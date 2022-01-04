Kuvarsların en şanslısı: Aventurin taşı ne işe yarar? Şifalı 10 özelliği

Kuvarsların en şanslısı: Aventurin taşı ne işe yarar? Şifalı 10 özelliği

Doğal taş meraklılarının favorilerinden olan yıldız taşı olarak da bilinen aventurin taşı nedir ve ne işe yarar? İşte aventurin taşının faydaları ve özellikleri...

Doğal taşlar, son yıllarda büyük ilgi görmekle birlikte insanların aksesuar olarak da taşımayı tercih ettikleri arasında yer alıyor.

Güney Amerika’da yaşayan şamanların kutsal taşı olarak bilinen Aventurin Taşı’ı bir çok şifa ve inisiyasyon ritüellerinde kullanılmasıyla doğal taş merakılarının dikkatini çekiyor.

Aventurin taşının anlamı, ‘şans eseri’ anlamına gelen İtalyanca ‘aventura’ kelimesinden türetilmiştir.

Dünyanın size karşı olduğunu hissediyorsanız veya şanssız bir kişi olduğunuzu düşünüyorsanız, bu kötü talihinizi bir aventurin taşı ile tersine çevirmenin zamanı gelmiş olabilir.

Peki aventurin taşı ne işe yarar, nasıl kullanılır ve faydaları nelerdir? İşte tüm özellikleri...

AVENTURİN TAŞI

Kuvars grubundan olan aventurin taşı, yıldız taşı olarak da bilinir. Taşların boşlukları arasında uzun yıllar içerisinde oluşur. Farklı kayaçların özel yanlarını da kendinde toplar.

Volkanik patlamalar, depremler ve ısı akışları bu taşları benzersiz kılar. Yüksek enerjili doğa olaylarının yoğun enerjisini de üzerinde taşır.

Kullanım alanı

2,5 milyon yıllık bir geçmişe sahip olan aventurin taşı pek çok farklı kullanım alanına sahiptir. Etiyopya’da bulunan Omo Vadisi’nde bu taştan yapılmış eşyalar bulunmuştur. Sert yapısı sebebiyle o dönemlerde balta gibi kesici alet ve silah yapımında kullanılmıştır.

Aventurin taşı birçok şekilde kullanılabilir. Yüz masaj aleti, kolye, bileklik, tesbih ve yüzük bu seçeneklerden birkaçıdır.

Temizliği

Doğal taşların kullanımdan kaynaklanan bir negatif enerji birikmesi olur. Sıklıkla toprakta enerjiyi topraklayarak arındırılması aventurin taşının faydalarından en iyi derecede faydalanmamıza neden olur

Temizlemenin en uygun yolu belirli aralıklarla kuru toprağa gömerek bir gün beklemektir. Eğer taş gözenekli yapıya sahip olanlardan ise topraktan çıkardıktan sonra temiz suda bir süre bekletilerek temizliği tamamlanmış olur.

Bir diğer yöntem olarak taşı 30 dakika gün ışığında bekletmekte taşı temizler.

AVENTURİN TAŞI ÖZELLİKLERİ

Element: Toprak

Çakra: Rengine bağlıdır

Burç: Aslan ve Koç

Titreşim: 3 numara

Renkler: Yeşil, turuncu, kahverengi, sarı, mavi ve gri

Mohs Sertliği: 6.5 ile 7 arası

Kristal Sistemi: Altıgen

Kullanımı: Değerli taşlar, küçük heykeller, yardımcı ürünler, süs taşları

AVENTURİN TAŞI FAYDALARI

Aventurin taşı faydaları renklere göre değişir. Yeşil aventurin taşı faydaları bu anlamda öne çıkar. İçeriğindeki mineral ve enzimler cildinizle temas edince aktifleşir.

Faydaları şöyle sıralanabilir: