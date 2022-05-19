Kuzey Kore’de vaka sayısı 2 milyona yaklaştı

Yüksek ateş şikayetlerinin arttığı Kuzey Kore’de, nisan sonundan bu yana vaka sayısının 2 milyona yaklaştığı öğrenildi.

Kuzey Kore’de, koronavirüs vakalarının artışı devam ediyor…

Yakın zamana kadar salgının ülkede yayılmadığı iddia edilirken, son 24 saat içesinde yüksek ateş belirtisi görülen 262 bin 270 kişi hastaneye başvurdu.

Böylelikle nisan sonundan bu yana yüksek ateş sayısı 1,98 milyona yükseldi.

AA’nın haberine göre; Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenlerin sayısının ise 63'e yükseldiğini belirtti.

700 binden fazla kişi tecrit edildi

Yüksek ateş belirtisi görülen kişilerden yaklaşık 1,2 milyonu sağlığına kavuştu. 740 bin 160 kişinin ise tecrit edildiği öğrenildi.

Salgın, insani krize yol açabilir

13 Mayıs'ta 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmış, bu kişilerden yalnızca birinin ölümüne Omicron varyantının neden olduğu resmen duyurulmuştu.

Sağlık sistemi çok da iyi olmayan ve halkın koronavirüse karşı aşılanmadığı ülkede, büyük bir salgın yaşanması insani krize yol açabilir.

DSÖ’nün aşı teklifi reddedilmişti

Kuzey Kore, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kornavirüs Aşıları Küresel Erişim Programı'nca (COVAX) yapılan milyonlarca dozluk aşı teklifini reddetmişti.

Kuzey Kore, salgının kararlı tedbirler sayesinde ülkede yayılmadığını iddia ederken kapatılan sınır kapılarının, ülke ekonomisine ciddi darbe vurduğu ifade ediliyor.