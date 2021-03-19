Kuzugöbeği nedir, faydaları nelerdir? Kuzugöbeği mantarı nasıl pişirilir?

Muğla'nın Datça ilçesinde sıcaklıkların artmasıyla birlikte kuzugöbeği de tezgahlardaki yerini aldı. Şifa deposu olarak bilinen kuzugöbeğinin kilosu 300 liradan satılıyor. Peki, kuzugöbeği nedir?

Besin değeri bakımında zengin olan kuzu göbeği mantarı, bahar aylarında ortaya çıkan şifalı, doğal ve besleyici bir mantar çeşididir. Morchella Esculenta adıyla adlandırılan kuzu göbeği mantarı az bulunduğu için oldukça pahalıdır.

B1, B2 ve C vitaminleri, yüksek miktarda kalsiyum, sodyum, çinko ve potasyum gibi vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri içeren kuzugöbeği mantarı, genellikle Akdeniz, Karadeniz ve Ege kıyılarında Mart ve Mayıs aylarında yetiştirilmektedir.

Peki, kuzugöbeğinin faydaları nelerdir? Kuzugöbeği mantarı nasıl pişirilir? İşte, kuzugöbeği mantarı ile ilgili bilgiler..

KUZUGÖBEĞİ MANTARI FAYDALARI NELERDİR?

Bir adet kuzugöbeği mantarı neredeyse bir kilo etin verdiği proteine eşittir. Bu nedenle kuzugöbeği mantarı yetiştiriciliği oldukça ilgi görmektedir.

Humuslu ve mineral bakımından zengin topraklarda yetiştirilen kuzugöbeği mantarı, az da olsa dere kenarlarında, orman açıklıklarında ve bitki örtüsü yanmış bölgelerde yetişebilmektedir.

Kuzugöbeği mantarının bilinen başlıca faydaları şu şekildedir:

Kansızlık ve anemi gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Prostat kanserine karşı korur.

Kan şekerini dengeler.

Karaciğer ve kalp hastalıklarına karşı korur.

Karaciğer enzimlerinin yenilenmesini sağlar.

Katarakt, glokom gibi sağlık sorunlarına iyi gelir.

Göz hastalıkları tedavisinde kullanılır.

B2 vitamini eksikliği tedavisinde kullanılır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Diyabete iyi gelir.

Güçlü protein kaynağıdır.

Vücut direncini arttırır.

Konsantrasyonu arttırır.

KUZUGÖBEĞİ MANTARI NASIL YETİŞTİRİLİR?

Diğer mantarlara göre yetiştirilmesi olduça zor olması nedeniyle pahalı olan kuzugöbeği mantarını tohumdan yetiştirmek istiyorsanız ağaçların çevresine veya dibine eklemelisiniz.

Aktarlardan temin edebileceğiniz kuzugöbeği mantarını tohumunu ekmeden önce toprağın yabani otlardan temizlenmesi ve alçı, odun külü gibi farklı malzemelerle beslenmesi gerekmektedir. Sonbahar ya da yaz sonu, kuzugöbeği mantarı tohumu ekimi için en ideal zamanlardır.

KUZUGÖBEĞİ MANTARI NASIL PİŞİRİLİR?

Fransız mutfağının en önemli ürünleri arasında yer alan Kuzugöbeği mantarı, ülkemizde yumurta ile karıştırılarak omlet şeklinde tüketilmektedir.

Marketlerde ve semt pazarlarında satılan kuzugöbeği mantarının pişirilmeden önce sahte olup olmadığı kontrol edilmelidir. Mantar eğer sert ise suda haşlama yaparak yumuşatmanız gerekmektedir. Mantar sert değilse soteleme işlemi ya da kavurma yapabilirsiniz. Kuzugöbeği mantarı yemeği için malzemeler şu şekildedir:

300 gr kuzugöbeği mantarı

1 adet kuru soğan

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Üç adet yumurta

Karabiber

Kimyon

Tuz

Kuzugöbeği mantarı pişirme tarifi: Mantarların başını kesip ayıklayın ve sirkeli suda bekleterek yıkayın. Tavaya sıvı yağ koyduktan sonra küçük küçük doğradığınız soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. Daha sonra mantarı ekleyip kavurun ve altını kısıp sulanmasını bekleyin.

Tavanın kapağını kapatıp 10 dakika bekletin. Daha sonra kapağını açıp suyunu çekin. Tuz ve baharatlarını ekleyin ve bir kasede çırptığınız yumurtaları koyun. 1-2 dakika pişirip, sıcak servis yapın.