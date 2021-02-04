Kuru ve kaşıntılı cilt için tedavi yöntemleri

Birçok farklı nedenden kaynaklanabilen kuru ve kaşıntılı cilt için uygulanabilecek tedavi yöntemlerini ve ipuçlarını derledik...

Kuru ve kaşıntılı cilt oldukça rahatsız edici bir durumdur. Vakaların çoğu hafiftir ve tedavi edilsin veya edilemsin bir müddet sonra kaybolur. Ancak birkaç haftadan fazla sürerse endişelenmek gerekebilir.

Kaşıntılı cilt, sizi geceleri uykunuzdan ediyorsa ilerleyen bir sağlık sorununun göstergesi olabilir. Neyse ki, doktorunuz sorunu belirlemenize yardımcı olabilir ve sizi rahatlatmak için gerekli tedaviyi sağlayabilir. Kuru, kaşıntılı cilt tedavisi, kaşıntının sebebine bağlı olarak değişiklik gösterir.

KAŞINTILI CİLDİN NEDENLERİ

Kaşıntılı cilt çok çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Kuru cilt gibi basit bir şeyden kaynaklanıyor olabilir ki bu yaygın bir durumdur. Sedef hastalığı veya dermatit gibi bir cilt hastalığının belirtisi olabilir. Alerjik bir reaksiyonun sonucu da olabilir. Hatta aldığınız ilaçların bir yan etkisi olarak da ortaya çıkabilir.

KURU CİLT

Birçok cilt rahatsızlığı kaşınmaya neden olur. Kuru cilt en yaygın olanlardan biridir. Genellikle ellerde, kollarda ve bacaklarda kaşıntı ve çatlama ile ortaya çıkar. Kuru cilt, çeşitli çevresel nedenlerle oluşur. Nem seviyelerinin nispeten düşük olduğu sonbahar ve kış aylarında daha yaygındır.

Kuru cilt ayrıca çeşitli iç nedenlerden dolayı ortaya çıkabilir. Yaşlı yetişkinler cilt kuruluğuna daha yatkındır. Yaşlandıkça cildimiz incelir ve kurur. Sık sık banyo yapmak veya sıcak suyla duş almak veya sık sık sıcak küvet kullanmak da cilt kuruluğu riskini artırır.

CİLT KURULUĞU İÇİN TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Cilt kuruluğunu rahatlatmanın en yaygın yolu, krem ​​ve losyon şeklinde kullanılabilen nemlendiricilerdir. Cildin nemlenmesine yardımcı olurlar. Daha sert nemlendiriciler, kuru kaşıntılı cilt için daha etkili olabilir. Kaşıntıyı hafifletmek için ihtiyacınız olan tek şey bir nemlendirici olabilir. Bir nemlendirici yeterince yardımcı olmazsa, kaşıntı önleyici krem ​​veya merhem deneyebilirsiniz. Uygulayabileceğiniz bazı karışımlar da kuru, kaşıntılı hassas cildi ele almaya ve nemi geri kazanmaya yardımcı olabilir.

- Sıcak suda banyo yapmaktan veya duş almaktan kaçının; ılık su kullan

- Duş almayı 10 dakika veya daha kısa sürede tamamlayın

- Nemlendirici sabun kullanın

- Duştan hemen sonra cildinize nemlendirici uygulayın

- Yumuşak bir havluyla cildinizi kurulayın

- Evinizin, özellikle yatak odanızın nemini sağlıklı seviyelerde tutun

Dermatit

Bazı durumlarda kuru, kaşıntılı cilt, ilaçla tedavi edilen bir dermatit belirtisi olabilir.

Atopik dermatit, bu cilt hastalığının en yaygın şeklidir. Genellikle egzama olarak adlandırılır. Egzama ayrıca cildin kızarmasına, iltihaplanmasına ve kaşınmasına neden olan bir dizi durumu ifade eder.

Atopik dermatit genellikle egzama, astım veya saman nezlesi öyküsü olan ailelerde görülür. Genellikle bebeklik döneminde veya erken çocukluk döneminde ortaya çıkar, ancak yetişkinleri de etkileyebilir. Çoğunlukla yüzü, boynu, elleri, ayakları, dirsek içlerini ve dizlerin arkasını etkiler. Bağışıklık sistemi vücudun içinde veya dışında bir alerjene veya tahriş ediciye aşırı tepki verdiğinde alevlenmeler meydana gelir.

Kontakt dermatit, kırmızı, deri döküntüsü olarak ortaya çıkar. Cilt, onu tahriş eden bir şeye dokunduğunda veya alerjik reaksiyona neden olduğunda görülür. En yaygın türleri irritan dermatit ve alerjik kontakt dermatittir.

Alerjik kontakt dermatit için yaygın tetikleyiciler arasında kostüm takılarındaki nikel, kokular, kauçuk veya lateks bileşenleri gibi metaller bulunur.

İrritan dermatit için yaygın tetikleyiciler arasında çamaşır deterjanları, sabunlar, akne önleyici kremler veya yaşlanma önleyici kremler, temizleyiciler ve kimyasallar bulunur.

Dermatit tedavisi, reçetesiz satılan ilaçlar, reçeteli topikal ilaçlar, ışık tedavisi, immünosupresanlar ve biyolojik ilaçlar ile yapılır.

Bu ipuçları da dermatiti yönetmenize yardımcı olabilir:

- Tetikleyicilerinizi bilerek onlardan kaçınmak

- Günlük banyo ve nemlendirme rutini uygulamak

- Reçetesiz satılan topikal merhemleri ve reçeteli ilaçları tutarlı ve talimatlara uygun şekilde kullanmak

Sedef hastalığı

Sedef hastalığı, ciltte kırmızı, pullu ve sıklıkla kaşıntılı lekelere neden olan kronik bir otoimmün hastalıktır. Bağışıklık sistemi ve genetik, sedef hastalığının gelişiminde önemli rol oynar. Aşırı aktif bir bağışıklık sistemi, sağlıklı cilt hücrelerini hedef aldığında ve lezyonların birikmesine neden olduğunda ortaya çıkar. Kabarık, pullu iltihaplı cilt lekeleri olarak görünür. Tetikleyiciler arasında enfeksiyonlar, stres, kuru hava koşulları, belirli ilaçlar, kesikler, çizikler ve güneş yanıkları bulunur.

Tedaviler arasında topikal kremler, ışık tedavisi ve biyolojikler dahil olmak üzere oral ve enjekte edilebilir ilaçlar bulunur. Tedavi ayrıca, takviyeler veya probiyotikler gibi tamamlayıcı ve alternatif yaklaşımları da içerebilir.

Çok daha nadir olmasına rağmen, kuru, kaşıntılı cilt daha ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir. Karaciğer veya böbrek hastalığı, şeker hastalığı veya bağışıklık sisteminizle ilgili bir sorun belirtisi olabilir. Kaşıntı ciddi bir şeyin belirtisiyse, en iyi yaklaşım altta yatan sorunu tedavi etmektir.

Kuru, kaşıntılı cilt genellikle tedavi edilebilir ve ciddi bir hastalığın belirtisi değildir. Ancak kaşıntı birkaç haftadan fazla sürerse, doktorunuza başvurmakta fayda var. Özellikle kaşıntı birincil odak noktanız haline gelirse veya vücudunuzun geniş bir alanını etkiliyorsa, doktorunuza görünün.