı ile çevreninki arasında bir fark yaratabilir. Bu durum, kulak zarının olması gerektiği gibi titremesini engeller. Kulak ağrısı, dolgunluk hissi ve basınç genellikle uçaklarda karşılaşılan durumla ilişkilendirilen belirtilerdir.

Bu durumu rahatlatmak için şu ipuçlarını deneyebilirsiniz:

- Kalkış ve iniş sırasında östaki borusunu açan kasları harekete geçirmek için esnemeyi, sakız çiğnemeyi ve yutmayı deneyin.

- Valsalva manevrasını deneyin. Ağzınızı kapalı tutarak ve burun deliklerinizi sıkıştırarak burnunuzdan nazikçe nefes verin. Bunu gerektiği kadar yapın.

- Filtreli kulak tıkaçları kullanın. Bunlar kulaklarınızdaki basıncı eşitlemenize yardımcı olur.

- Kalkıştan veya inişten 30 dakika ila bir saat önce burun spreyi kullanmayı deneyin.

Orta kulak ve dış kulak enfeksiyonu

Orta kulak enfeksiyonları (otitis media) işitme kaybı, baş dönmesi ve kulaklarda ağrı gibi çeşitli belirtilere neden olur. En yaygın nedeni solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan virüslerdir.

Dış kulak enfeksiyonu (otitis eksterna) yaygın olarak yüzücü kulağı olarak da adlandırılır. Suya maruz kaldıktan sonra kulakta kalan sudan kaynaklanır. Yüzdükten veya banyo yaptıktan sonra sıkışan su, bakteriler için ideal bir üreme alanıdır.

Çoğu zaman, bir kulak enfeksiyonu kendi kendine iyileşir. Ancak kulak damlaları ve ağrı kesiciler ağrı ve diğer sorunların giderilmesinde etkilidir. Evde tedaviye rağmen semptomlar kötüleşirse, doktora gitmeniz önerilir.

Kulak tıkanıklığını hızlıca açmak için 10 ipucu

Kulak tıkanıklığından kurtulmak için doğal ve etkili yöntemler vardır. Bu sorundan sık sık rahatsız oluyorsanız, tıkanmış bir kulağı acı çekmeden açmak için 10 hızlı ipucunu deneyebilirsiniz.

1. Su

En basit ve en doğal araçlar genellikle en etkili olanlardır ve su kullanmak en basit ve en doğalıdır. Bu yöntemi uygulamak için bir kulak temizleme pompasına ihtiyacınız olacak. Pompa içine ılık su koyun ve tıkanmış kulağa sokun. Etkili olması için 5 dakika boyunca yana doğru eğilin. Ilık su kulak kirini çözer ve kulak kanalını açar.

2. Tatlı badem yağı

Büyük bir kulak kiri nedeniyle kulağınızın tıkandığını düşünüyorsanız, bunun için bitkisel yağ kullanabilirsiniz. Her yerde kolayca bulabileceğiniz tatlı badem yağı bunun için uygundur, ancak zeytinyağı da kullanabilirsiniz.

Yağ şişesini birkaç dakika boyunca avucunuzun içine yerleştirin ve ılıklaşmasını sağlayın. Başınızı eğin ve 5 damla yağı dış kulak yoluna sürün. Bunun için bir damlalık veya kulak pompası kullanabilirsiniz. Yağın kulakta etkili olması için 5 dakika yan yatmaya devam edin. Bu, 3 gün boyunca sabah ve akşam yapılabilir.

3. Buhar

Tıkanmış bir kulak durumunda buhar çok etkilidir. Bu buharı elde etmek için bir buhar odasına gitmenize gerek yoktur. Sadece 10 ila 15 dakika sıcak bir duş yeterli olabilir. Duşta üretilen buhar mukusun temizlenmesine yardımcı olur. Mukus vücudun mukoza zarları tarafından üretilen jelatinimsi bir sıvıdır. Kafanın her yerinde ve özellikle kulaklarda bulunur.

Bir başka basit yöntem de suyu kaynatmaktır. Kaynatıldıktan sonra, başınızı bir havluyla kabın üzerine yerleştirin ve buharı soluyarak nefes alın.

