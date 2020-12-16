Kumkuat nedir, faydaları nelerdir? Kumkuat nasıl tüketilir?

Halk arasında kamkat olarak da bilinen kumkuat, turunçgiller ailesinin en küçük meyvesidir. Mevsimi olması nedeniyle marketlerde yerini alan kumkuat nedir, faydaları nelerdir nasıl tüketilir..

Çincede ‘altın portakal’ anlamına kumkuat ya da kamkat meyvesi, kabuğuyla yenilebilen tek turunçgil olma özelliğine sahiptir.

Minik görüntüsüyle de raflarda ilgi çeken kumkuatın sağlığa faydaları oldukça fazladır.

Lezzetli meyvesi ile beraber dünyanın birçok yerinde bir süs ağacı olarak yetiştirilmektedir. Vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve çeşitli yararlar sağlayan antienflamatuar bileşiklerle doludurlar.

KUMKUAT FAYDALARI NELERDİR?

Minikliğine rağmen faydaları boyundan büyük olan kamkat meyvesi, önemli bir C vitamini kaynağıdır. İçerdiği C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren ve hastalıklara karşı direnç kazandıran meyve, özellikle kabuğu ile birlikte yendiği için gribi önlemeye yardımcı olur.

B1, B2 ve B3 vitaminlerini içererek sinir sisteminin güçlenmesini destekler. Sinir sisteminden kaynaklanan baş ağrısı, uykusuzluk gibi sorunlara iyi gelmesi kamkat meyvesinin faydaları arasında gösterilir.

Zengin lif içeriği ile sindirim sistemine destek olan meyve; idrar söktürücü etkisiyle kabızlık, gaz, şişkinlik, kramp, bağırsak huzursuzluğu gibi herkesin bir dönem yaşadığı sindirim sorunlarına iyi gelir.

İçerdiği kalsiyum ve vitaminler ile kemik ve diş gelişimini destekleyerek özellikle çocukların büyümesine katkı sağlar. Aynı zamanda kan dolaşımını arttırarak vücudun demir emme kapasiteni arttırır.

Cilt sağlığını arttıran kamkat, cilt lekeleri ve yaşlılık lekelerine karşı daha aydınlık bir görünüme kavuşmaya yardım eder. Cilt üzerinde yaşlılıktan kaynaklanan bozulmalara ve güneşin zararlı ışınlarına karşı dayanıklılığı arttırır.

Doğal tadı ile tatlı bir besin olduğu için anlık enerji kaynağıdır, bol miktarda karbonhidrat ve kalori içerir. Kalori açısından yüksek olmasına rağmen tatlı yeme isteğini bastırarak kilo vermeyi kolaylaştırır.

KUMKUAT NASIL TÜKETİLİR?

Kumkuatın meyvesi ekşimtırak, kabuğu ise tatlıdır. Bu nedenle en ideali kabuğuyla birlikte yemektir. Ancak bu şekilde yemeden önce iyice yıkanıp kâğıt havluyla kurutulmalı, ardından tatlı-ekşi tadının birbirine karışması için parmak arasında hafifçe yuvarlanmalıdır. Yerken ne kadar uzun çiğnenirse tadı o kadar güzelleşir.

Kumkuat seçerken lekesiz, kabuğu sertleşmemiş, sağlam ve dolgun olanlarını tercih edin

Marmelat, reçel ve jölesi yapılabilir.

Ev yapımı dondurmalara ilave edilebilir.

Kek, turta veya kurabiye gibi tatlılara eklenebilir. Şurubu yapılarak tatlı yapımında kullanılabilir.

Turşusu kurulabilir.

Salatalara çiğ olarak dilimlenip eklenebileceği gibi salata sosu olarak da kullanılabilir.

Bitkisel çaylara dilimlenmiş olarak katılabilir.