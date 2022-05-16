Petrol
109.77
-1.60%
Euro
16.26
0.92%
Dolar
15.57
0.58%
Altın
914.54
-0.77%
Borsa
2423
0.14%
Bitcoin
473.472
-0.28%
BTXN Coin
13.00
-1.73%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Kuzey Kore'de koronavirüs 50 can aldı

    Koronavirüs ile mücadele eden Kuzey Kore'de vaka sayısı 1 milyon 21 bine ulaştı, vefat sayısı ise 50 oldu.
    • 16.05.2022 - 10:51
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 10:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kuzey Kore'de koronavirüs 50 can aldı

    Kuzey Kore’de, koronavirüs ile mücadele başladı.

    Ülkede ilk koronavirüs vakası, perşembe günü yetkililer tarafından doğrulandı.

    Her türlü kapanmaya rağmen virüsün sıçradığı ülkede, vaka ve ölüm sayılarında da artış yaşandı.

    İHA’nın haberine göre; şüpheli enfeksiyon sayısında patlama yaşanırken, devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) 392 bin 900 kişide daha nedeni belirlenemeyen yüksek ateş belirtisinin gözlendiğini duyurdu.

    Şüpheli vaka sayısı, yalnızca dün 18.00'e kadarki 24 saatlik sürede yaklaşık 96 bin artarak toplam 1 milyon 21 bine ulaştı. 8 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 50'ye yükseldi. Perşembe gününden bu yana yapılan farklı açıklamalarda olduğu gibi pozitif hasta sayısına dair net bir bilgi ise paylaşılmadı.

    Orduya salgınla mücadeleye destek çağrısı

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin Politbürosunu dün acil bir toplantıya çağırarak ordunun salgınla mücadeleye destek olması için talimat verdiği kaydedildi.

    Jong-un'un, ayrıca sorumsuz çalışma şekli nedeniyle kabine ve halk sağlığı birimlerinin operasyon yeteneklerini eleştirdiği vurgulandı.

    Kuzey Kore de koronavirüs 50 can aldı #1

    İlaçlar eczaneler aracılığı ile zamanında ve doğru dağıtılamadı eleştirisi

    Lider Jong-un'un ulusal ilaç rezervinin halka dağıtımı talimatı verdiği belirtilen haberde, buna rağmen devlet tarafından sağlanan ilaçların, eczaneler aracılığıyla insanlara zamanında ve doğru bir şekilde ulaşamaması eleştirildi.

    KCNA ayrıca Jong-un'un, ilaç tedariki hakkında bilgi almak için Pyongyang'daki Taedong Nehri yakınında bulunan eczaneleri ziyaret ettiğini bildirdi.

    Eczanelerin işlevlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirebilecek donanıma sahip olmadıklarını ve vitrinler dışında yeterli ilaç depolama alanlarının bulunmadığını tespit eden Jong-un, satış görevlilerinin uygun sıhhi tesisatla donatılmadığını söylediği aktarıldı.

    İnsani kriz riski kapıda

    Kuzey Kore, geçtiğimiz perşembe günü ilk Covid-19 vakasını resmi olarak doğrulamış, uzmanlar tıbbi ekipman yetersizliği nedeniyle vaka sayısının tespit edilememesinin ülkede insani bir krize ve kitlesel ölümlere yol açma ihtimaline dikkat çekmişti.


    İlginizi Çekebilir

    Yargıtay’dan özel güvenlikler için karar
    3. Sayfa

    Yargıtay’dan özel güvenlikler için karar

    Bodrum'da 4 büyüklüğünde deprem
    3. Sayfa

    Bodrum'da 4 büyüklüğünde deprem

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!
    Bitbot

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!

    Görüş Bildir