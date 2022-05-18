Kuzey Kore'de, şüpheli koronavirüs ölümleri 62'yi buldu

Geçtiğimiz perşembe günü ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü açıklayan Kuzey Kore'de, yüksek ateş nedeniyle yaşanan şüpheli ölümlerin sayısı 62'ye yükseldi.

Kuzey Kore’de kendisini gösteren koronavirüs, şüpheli ölümleri artırdı.

Yüksek ateş nedeniyle ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı 62’ye yükseldi.

Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından verilen bilgilere göre, 232 bin 880 kişide daha benzer semptomlara rastlandığını açıkladı.

İHA’nın haberine göre; son gelişme ile birlikte nedeni bilinmeyen yüksek ateş belirtisi gösteren hasta sayısı 1.72 milyona ulaştı.

6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede yüksek ateş nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 62'ye yükseldiği bildirildi.

Koronavirüs vakalarının sayısına ilişkin henüz net bir açıklama ise henüz yapılmadı.

“Devletin yetersizliği zorlukları artırdı”

KCNA, dün iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin Politbüro toplantısına başkanlık eden Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un hükümet kurmaylarını eleştirdiği kaydedilen haberinde şu ifadeleri kullandı:

“Zaman hayattır prensibinin geçerli olduğu pandemi döneminde, devletin krizle başa çıkma kapasitesindeki yetersizlik zorlukları artırdı.”





Tedavi rehberi geliştirildi

KCNA ayrıca, sağlık otoritelerinin aşırı dozda ilaç kullanımı ve diğer yanlış müdahaleleri önlemeyi amaçlayan bir tedavi rehberi geliştirdiğini, rehberin farklı hasta türleri için kişiselleştirilmiş tedavileri içerdiğini belirtti.

Tedavi programlarında hangi ilaçların yer aldığına dair bilgi ise paylaşılmadı.

Acil durum ilan edildi

Salgınının başından bu yana ilk enfeksiyonu geçtiğimiz perşembe günü doğrulayan Kuzey Kore'de acil durum ilan edilmişti.

Tıbbi ekipman yetersizliği nedeniyle vaka sayısının tespit edilemediği değerlendirilen ülkede, son olarak ordunun salgınla mücadeleye destek vermek üzere görevlendirildiği kamuoyuna yansımıştı.