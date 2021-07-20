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Kurban etinin kesiminde ve saklanmasında dikkat edilmesi gerekenler
- Haber Merkezi
- 20.07.2021 - 12:21
- Güncelleme : 20.07.2021 - 12:40
Kurban Bayramı'nın ilk gününde ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kurbanlıklarını kesti.
Paylaşma amacıyla yerine getirilen ibadetin tamamlanması için dikkat edilmesi gereken noktalar da vatandaşların merak konusu oldu.
KURBAN ETİNİN MUHAFAZA EDİLMESİ
Kesilen kurbanın etinin ne zaman teslim edilebileceği, kaç günde tüketilebileceği ve ne kadar sürede pişirilmesi gerektiği gibi birçok dikkat edilmesi gereken nokta bulunuyor.
Kurban etinin kesiminde ve saklanmasında dikkat edilmesi gerekenler VİDEO
ETİN SICAKKEN POŞETLENMESİ
Habertürk'te yapılan bilgilendirmede, özellikle etin kesilir kesilmez aynı sıcaklıkla poşete koyulmasının ette deformasyonlara neden olabileceği aktarıldı.
Ette yeşerme olmaması ve bozulmaması için bir sofrabeziyle üstünün kapatılabileceği aktarıldı.
ETİN DİNLENDİRİLME SÜRESİ
Aynı zamanda etin en az 12 saat dinlendirilmiş olması gerektiğine dikkat çekilirken, buzdolabının alt kısmında üstünü örtmeden tutulabileceği önerildi.
Kasapların da uyguladığı teknikle dinlendirilen etlerin bir kısmı ibadet için dağıtılmadan önce etin kesiminin de önemli olduğu belirtildi.
ETİN SAKLANMASI
Kıyma haline getirilen etin daha çabuk bozulduğu aktarılırken, büyük parçalar halindeki etlerin daha geç bozulduğuna dikkat çekildi.