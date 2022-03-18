Lahana yaprağı kullanmanın 9 inanılmaz yolu

İçerdiği değerli besinler sayesinde tüketildiğinde birçok fayda sağlayan lahana, vücuda uygulandığında da birçok farklı sağlık yararı sunuyor. İşte lahana yaprağı kullanmanın yolları ve faydaları.

Mükemmel kış sebzesi olan lahanalar, olağanüstü besleyici özellikleriyle biliniyor. Birçok hastalıktan (kolon hastalıkları, kanserler vb.) korunmak için düzenli olarak tüketilmesi öneriliyor.

Lahananın detoksi edici özelliği, özellikle karaciğerde biriken toksinlerin atılımını hızlandırır. Vücudu güçlendiren ve hastalıklarla savaşmaya yardımcı olan iyi miktarda C vitamini içerirler. Lahana, K vitamini içerdiği için beyin fonksiyonunun korunmasına yardımcı olur. Lahana ayrıca içerdiği B vitaminleri sayesinde formda kalmaya yardımcı olur. İçerdiğindeki potasyum ile hipertansiyon ve felçten korunmak için de önerilir.

LAHANA YAPRAĞININ 9 KULANIMI

Tüm bu sağlık yararlarının haricinde lahana yaprağı da oldukça faydalı bir kullanım yelpazesi sunuyor. Lahana yaprağı dezenfekte edici, iyileştirici ve sakinleştiricidir.

İşte lahana yaprağı kullanmanın 9 inanılmaz faydası.

1. Varis Yaralarnı İyileştirir

Lahana yaprağının yaraları iyileştirici özelliği vardır. Lahana yaprağını ılık suyla yıkayın. Çok kalın ve sertse, bir oklava ile hafifçe düzleştirin. Daha sonra varis ülserinin üzerine koyun ve bir bandajla tutun. Tam iyileşme sağlanana kadar yaprağı düzenli olarak yenileyin.

2. Karın Ağrısını Hafifletir

Sindirim sorunu, ağrılı adet dönemleri, mide ağrısı... Karın ağrısının birden çok nedeni vardır. Ancak tüm bunları hafifletmek için lahana yaprağı kullanılabilir. Birkaç büyük lahana yaprağını yıkayın, ardından ütüyle birkaç dakika ısıtın. Karnınızın üzerine koyun ve ısıyı en az 15 dakika tutmak için bir havluyla örtün. Ve gerekirse yenileyin.

3. Karaciğeri Temizler

Karaciğer yorgunluk belirtileri gösterdiğinde lahana ile arındırılabilir. Lahana yaprağını karaciğerin bulunduğu yere koyun ve geniş bir kemerle tutun. Yaprak ılıksa daha da iyidir. Karaciğerin işleyişini aktive eder ve daha sonra kendisini toksinlerden arındırır. Bu çözüm safra kesesi için de işe yarar.

4. Şişliklerin Sönmesini Sağlar

Vücudunuzun herhangi bir yerini bir yere mi çarptınız? Darbe gören yere hemen sıcak bir lahana yaparğı uygulayarak yumru görünümünü önleyebilirsiniz. Lahana, şişlik azaltıcı özelliklere sahiptir. Diz ağrısı veya burkulma durumunda da etkilidir.

5. Romatizmayı Rahatlatır

Lahananın dış kısmındaki iri yaprakları alıp yıkayın. Sildikten sonra, her bir ayağınızın altına bir yaprak yerleştirin. Ardından, bitkiyi ayak tabanlarınızın altında tutacak şekilde bir çift çorap giyin ve yatın. Ertesi gün, ilk rahatlama belirtileri görünmelidir. Bu doğal ilacı birkaç gün üst üste tekrarlayın. Lahana yaprağının aynı zamanda siyatikde de işe yaradığı bilinmektedir.

6. Artrit ve Osteoartriti Hafifletir

Lahana yaprağını duruladıktan sonra 200 derecede 5 dakika fırına koyun. Gerekirse merdane ile düzeltin. Daha sonra ağrılı bölgeye en az 2 saat bandajla tutturarak uygulayın. Eklem ağrılarının yoğunlaştığı anlarda hemen kullanılabilecek doğal ve kolay bir çaredir.

7. İdrar Yolu Enfeksiyonunu Hafifletir

İdrar yolu enfeksiyonu bazen şiddetli ağrıya neden olur. Lahana yaprağı bu tür rahatsızlıklara karşı da etkilidir. Yukarıdaki karın ağrısı ile aynı yöntemi kullanın. Ancak burada yaprakları karnın alt tarafına yerleştirin.

8. Baş Ağrısını Yatıştırır

Baş ağrısını hafifletmek için şakaklara veya enseye bir lahana yaprağı sürebilirsiniz. Ilık ise, etki güçlenecektir. En az 1 saat boyunca bir şapka veya atkı ile tutun.

9. Süt Dalgalanmalarını Giderir

Emziren tüm kadınlar bunu yaşamıştır. Şişmiş göğsü rahatlatmak için, iki emzirme arasında doğrudan buzdolabından soğuk bir lahana yaprağı uygulayın.

MUCİZE İÇECEK: LAHANA SUYU

Lahana, özellikle antimikrobiyal özelliklerini borçlu olduğu yüksek mineral ve vitamin içeriğinin yanı sıra kükürt maddeleri (glukozinolatlar) ile dikkat çekicidir. Sakinleştirici etkileri (ağrı kecisi ve iltihap önleyici), osteoartritin önlenmesi ve tedavisinde yaygın olarak kullanılan doğal bir molekül olan glukozaminin bir amino asit öncüsü olan glutamindeki zenginliği ile bağlantılıdır.

Tüm bu faydalar lahana suyuyla da elde edilebilir. Bir meyve suyu sıkacağı kullanarak lahana suyu yapabilirsiniz. Uzun süreli yorgunluk durumunda enerji artışı sağlamak için 3 hafta boyunca günde bir bardak içilmesi tavsiye edilir. Mide ülserine karşı günde 2 ila 3 bardak içilebilir. Lahana suyu ayrıca bağırsak enfeksiyonlarını da önler. 3 ay boyunca günde yarım bardak veya bir bardak lahana suyunun ülserlere karşı savaştığı bilinmektedir.