Lahana ile bağırsak sağlığınızı iyileştirin

Birçok farklı besin ögesiyle dolu olan lahanalar sağlığınızı çeşitli şekillerde destekler. İşte bağırsak sağlığınız için lahananın faydaları.

Bağırsağınız birden fazla vücut işlevini etkiler. Bağırsaklarınızda sağlıklı bir bakteri dengesi oluşturmak çok önemlidir. Mide bozukluğu, vücut ağırlığındaki değişiklikler, sürekli yorgunluk, yetersiz uyku, cilt tahrişi ve gıda intoleransı, sağlıksız bir bağırsak belirtileridir.

Diyetiniz, sağlıklı bir bağırsağın korunmasında önemli bir rol oynar. Diyete yeterince probiyotik ve prebiyotik eklemek bağırsak sağlığınız için harikalar yaratabilir.

LAHANA İLE BAĞIRSAK SAĞLIĞINIZI İYİLEŞTİRİN

Lahana, son derece harika bir bağırsak ve kalp sağlığı dostu bir sebzedir. Çözünür ve çözünmez lifleri onu mükemmel bir bağırsak sebzesi yapar. Çözünür lif, bağırsak dostu bakteriler, özellikle laktobasiller ve bifidobakteriler için zengin bir yakıt görevi görür. Lahanadaki çözünmeyen lif, sağlıklı ve düzenli bağırsak hareketlerini teşvik ederek sindirim sistemini sağlıklı tutar.

Ayrıca lahana besinlerle doludur ve en cep dostu sebzelerden biridir. İltihaplanmayla mücadeleye yardımcı olabilir ve diyetinizi demir, manganez gibi önemli vitaminler ve polifenoller ve kükürt gibi antioksidanlar ile doldurabilir.

Ayrıca kollajen oluşumunu destekleyen ve vücudun demir ve folatları kolayca emmesine yardımcı olan C vitamini ile yüklüdür. C vitamini, bağışıklık sisteminiz için de faydalıdır.

Diyetinize lahana eklemenin, bağırsakta kolesterol ile bağlandığı ve kana emilmesini kısıtladığı için kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olduğu da bilinmektedir. Aynı zamanda faydalı bitki bileşenleri içerir.

Lahana ayrıca kalp sağlığını da destekler. Lahanada bulunan antosiyaninlerin kalp hastalığı riskini kontrol ettiği bilinmektedir. Ayrıca iltihaplanma ve yüksek tansiyon gibi kalp hastalığı risk faktörlerini de kontrol eder.

Kontrolsüz yüksek tansiyon, kalp hastalığı riskinizi artırır. Lahana, kan basıncı seviyelerinizi düzenlemeye yardımcı olan potasyum içerir.