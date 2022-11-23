Lahana turşusunun ilaç etkisi gösteren 5 faydası

Kış aylarının sağlık deposu sebzesi lahanayı fermente ederek, turşu olarak tükettiğinizde faydaları saymakla bitmiyor.

Lahana turşusu, bağışıklık sistemi ve metabolizma için önemli olan C vitamini açısından zengindir. Ek olarak, size B grubundan vitaminler ve vücudun A vitamini oluşturduğu beta-karoten sağlar.

Diğer şeylerin yanı sıra sağlıklı gözler, cilt ve kemikler için vücutta A vitamini gereklidir. Lahana turşusu ayrıca kanın pıhtılaşması için önemli olan K vitamini içerir. Bitki ayrıca potasyum, magnezyum, kalsiyum ve sodyum gibi mineraller açısından da zengindir.

50 gr lahana turşusunda;

4kcal / 18KJ

0.6g Protein 0.0g

Yağ

0.6g Karbonhidratlar

1.5g Lif-25mg Kalsiyum

90mg Potasyum

5mg C Vitamini

0.74g Tuz

Hazır lahana turşusu satın alırsanız, birçok çeşidin raf ömrünü uzatmak için pastörize edildiğini, bunun yararlı bakterileri öldürdüğünü bilmelisiniz. Lahana turşusunun faydalarından en yüksek seviyede yararlanabilmek için ev yapımı fermente turşuları tercih etmelisiniz.

Lahana turşusunun muhteşem 5 faydası

1. Faydalı bir besin kaynağıdır

Lahana turşusu, vitamin ve minerallerin yanı sıra iyi bir lif kaynağıdır ve fermente bir gıda olduğundan, sindirim sağlığı için önemli olan faydalı probiyotiklerin büyümesini destekler. Lahana gibi besinlerin besin değeri fermantasyonla zenginleştirilebilir ve besinlerin sindirilmemizi kolaylaştırır. Bunun nedeni, lahana turşusunun vücudun yiyecekleri daha küçük ve daha kolay sindirilebilir moleküllere ayırmasına yardımcı olan enzimler içermesidir ve bu da daha fazla besin maddesini emmemize yardımcı olur.

Bununla birlikte, lahana turşusu bir tuz kaynağıdır. Bunun nedeni, tuzlu bir ortamın, bozulmaya ve bozulmaya yol açabilecek bakteri türlerini inhibe ederken yararlı Lactobaccili'nin büyümesini teşvik etmesidir.

2. Bağışıklık sistemini destekler

Bağışıklık sistemimizin çoğu bağırsaklarımızda bulunur, bu nedenle lahana turşusunun bağırsağı destekleyen özelliklerinin de faydalı olması şaşırtıcı olmayabilir. Lahana turşusundan elde edilen iyi bakteri veya probiyotikler, sindirim sisteminizin iç yüzeyini sağlıklı tutmaya yardımcı olur. Güçlü bir bağırsak astarı, istenmeyen maddelerin veya toksinlerin vücudunuza 'sızmasını' engeller ve böylece bir bağışıklık tepkisine neden olur. Aynı bakteriler, doğal antikorlarınızı da destekler ve enfeksiyon riskinizi azaltır.

Lahana turşusu, bir probiyotik kaynağı olmasının yanı sıra, daha güçlü bir bağışıklık tepkisini desteklediği bilinen C vitamini ve demir de sağlar.

3. Kalp sağlığını destekler

Lahana turşusunun kalp sağlıklı özelliklerini destekleyen bir dizi faktör vardır. İlk olarak, lif açısından zengin olması ve faydalı probiyotik bakteri kaynağı olması, lahana turşusunu kolesterol seviyelerini dengelemek için faydalı kılar. Lahana iyi bir potasyum kaynağıdır ve probiyotik içeriği kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir. Lahana turşusu ayrıca , aterosklerozun olası bir nedeni olan arterlerde kalsiyum birikintilerinin birikmesini önlemeye yardımcı olan bir K2 vitamini kaynağıdır.

4. Ruh halini ve davranış iyileştirir

Bağırsak floramızın ruh halimizi ve davranışımızı nasıl etkilediği hızla gelişiyor ve lahana turşusu gibi fermente gıdaların önemli bir rol oynayabileceği görülüyor. Fermente gıdalarda yaygın olarak bulunan Lactobacillis helveticus ve Longum Bifidobacteria dahil olmak üzere bazı probiyotik bakteri türleri, anksiyete ve depresyon semptomlarını iyileştirebilir.

Bunu, bağırsakta daha sağlıklı bir dengeyi teşvik ederek ve iltihabı azaltmaya ve daha sağlıklı bir bağırsak ortamını teşvik etmeye yardımcı olan kısa zincirli yağ asitleri adı verilen bileşikleri üreterek yaparlar.

Fermente gıdalar ayrıca bağırsakların magnezyum ve çinko gibi ruh halini dengeleyen mikro besinleri almasını teşvik ederek ruh halini ve davranışı destekleyebilir.

5. Kanser riskini azaltır

Sülforafan gibi bileşikler açısından zengin olan lahana, diyetinize eklemek için değerli bir sebzedir. Bunun nedeni, bu yararlı bileşiklerin oksidatif hasarı önlemesi ve muhtemelen kolorektal kanser de dahil olmak üzere kansere karşı koruyucu bir şekilde hareket etmesidir . Benzer bir şekilde, fermente lahana ve suları da etkili bir rol oynuyor gibi görünüyor.

Lahana turşusu ve dolayısıyla lahana turşusu suyu, vücuttaki birçok işlem için önemli olan sağlıklı besinler ve laktik asit bakterileri açısından zengindir. Düzenli tüketimi vücut üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Her şeyden önce, muhafaza işlemi, laktik asit fermantasyonu sırasında oluşan içerdiği laktik asidin sağlık açısından faydaları vardır.

Laktik asit bakterileri, doğal probiyotikler gibi davranarak, bağırsak florasını güçlendirebilir, bu da sağlıklı sindirimi destekler. İçerdiği diyet lifleri de sindirimi uyarır. Günlük lahana turşusu suyu tüketimi, arındırıcı ve detoksifiye edici bir etkiye sahiptir.

Her şeyden önce, çiğ lahana turşusu ve ondan yapılan lahana turşusu suyu sağlıklıdır, çünkü vitamin ve besin maddelerinin büyük bir kısmı pişirildiği zaman yok olabilir ve laktik asit bakterilerinin etkisi de kısıtlanır.

Kabızlık gibi bağırsak sorunlarında da lahana turşusu suyu harikalar yaratabilir. Lahana turşusunun suyu bağırsaklardaki sindirimi uyarır ve müshil etkisi vardır. Bu nedenle hafif bir müshil olarak kullanılabilir.