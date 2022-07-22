Kuş cıvıltısı, akan su... Doğa seslerinin sağlığa faydaları

Yapılan yeni bir araştırma, nehir sesi ve kuş cıvıltısı gibi doğa seslerini dinlemenin zihinsel performansı yükselttiğini ve çeşitli ağrılara iyi geldiğini gösteriyor. İşte doğa seslerinin faydaları.

Doğa seslerinin hem ruh hali hem de zihinsel performansın yanı sıra stres ve hatta ağrı üzerindeki faydalarını ölçen bir araştırmaya göre, nehir akışı veya kuş cıvıltısını dinleyerek zaman harcamak sağlık için oldukça faydalı.

Pazartesi günü ABD merkezli PNAS bilimsel dergisinde yayınlanan çalışmada, doğal bir akustik ortamın faydaları araştırıldı. Doğa seslerini dinleyen gruplarda genel sağlıkta yüzde 84'lük bir iyileşme kaydedildi. Bu sesler ayrıca stres ve rahatsızlık düzeyinde yüzde 28'lik bir azalma sağladı.

En rahatlatıcı sesler belirlendi

En büyük etkiye sahip sesler arasında su sesi, ardından kuş cıvıltısı, ardından ikisinin karışımı geldiği görüldü.

Araştırmaya göre, birçok doğal ses içeren akustik bir ortam, vücuda güvenli bir ortamın sinyallerini veriyor ve bu da psikolojik ve fiziksel iyileşmeye yol açıyor.

Sistematik inceleme, doğal ve sağlıklı bir ortamda deneklerin stres ve vücut ağrılarında bir azalmanın yanı sıra ruh hali ve bilişsel performansta bir iyileşme yaşadığını gösterdi.

İncelenen çeşitli sesler arasında, kuş cıvıltılarının stresi ve sinirliliği azaltma olasılığı en yüksek olanlar olduğu, duyguları, gerginliği ve acı hissini iyileştirmek için ise su seslerinin etkili olduğu belirlendi.

Araştırma yazarlarına göre, doğal sesler beyne zihinsel durumun kontrolünü geri veren, stresle ilgili davranışları azaltan ve psikolojik rahatlık sağlayan bir güvenlik sinyali gönderiyor.

Doğal seslerle kentsel gürültüyü maskeleyin

Çalışma, doğal seslerin, özellikle şelale gibi bol ve serbest akan doğal seslerin, örneğin trafik gürültüsünü ve diğer insan etkinliklerini maskelemedeki önemini de vurgulamaktadır. Kuş cıvıltıları ile birlikte sağlığa en faydalı doğal seslerden biri olarak gösterilen su sesi, kentsel alanlarda da etkilidir. Kalabalık bir meydanın ortasına yerleştirilmiş küçük bir süs havuzu bu nedenle stres seviyelerini azaltabilir.

Doğal seslere odaklanmanın, çevre hareketinde oldukça yeni bir fikir olduğunu dile getiren araştırmacılar, çalışmanın insanlara doğal ses ortamlarında zaman geçirmenin ve doğal çevreyi bozan gürültüyle boğulmaktan vazgeçmenin gerekli olduğunu gösterdiğinin altını çizdi.