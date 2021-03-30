Kuşkonmaz nedir, nasıl pişirilir? Kuşkonmazın tadı nasıldır?

Türk mutfağına uzak bir lezzet olsa da, raflarda sıklıkla karşılaşabileceğiniz kuşkonmaz, sağlığa faydaları ile biliniyor. Peki kuşkonmaz nedir ve nasıl pişirilir? Kuşkonmaz hakkında..

Yemeklerde kullanılmasının yanında süs çiçeği olarak da yetiştirilen kuşkonmaz türleri, ev dekorasyonlarında ferah ve şık bir hava yaratmak isteyenler tarafından sıklıkla tercih edilir.

Başta Hint tıbbı Ayuverda olmak üzere geleneksel tıp sistemlerinin vazgeçilmez şifalı bitkisidir.

Pek çok yemeğe katılarak yenebilen kuşkonmaz, kalp-damar, üreme, bağışıklık ve kemik sağlığı için çok faydalıdır.

Peki kuşkonmazın faydaları nelerdir, nasıl pişirilir ve tadı nasıldır merak ediliyor. İşte kuşkonmaz hakkında bilgiler..

KUŞKONMAZ NEDİR?

Kuşkonmaz, birçok türü bulunan ve geniş kullanım alanıyla her an karşımıza çıkabilen bir bitki türüdür.

Kuşkonmaz bitkisi sebze olarak kullanılabilir ve farklı yemeklerde kendine yer bulur. Süs bitkisi olarak da kullanılan kuşkonmaz, ince ve zarif yapraklarıyla yaşam alanlarına estetik bir hava katar.

Eski uygarlıklardan beri hayatımızın bir köşesinde kendini gösterir. Dünyada en çok Fransa, İtalya, Çin ve Amerika; Türkiye’de ise Silivri kuşkonmaz yetiştiriciliğinin öne çıktığı yerlerdir.

KUŞKONMAZIN FAYDALARI

Kuşkonmaz, romatizma ve kemik rahatsızlıklarıyla mücadelede en sık önerilen doğal ilaçlar arasındadır.

Hem lezzetiyle hem de güzelliğiyle birçok kişinin kalbinde yer edinen kuşkonmaz, yüksek oranda potasyum içermesi sayesinde kalp hastalıklarına iyi gelir.

Mideyi rahatlatmasının yanında sindirim sistemini de güçlendirmesi bakımından hazımsızlığı azaltır.

Hamilelerin alması gereken besinlerden biri de folattır. Kuşkonmaz, folat değeri bakımından daha sağlıklı bir gebelik dönemi için önemlidir.

Sağladığı tokluk hissi, kilo vermek isteyenler için kuşkonmazı eşsiz bir seçenek haline getir. Hayalinizdeki vücuda kavuşmanızda en büyük yardımcılarınızdan biri olur.

Kuşkonmazın kan şekerinin kontrolünde de büyük etkisi vardır.

Diyabet hastalığı riskini ve etkilerini azaltır.

KUŞKONMAZ NASIL PİŞİLİR?

Taze kuşkonmaz çiğ tüketebileceğiniz bir sebze değildir. Çünkü çiğ şekilde yenmesi alerjiye neden olabilmektedir. Bu nedenle buharda ya da haşlanarak pişirilmesi gerekir.

Satın aldığınız taze kuşkonmazı birkaç gün içinde tüketecekseniz, kullanılacağı zamana kadar nemli tutmalısınız.

Ayıklayıp yıkadığınız kuşkonmazları nemli olarak buzdolabı poşetine ya da cam saklama kabına koyarak buzdolabında en fazla 5 güne kadar saklayabilirsiniz.

KUŞKONMAZIN TADI NASILDIR?

Kuşkonmazın kokusu yoğundur, dışı liflidir. Kalınları biraz daha gevrektir. Izgaranın üstünde tadına tat katar.

Aromatik ve baharatsı bir tadı vardır. Beyaz kuşkonmaz sert, sulu, dolgun gövdeli olur ve acılığı daha belirgindir.