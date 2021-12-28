Kuru ciltler için bakım önerileri

Cilt kuruluğu yaş aralığı fark etmeksizin herkesin karşılaştığı bir sorun. Özellikle soğuk havaların gelmesiyle artan cilt kuruluğu şikayetleri bu haberimizle sona erecek.

Cilt kuruluğu, vücutta var olan yağ bezelerinin yeteri kadar yağ üretememesi sonucu oluşur. Egzama, aşırı güneşe maruz kalma veya cildi çok sert maddeler kullanarak temizleme bu duruma sebep olabilir. Ciltte pullanma, kızarıklık ve çatlama ise cilt kuruluğuna eşlik eden diğer şikâyetlerdendir. Üretilen yağ miktarının azalmasıyla ciltte elastikiyet azalır ve ciltte çatlamalar meydana gelir. Bu duruma bağlı olarak artan kırışıklıklar ise sizi olduğunuzdan yaşlı gösterir.

Peki bu durumda nasıl bir cilt bakımı yapmalıyız? Cevabı haberimizde...

CİLT TEMİZLİĞİNİ İHMAL ETMEYİN

Kuru cilt sebumdan yoksun olduğu için pullanmaya meyillidir. Pul pul dökülmeleri ise cildi tahriş etmeden temizlemeye özen göstermelisiniz. Sabun gibi sert temizleyiciler yerine nemlendirici özelliği olan losyon formundaki temizleyiciler kullanın.Temizleme işlemini yaparken cildinize nazik davranmaya özen gösterin.

CİLDİNİZİ NEMLENDİRİN

Kuru ciltler normal bir nemlendiriciden çok daha fazlasına ihtiyaç duyar, bu yüzden nemlendirme özelliği yüksek, yoğun formdaki kremleri tercih etmelisiniz. Yoğun nemlendirici özellikteki kremler içinde bulundurdukları güçlü bileşenler sayesinde cildi nemlendirmesinin yanı sıra cildin beslenmesine de katkı sağlar. Nemlendiricinizin cilt altına ulaşması için ise cildi ölü derilerden arındırmanız önemli. Bu yüzden temizlik aşamasını atlamamanızı tavsiye ederiz.

GÜNEŞTEN KORUNUN

Yaz - kış fark etmeksizin güneş kremi kullanmaya dikkat edin. Yıl boyunca yüksek faktörlü güneş kremi kullanarak güneşin cildinizi zarar vermesini önleyebilirsiniz.

AŞIRI SICAK SUDAN UZAK DURUN

Sıcak su yağ bariyerini aşındırarak cildin yağ dengesini bozar. Bu yüzden cilt temizliğinizi yaparken ılık su kullanmaya özen gösterin.