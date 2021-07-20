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    Kurban etinin kesiminde ve saklanmasında dikkat edilmesi gerekenler

    Kesimi yapılan kurbanlıkların yeşermemesi ve bozulmaması için kesimin hemen ardından poşetlere koyulmasındansa, sofra bezi gibi hava alacak örtülerle sarılmasının daha sağlıklı olduğu aktarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2021 - 12:21
    • Güncelleme : 20.07.2021 - 12:40
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    Kurban etinin kesiminde ve saklanmasında dikkat edilmesi gerekenler

    Kurban Bayramı'nın ilk gününde ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kurbanlıklarını kesti.

    Paylaşma amacıyla yerine getirilen ibadetin tamamlanması için dikkat edilmesi gereken noktalar da vatandaşların merak konusu oldu.

    KURBAN ETİNİN MUHAFAZA EDİLMESİ

    Kesilen kurbanın etinin ne zaman teslim edilebileceği, kaç günde tüketilebileceği ve ne kadar sürede pişirilmesi gerektiği gibi birçok dikkat edilmesi gereken nokta bulunuyor.

    Kurban etinin kesiminde ve saklanmasında dikkat edilmesi gerekenler VİDEO

    Kurban etinin kesiminde ve saklanmasında dikkat edilmesi gerekenler #1

    ETİN SICAKKEN POŞETLENMESİ

    Habertürk'te yapılan bilgilendirmede, özellikle etin kesilir kesilmez aynı sıcaklıkla poşete koyulmasının ette deformasyonlara neden olabileceği aktarıldı.

    Ette yeşerme olmaması ve bozulmaması için bir sofrabeziyle üstünün kapatılabileceği aktarıldı.

    Kurban etinin kesiminde ve saklanmasında dikkat edilmesi gerekenler #2

    ETİN DİNLENDİRİLME SÜRESİ

    Aynı zamanda etin en az 12 saat dinlendirilmiş olması gerektiğine dikkat çekilirken, buzdolabının alt kısmında üstünü örtmeden tutulabileceği önerildi.

    Kasapların da uyguladığı teknikle dinlendirilen etlerin bir kısmı ibadet için dağıtılmadan önce etin kesiminin de önemli olduğu belirtildi.

    ETİN SAKLANMASI

    Kıyma haline getirilen etin daha çabuk bozulduğu aktarılırken, büyük parçalar halindeki etlerin daha geç bozulduğuna dikkat çekildi.

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