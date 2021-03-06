Kuyruk yağı nedir, faydalı mı? Kuyruk yağı (don yağı) nerelerde kullanılır?

Gastronomi yazarı Vedat Milor, Twitter hesabında ‘’Adana kebap mutlaka kuyruk yağlı mı olmalı, yoksa kuyruk yağsız da olur mu?" anketini başlattı. Bunun üzerine kuyruk yağı nedir sorusu gündeme geldi.

Gastronomi yazarı Vedat Milor, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ve anketlerle gündem olmaya devam ediyor.

Milor, Twitter hesabı üzerinden ''Anketörlük kariyerimin en zor sorularından biri'' diyerek "Adana kebap mutlaka kuyruk yağlı mı olmalı, yoksa kuyruk yağsız da olur mu?" yeni anket paylaştı.

Bunun üzerine ''Kuyruk yağı nedir faydalı mı?'' sorusu gündeme geldi.

Peki, kuyruk yağı nedir, faydalı mı? Kuyruk yağı nasıl kullanılır? İşte, kuyruk yağı hakkında detaylı bilgiler..

KUYRUK YAĞI (DON YAĞI) NEDİR?

Kuyruk yağı, oda sıcaklığında donmuş olarak bulunduğu için don yağı olarak da ifade edilmektedir. Birçok kullanım alanı olan kuyruk yağı, sabunun en önemli ham maddesidir ve mum üretiminde de kullanılmaktadır.

İnsan sağlığı açısından sunduğu faydalarla öne çıkan kuyruk yağı, hayvanların vücudundaki içyağından elde edilerek hazırlanmaktadır.

Hayvansal bir yağ çeşidi olan don yağı, dana etinden sonraki kalan kısmından elde edilmekte olup gıda tüketiminde ve sanayide kullanılmaktadır.

KUYRUK YAĞI FAYDALARI NELERDİR?

Pek çok önemli faydası ile ön plana çıkan kuyruk yağının faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Özellikle kalp damar hastalıklarına karşı iyi gelir.

Damarlardaki besin tıkanıklığının önüne geçer ve kalbi korur.

Vücut sağlığı için oldukça etkilidir.

Kolesterolü dengeler ve daha sağlıklı hale getirir.

Antioksidan etkisi yaratarak bağışıklık sistemini önemli oranda güçlendirir.

Ciltteki ölü hücreleri ortadan kaldırır ve yeni hücrelerinin oluşmasını sağlar.

Sinir hücrelerini güçlendirir. Böylece siyatik, titreme ve felç ile romatizma gibi hastalıklara karşı önlem alır.

Vücutta yara olan serbest radikallerin miktarını azaltır.

Cildi yeniler ve daha parlak ve genç görünmesini sağlar.

KUYRUK YAĞI NERELERDE KULLANILIR?

Daha çok hayvansal gıdaların iç yağ kısmından elde edilen kuyruk yağı, özellikle birçok farklı yemek kültüründe tercih edilmektedir.

Özellikle kebap ya da köfte yapımında tercih edilen kuyruk yağı, yemeklere lezzet katar ve aynı zamanda sağlık için oldukça faydalıdır. Aynı zamanda kavurma, sucuk ve dönerde de kullanılan doğal bir besin kaynağıdır.