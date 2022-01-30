Kurutulmuş hurmanın üzeri neden beyaz olur? Bozuk sanmayın...

Kurutulmuş hurmanın üzeri neden beyaz olur? Bozuk sanmayın...

Kış meyvelerinin gözdesi olan hurma, kuru haliyle de tercih ediliyor. Ancak kuru hurmanın üzerindeki beyazlık, genelde ikileme neden oluyor. Peki kuru hurmanın üzerindeki beyaz tabaka neden oluşur?

Cennet Hurması veya Trabzon Hurması olarak da bilinen yaş hurma meyvesi, kışın tezgahlarda yerini alır.

Güçlü bir antioksidan kaynağı olmasının yanı sıra, likopen, zea-ksantin, beta-karoten, kripto-ksantin, lutein gibi çoğu vitamine sahip olan hurma, genellikle kurutularak saklanıyor.

Cennet hurması kurusu hazırlanırken ilk önce meyveler tam olgunlaşmadan toplanır ve ardından kabukları soyulur. İple bağlanır ve güneşin bol olduğu bir yere asılır ve kurumaya bırakılır. 3 – 4 hafta sonra cennet elması kurusu yemek için hazır hale gelmiş olur.

Kuruyan cennet hurmalarının üzerinde beyaz renkli pudramsı bir tabaka görülür. "Acaba bozuldu mu, çürüdü mü" gibi sorulara neden olan bu beyazlık, aslında çok masum.

Peki kuru hurmanın üzerinde oluşan beyazlığın nedeni nedir? İşte yanıtı...

KURU HURMANIN ÜZERİNDEKİ BEYAZLIĞIN SEBEBİ

Kurutulmuş Trabzon hurmalarında dış kısmındaki beyaz tabaka, tüketicilerin merak konusu oluyor. Çoğu zaman akla ilk gelen küflenme ihtimalidir. Bazı insanlar hurmanın bozulduğunu düşünerek çöpe bile atmaktadır.

Ancak meyvenin dış kısmında oluşan beyaz tabaka küf değil, kuruyan meyvenin şekerinin yüzeye çıkmasındandır.

Bu beyazlık meyvenin kendi şekerinden meydana gelir ve yalnızca bu hurmaya türünde oluşur.

Hurma kurudukça içindeki şeker dışarıya çıkar ve beyaz ve pudramsı bir tabaka oluşturur. Bu bozulduğu anlamına gelmez, rahatlıkla tüketilebilir.