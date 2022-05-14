Kuzey Kore'de koronavirüs 24 saatte 21 can aldı

24 saatte 21 kişi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.Böylelikle, son 2 günde ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

Kuzey Kore’de koronavirüs ile mücadele başladı.

12 Mayıs'ta ilk vaka tespit edilen ülkede, Omicron'un BA.2 olarak bilinen alt varyantı olduğu belirtildi.

Belirlenen vakaların ardından ülkede acil durum ilan edildi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, salgının yayılmasını önlemek amacıyla ülkedeki tüm il ve ilçelerde sokağa çıkma yasağı uygulanması çağrısı yaptı.

Ülkede dün de 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmış, bu kişilerden yalnızca birinin ölümüne Omicron varyantının neden olduğu resmen duyurulmuştu.

Son 24 saat içinde, 174 bin 440 kişide yüksek ateş belirtisi görüldü. Böylelikle ülkede nisan sonundan bu yana yüksek ateşi olanların sayısı 524 bin 440'a yükseldi.

AA’nın haberine göre; Kuzey Kore resmi medyası, yüksek ateş belirtisi gösteren 524 bin 440 kişi ile ve hayatını kaybeden 27 kişiden kaçına koronavirüs teşhisi konulduğuna dair herhangi bir bilgi vermedi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA), yüksek ateş belirtisi olan kişilerden alınan örneklerde Omicron varyantı tespit edildiği belirtilirken, test yapılan ve Omicron belirlenen kişi sayısına ilişkin detay paylaşılmadı.

Kim Jong-un salgını ‘büyük felaket’ olarak nitelendirdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, iktidardaki Kore İşçi Partisinin politbüro toplantısında salgını tarihsel anlamda büyük bir felaket olarak niteledi.

Salgının en kısa zamanda dengeli bir hale getirilebilmesi için halk ve hükümete birlik içinde olmaları çağrısı yapan Kim, yetkililerden diğer ülkelerin salgınla başarılı mücadelelerinden ve Çin'in tecrübelerinden dersler çıkarmalarını istedi.

KCNA'nın haberinde, toplantıda tıbbi malzemelerin dağıtımının ele alındığı ifade edildi.

Toplantıda politbüro üyelerine sunulan raporda, ülkenin acil durum salgın ofisi yetkilileri, aşırı ilaç almak gibi yanlışlar ve bilimsel tıbbi tedavi yoksunluğunun ölümlerin çoğuna neden olduğunu belirtti.

Büyük bir salgın, insani krize yol açabilir

Sağlık sistemi çok da iyi olmayan ve halkın koronavirüse karşı aşılanmadığı Kuzey Kore'de büyük bir salgın yaşanması insani krize yol açabilir. Kuzey Kore, Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programınca (COVAX) yapılan milyonlarca dozluk aşı teklifini reddetmişti. Kuzey Kore, Kovid-19 salgınının kararlı tedbirler sayesinde ülkede yayılmadığını iddia ederken, kapatılan sınır kapılarının ülke ekonomisine ciddi darbe vurduğu ifade ediliyor.