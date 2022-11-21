Lahananın 8 şaşırtıcı faydası

Birçok insan lahanayı bol miktarda lif, vitamin ve mineral nedeniyle tanır. Lahananın kimsenin bilmediği faydalarını öğrenince çok şaşıracaksınız. İşte 8 mucizevi faydası...

Lahana herkesin sevdiği bir sebze olmayabilir, ama kendinizi güçlü ve sağlıklı hissetmenizi sağlayacak besin değerleriyle doludur. Bağışıklık sistemini güçlendirmekten sindirimi hızlandırmaya kadar birçok faydası bulunur.

Bu yaygın olarak kullanılan sebze, çorbalarda, salatalarda, sandviçlerde ve daha fazla yemek çeşitlerinde kullanılabilir. Kırmızı (mor) ve beyaz lahana olarak iki çeşidi vardır.

Lahanadan en fazla yararı elde edebilmek için çiğ ya da tavada kızartılmış olarak yemeyi tercih edebilirsiniz.

Lahana ile ilgili açıklamalarda bulunan bir diyetisyen, “Lahana sizin için iyidir. Tadı göründüğünden daha iyi olan yiyeceklerden biri ve insanların beklediğinden daha fazla besin değerine sahip. Ayrıca, çok yönlü, uygun fiyatlı ve bulması kolay." diyor.

Bir kase doğranmış lahana sadece 22 kaloridir. Ayrıca birçok faydası bulunur. İşte lahananın mucizevi 8 faydası…

1- Bağışıklığı korur

Lahananın sağlığa yararlarından bir tanesi bağışıklığı korumasıdır. Birçok hastalıklara karşı direnci yükseltir.

2- Sizi güçlü tutar

C vitamini vücudunuz için çok iş yapar. Lahana C vitamini açısından yüksek besin değeri içerir. Bu da kolojen yapımına ve bağışıklığınızı güçlü tutmaya yardımcı olur.

3- Sindirimi geliştirir

Lif açısından zengin olan lahana, sindirim sisteminizi sağlıklı tutmanıza ve bağırsak hareketlerinizi düzenli tutmaya yardımcı olur. Ayrıca güvenli kilo kaybını desteklemeye yardımcı olur.

4- Kalbinizi korur

Lahana, kalp hastalığı riskini en aza indirir.

5- Tansiyonunuzu düşürür

Potasyum, vücudunuzun kan basıncını kontrol etmesine yardımcı olan bir mineraldir. Bir fincan kırmızı lahana suyu, önerilen günlük potasyum değerinizin %6’sını karşılar. Bu kan basıncınızı düşürmenize yardımcı olarak kalp hastalığı riskinizi azaltır.

6- Kolesterolü düşürür

Lahana, sindirim sisteminiz tarafından emilmek için kolesterol ile rekabet eden iki madde içerir - lif ve fitosteroller (bitki sterolleri). Kötü kolesterol seviyenizi düşürür ve sağlığınızı iyileştirirler.

7- Kemik sağlığını korur

K vitamini sağlığınız için çok önemlidir. K vitamini eksikliği ile kemik rahatsızlıklarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Harika bir K vitamini kaynağı olan lahanayı tüketin.

8- Kanseri uzak tutar

Lahana içerisinde kanser hücreleriyle savaşmaya ve onları vücudunuzdan temizlemeye yardımcı olacak maddeler içerir.