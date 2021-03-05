Kulak zarı neden delinir? Kulak zarı delinmesi (patlaması) belirtileri neler, nasıl tedavi edilir?

Kulak zarı neden delinir? Kulak zarı delinmesi (patlaması) belirtileri neler, nasıl tedavi edilir?

Sağ kulak zarı patlayan şarkıcı ve model Tuğba Altıntop, ameliyata alındı. Kulak zarı patlaması ile ilgili bilgiler araştırma konusu oldu. Peki, kulak zarı neden delinir?

Rafet El Roman’ın şarkıcı ve model eşi Tuğba Altıntop'un, kulak temizleme çubuğunu kulağında unutması sonucu sağ kulak zarı patladı.

Bu olayın ardından kulak zarı patlaması hakkında bilgiler merak edilmeye başlandı.

Delik kulak zarı, dış kulak yolu ile orta kulağı birbirinden ayıran ince zarın delik veya yırtık olmasıdır. Orta kulak, burun gerisindeki genize ‘östaki borusu’ aracılığı ile bağlantılıdır. Bu boru orta kulak basıncı ile hava basıncını eşitler. Delik kulak zarında, genellikle ağrı bulunmaz ancak işitme azalır ve nadiren de akıntı olur.

Peki, Kulak zarı neden delinir? Kulak zarı delinmesi (patlaması) belirtileri neler, nasıl tedavi edilir?

KULAK ZARI NEDEN DELİNİR?

Kulak zarının delinmesinde, kulağa alınan darbe ve iltihap baş sebepler arasında yer almaktadır.

Kulak zarının delinebileceği durumlar şu şekilde sıralanabilir:

Tüplü dalış yapmak

Uçak yolculuğu

Şok dalgalarına maruz kalmak

Yüksek rakımlarda sürüş

Yaralanma ve travma

Ani basınç değişiklikleri

Kulak içerisine yabancı cisimlerin sokulması

Orta kulak iltihabı

Kulak kanallarına sıcak veya asidik sıvıların kaçması

Araba kazaları

Spor yaralanmaları

Kulağın üzerine düşülmesi

Kulağın sert bir darbe alması

Kulak yakınında patlama olması

KULAK ZARI PATLAMASININ BELİRTİLERİ NELER?

Kulak zarı, ani bir darbe veya patlama sonucu delinmişse, işitme kaybı fazla olabilir ve kulak çınlaması şikayetlere eklenebilir. Bu durumda işitme zamanla geri dönmekte ve kulak çınlaması birkaç gün içerisinde azalmaktadır.

Genellikle zonklama, batma ve yanma gibi farklı çeşitlerde kendisini gösteren kulak zarı delinmesinin belirtileri şu şekildedir:

Kulakta ani ve keskin kulak ağrısı

Kulaktan gelen kanlı, berrak veya pus benzeri akıntı

Kulakta çınlama veya uğultu

İşitme kaybı başlangıcı

Baş dönmesi

DELİK KULAK ZARI TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Kulak enfeksiyonunun tedavisi ya da önlenmesi için antibiyotik kullanmak gerekebilir. Delinme ağrıya neden oluyorsa, ayrıca ağrı kesici de kullanılabilir.

Çoğu kulak zarı delikleri delindikten birkaç hafta sonra kendi kendilerine kapanırlar. İyileşmeleri esnasında kulak sudan ve darbeden korunmalıdır. Kendi kendine kapanmayan zar deliklerinde operasyon gerekebilir.

Kulak zarı delinmelerinde uygulanan “Timpanoplasti” ameliyatı teknik olarak kulak zarı ve orta kulaktaki işitme sisteminin onarılması işlemidir. Ameliyatta aynı zamanda mastoid kemik içindeki iltihap da temizlenmektedir.

Ameliyat, mevcut hastalığın boyutlarına göre sadece kulak zarındaki deliğin onarılması, mastoid kemik içine ilerlemiş iltihabın temizlenmesi, zar onarımı ile birlikte orta kulaktaki ses iletimini sağlayan kemikçik sisteminin onarılması ya da bu ameliyatların kombinasyonu şeklinde yapılabilmektedir.