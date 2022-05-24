Kuzey Kore'de, koronavirüs salgınının kontrol altında olduğu açıklandı

12 Mayıs’ta ilk ‘şüpheli’ koronavirüs vakasını açıklayan Kuzey Kore’de, salgının kontrol altına alındığı ve ilk kez yüksek ateş kaynaklı ölüm bildirilmediği açıklandı.

Kuzey Kore, koronavirüs ile mücadele etmeye devam ediyor…

12 Mayıs’ta ilk 'şüpheli' vakanın görüldüğünü açıklayan ülkede, 2 hafta içinde yüzbinlerce kişi de yüksek ateş görüldü.

Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), son 24 saatlik süreçte 134 bin 510 yeni şüpheli vaka doğrulanmasına rağmen salgın başından bu yana ilk kez ölüm bildirilmediğini açıkladı.

İHA’nın haberine göre; toplam vaka sayısının 2.95 milyona yükseldiği belirtilen haberde, can kaybı sayısının 68'de kaldığı vurgulandı.

“Ülke çapında hastalık ve ölüm oranları büyük ölçüde azaldı”

Haberde, “Üst düzey acil salgın önleme sisteminin etkinleştirilmesinden birkaç gün sonra, ülke çapında hastalık ve ölüm oranları büyük ölçüde azaldı ve iyileşen kişi sayısı arttı. Bu da pandemik hastalığın yayılmasını etkili bir şekilde engelleme ve salgını kontrol etme ile istikrarın sağlanmasıyla sonuçlandı.” ifadelerine yer verildi.

Kesin vaka sayısının tespit edilemediği eleştirisi

25 milyonluk ülkede, virüsün adına atıfta bulunulmadan, ardı ardına yüzbinlerce kişide ‘yüksek ateş’ belirtisi gözlendiği dünyaya duyurulmuştu. Uzmanlar tıbbi ekipman yetersizliği nedeniyle kesin vaka sayısının tespit edilemediği yorumunda bulunurken, salgının ilk günlerinde devlet mekanizmalarının sağlık krizini yönetmedeki başarısızlığından şikayet eden Lider Kim Jong Un, acil durum ilan ederek tedbirlerin artırılması talimatı verdiği kamuoyuna yansımıştı.