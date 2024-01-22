Kuru öksürükten kurtaran 5 doğal yöntem Bazen günler haftalar süren ve nefes almayı bile çile haline getiren kuru öksürük nöbetleri çaresiz değil. Evde uygulayabileceğiniz 5 doğal reçeteyi sizler için derledik...

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Nefes aldıkça öksürük nöbetlerine neden olan, balgam veya mukus benzeri sıvıların eşlik etmediği çoğu zaman hırıltılı öksürük kuru öksürük olarak tanımlanıyor. Kuru öksürük, solunum yollarındaki sinir uçlarının tahriş olması sonucunda ortaya çıkıyor ve genellikle balgam üretimi olmadığı için "kuru" olarak adlandırılıyor.

Kuru öksürüğün bir çok farklı nedeni olabilir. İşte kuru öksürük nedenleri;

Soğuk algınlığı ve grip: Genellikle viral enfeksiyonlar, solunum yollarını tahrip edebilir ve bu tahrip sonucunda uzun süre devam eden kuru öksürüğe neden olabilir.

Alerjik reaksiyonlar: Viral enfeksiyonlardan sonra en sık rastlanan kuru öksürük nedeni alerjik reaksiyonlardır. Havaya yayılan alerjenlere maruz kalmak, solunum yollarında tahrişe yol açabilir bunun sonucunda da kuru öksürük olarak tanımlanan sıklıkla tekrarlanan öksürük nöbetleri oluşabilir.

Sigara İçmek: Sigara içmek kalp damar hastalıkları, kanser gibi birçok rahatsızlığa neden olduğu gibi en büyük zararı solunum yolları üzerinde ve akciğerde olmaktadır. Sigara solunum yollarını tahriş edebilir ve kuru öksürüğe neden olabilir.

Astım: Astım, hava yollarının iltihaplanması ve daralması sonucunda kuru öksürüğe sebep olabilir.

Reflü Hastalığı : Mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması, solunum yollarını tahriş edebilir ve kuru öksürüğe yol açabilir.

İlaç Yan Etkileri: Bazı ilaçlar kuru öksürüğe neden olabilir.

Kuru öksürüğün tedavisi, öksürüğün altında yatan nedenin belirlenmesine dayanacaktır. Öksürüğünüz devam ediyorsa veya diğer belirtilerle birlikte ise, bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir. Tedavi, genellikle öksürüğün nedenine yönelik olarak belirlenir ve semptomları hafifletmeye yönelik olabilir.

Kuru öksürükten kurtaran 5 doğal yöntem

1. Bol sıvı alımı

Mukoza zarlarını nemli tutmak için yeterli sıvı alımı çok önemlidir . Çay, çeşitli bitki çayları et suyu veya sadece sıcak su gibi sıcak içecekler boğazda meydana gelen tahrişi hafifletmeye yardımcı olabilir. Sıvı aynı zamanda vücudun mukusu parçalamasına ve solunum yolundan uzaklaştırmasına da yardımcı olur.

2. Nemlendirici kullanın

Uyuduğunuz veya en çok vakit geçirdiğiniz yaşam alanlarında bir nemlendirici kullanmak nemi artırabilir, bu da kurumuş olan mukoza zarlarını rahatlatır. Nemli hava öksürme isteğini azaltmaya ve solunum yollarını temizlemeye yardımcı olur. Küf oluşumunu önlemek için nemlendiricinin düzenli olarak temizlendiğinden emin olun.

3. Bal tüketin

Bal , anti inflamatuar özellikleri ispatlanmış bir besindir ve doğanın bize en kıymetli armağanıdır. Düz olarak alınan veya ılık suda eritilen bir çay kaşığı bal, boğazda rahatlatıcı bir etki yaratabilir. Bu doğal antibiyotik öksürük isteğini giderebilir ve aynı zamanda tahriş olmuş mukoza zarına bakım yapabilir.

4. Esansiyel yağlardan yardım alın

Okaliptüs veya mentol gibi esansiyel yağlarla yapılan buhar inhalasyonu öksürük dürtüsünü hafifletmeye yardımcı olabilir. Bir kase sıcak suya birkaç damla yağ ekleyin, üzerine eğilin, başınızı bir havluyla örtün ve buharı içinize çekin. Bu, solunum yollarının açılmasına ve mukusun gevşetilmesine yardımcı olabilir.

5. Zencefil çayı gibi ev ilaçları

Zencefil antiinflamatuar özellikleriyle bilinir . Zencefil taze, kurutulmuş veya toz halinde çeşitli tariflerle tüketilebilir. Kuru öksürüğün hafifletilmesinde zencefili çay olarak tüketmek oldukça güzel sonuç verir. Zencefil çayı sadece mukusun gevşemesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda boğaz üzerinde rahatlatıcı bir etkiye de sahip olabilir. Taze zencefili soyup dilimleyebilir ve üzerine sıcak su dökerek rahatlatıcı bir çay yapabilirsiniz.