4. Çeneyi hareket ettirmek

Bazen çenenin basit bir hareketi, kulağın tıkanmasını düzgün bir şekilde açmak için yeterlidir. Ağzınızı açın ve çenenizi bir yandan diğer yana sallayın. Basıncın serbest bırakıldığını gösteren bir gürültü duyana kadar bu şekilde hareket etmeye devam edin.

5. Sert şeker veya sakız

Tatlıları seviyorsanız, bu ipucu tam size göre. Sadece sert bir şekeri emmek veya sakız çiğnemek kulaklarınızı açmaya yardımcı olur. Bu yöntem aynı zamanda kulakların tıkanmasını önlemek için uçaklarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

6. Saç kurutma makinesi

Kulağınız aşırı sıvı nedeniyle tıkanmışsa, bir saç kurutma makinesi kullanmak yardımcı olabilir. Kullanmadan önce, cihazın en düşük ayarda olduğundan emin olun. Aksi takdirde kendinizi yaralama riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

Saç kurutma makinesini 30 cm mesafede tutun. Kulağınıza yaklaştırmak için ileri geri hareket ettirin. Aynı zamanda, kulağınızı çekmek için elinizi kullanın.

7. Burundan

Yüksek yerlerde basınç değişikliğinden doalyı kulaklar tıkanabilir. Basınçtaki değişiklik orta kulağı zorlar. Kulak zarının arkasında yer alan bu bölgeye sadece iç kulak kanalından erişilebilir. Başka bir deyişle, bu kanalı harici olarak açmanın bir yolu yoktur. Ve bu, sadece burun tarafından yapılabilir.

Bunun için Vasalva ve Toynbee manevraları adı verilen 2 teknik vardır. Vasalva manevrası sadece bir iniş sırasında uygulanır (uçağın inişi, bir zirveden iniş vb.). Dikkatli olun, bu teknik çok yavaş ve ölçülü bir şekilde yapılmalıdır. Aksi takdirde, kulak zarlarınız zarar görebilir. Büyük bir nefes alın ve burnunuzu tıkarken ağzınızı kapatın. Parmaklarınızla burun deliklerini kapatın ve burnunuzdan nefes vermeye çalışın. Bui basıncı arttırır. Bir süre sonra küçük bir ses hissederek kulaklarınızın açıldığını hissedebilirsiniz.

Toynbee manevrası biraz farklıdır. Basınç azaldığında uygulanır (uçağın yükselişi sırasında, yükseğe tırmanmada vb.). Diğer teknikte olduğu gibi, ılımlı ve nazikçe yapmak gerekir. Burun deliklerinizi tıkayın ve burnunuzdan nefes almaya çalışın. Bunu yaparak, östakiyi açan bir tür basınç yaratırsınız.

8. Deniz suyu burun spreyi

Kulağınızı burundan açmanıza izin veren başka bir yöntem daha vardır. Ancak bu kez deniz suyu içeren bir burun spreyine ihtiyacınız olacak. Deniz suyu içeren burun spreyini günde 3 kez burnunuza püskürtün.

9. Okaliptüs yağı

Östaki borusunu açmak için okaliptüs esansiyel yağı da kullanılabilir. Östakiyi tıkayan soğuk algınlığı ve bronşit gibi bir enfeksiyonunuz olduğunda çok etkilidir. Bir kase kaynamış suya 3 damla okaliptüs esansiyel yağı dökün. Karışımı başın üstüne bir havlu koyarak soluyun. Bunu günde 3 kez, sabah, öğlen ve akşam yapın.

10. Beyaz sirke

Bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle kulaklar tıkanabilir. Eğer öyleyse, eşit derecede karıştırılmış beyaz sirke ve alkol karışımı size rahatlama sağlayacaktır. İlk önce bir damlalık alın ve karışımı bir pamuk topunun üzerine dökün. Topu kulağa yerleştirin ve kulağınızın tıkandığını hissedene kadar başınızı sabit tutun. Dikkatli olun, bu çözümün yalnızca kulağınız tıkanmışsa kullanılması gerektiğini unutmayın.