Kuzey Kore'de koronavirüs 50 can aldı

Koronavirüs ile mücadele eden Kuzey Kore'de vaka sayısı 1 milyon 21 bine ulaştı, vefat sayısı ise 50 oldu.

Kuzey Kore’de, koronavirüs ile mücadele başladı.

Ülkede ilk koronavirüs vakası, perşembe günü yetkililer tarafından doğrulandı.

Her türlü kapanmaya rağmen virüsün sıçradığı ülkede, vaka ve ölüm sayılarında da artış yaşandı.

İHA’nın haberine göre; şüpheli enfeksiyon sayısında patlama yaşanırken, devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) 392 bin 900 kişide daha nedeni belirlenemeyen yüksek ateş belirtisinin gözlendiğini duyurdu.

Şüpheli vaka sayısı, yalnızca dün 18.00'e kadarki 24 saatlik sürede yaklaşık 96 bin artarak toplam 1 milyon 21 bine ulaştı. 8 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 50'ye yükseldi. Perşembe gününden bu yana yapılan farklı açıklamalarda olduğu gibi pozitif hasta sayısına dair net bir bilgi ise paylaşılmadı.

Orduya salgınla mücadeleye destek çağrısı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin Politbürosunu dün acil bir toplantıya çağırarak ordunun salgınla mücadeleye destek olması için talimat verdiği kaydedildi.

Jong-un'un, ayrıca sorumsuz çalışma şekli nedeniyle kabine ve halk sağlığı birimlerinin operasyon yeteneklerini eleştirdiği vurgulandı.

İlaçlar eczaneler aracılığı ile zamanında ve doğru dağıtılamadı eleştirisi

Lider Jong-un'un ulusal ilaç rezervinin halka dağıtımı talimatı verdiği belirtilen haberde, buna rağmen devlet tarafından sağlanan ilaçların, eczaneler aracılığıyla insanlara zamanında ve doğru bir şekilde ulaşamaması eleştirildi.

KCNA ayrıca Jong-un'un, ilaç tedariki hakkında bilgi almak için Pyongyang'daki Taedong Nehri yakınında bulunan eczaneleri ziyaret ettiğini bildirdi.

Eczanelerin işlevlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirebilecek donanıma sahip olmadıklarını ve vitrinler dışında yeterli ilaç depolama alanlarının bulunmadığını tespit eden Jong-un, satış görevlilerinin uygun sıhhi tesisatla donatılmadığını söylediği aktarıldı.

İnsani kriz riski kapıda

Kuzey Kore, geçtiğimiz perşembe günü ilk Covid-19 vakasını resmi olarak doğrulamış, uzmanlar tıbbi ekipman yetersizliği nedeniyle vaka sayısının tespit edilememesinin ülkede insani bir krize ve kitlesel ölümlere yol açma ihtimaline dikkat çekmişti.