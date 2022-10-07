Laktoz intoleransı belirtileri: Tüm detayları öğrenmek için 14 soru-cevap

Laktoz intoleransı belirtileri: Tüm detayları öğrenmek için 14 soru-cevap

Dünya nüfusunun yüzde 70'ini etkilediği düşünülen laktoz intoleransı, çoğu durumda süt alerjisiyle karıştırılıyor. Ancak, laktoz intoleransı alerjiden çok daha farklı bir durumdur. İşte ayrıntılar...

Laktoz intoleransı, dünya nüfusunun yüzde 70'ini etkileyen ve süt şekerini sindirememe anlamına gelen bir sindirim sorunudur. Laktoz intoleransında vücut, süt şekerini parçalayan laktaz enzimini yeterince üretemez ve bu da çeşitli rahatsızlıklara yol açar.

Anne sütü yüzde 4,8 laktoz içerirken inek sütü yüzde 7 laktoz içeriğine sahiptir. Çocuklar laktazla doğarlar. Ancak büyüdükçe bu enzime olan ihtiyaç azalır, bu nedenle bazı insanlar süt ürünlerini sindirmek için yeterli laktaz üretme yeteneğini kaybeder, bu nedenle sindirilmemiş maddeler kan dolaşımına geçemez.

Alerjilerden farklı olarak intoleransların şiddeti alınan gıdanın miktarı ile değişir. Laktoz intoleransı karın ağrısı, ishal, gaz, mide bulantısı ve gaz gibi sorunlarla ortaya çıkar. Süt ürünleri tüketildikten sonra şikayetler ortaya çıkar ve semptomların ne kadar güçlü olacağı tüketilen laktoz miktarına göre değişir.

İşte laktoz intoleransıyla ilgili 14 soru-cevap:

Laktoz intoleransı neye bağlıdır?

İnce bağırsakta üretilen ve laktozun emilebilmesi için iki monosakkarit, galaktoz ve glukoza ayıran laktaz enziminin kısmen veya tamamen eksikliğinden kaynaklanır. Enzim hiç yoksa veya eksik ise, laktoz bağırsakta birikir ve gaz üreterek onu fermente eden bakteriler için bir gıda haline gelir.

Laktaz, yavaş yavaş azaldığı için eksikse birincil, mukoza zarına zarar veren akut veya kronik hastalıkların bir sonucu olarak ortaya çıkıyorsa ikincil olabilir.

Tam laktaz yokluğuyla birlikte doğuştan gelen hoşgörüsüzlük de vardır ve nadir bir durumdur. Laktaz uyarılabilir bir enzimdir, yani vücut onu ihtiyaç duyduğu gıdanın tüketimine göre de üretir. Süt ürünlerini tüketimini tamamen bırakırsanız, laktaz miktarı yavaş yavaş azalır, daha sonra aniden yeniden tüketmeye başlarsanız, enzim miktarı onları sindirmek için yeterli olmadığı için intolerans belirtileri ortaya çıkabilir.

Dokuların iltihaplanmasına neden olan veya bağırsak işlevini bozan herhangi bir hastalık, laktaz eksikliğine neden olabilir. Bu nedenle, laktoz intoleransı teşhisi durumunda, bağırsak sorunları araştırılır.

Süt alerjisinden ne farkı var?

Alerjinin özel bir immünolojik mekanizması vardır. Vücut, laktaz varlığından bağımsız olarak kazein ve laktalbümin gibi inek sütü proteinlerine tepki verir.

Süt alerjisi çocukların yüzde 2-7'sini etkiler, ancak genellikle yaşamın ilk üç yılında kaybolur ve alerjisi olanların yarısı süt proteinleri içeren ancak yüksek sıcaklıklarda (en az 150°C) ve uzun süre pişirilmişse (en az 30 dakika) sütü tolere edebilir.

İnek sütüne alerjisi olanlar keçi veya koyun sütüne de tahammül edemezler.

Laktoz intoleransının belirtileri nelerdir?

Laktazın eksikliğine bağlı olarak değişen yoğunlukta şişlik, ağrı, kabızlık veya ishal görülebilir.

Laktozun tüketildiği gıdaya da bağlı olarak, tüketimden otuz dakika ila iki saat sonra belirtiler ortaya çıkarlar. Örneğin, karbonhidratlarla özellikle basit karbonhidratlarla birlikte alınırsa, mide boşalması hızlıdır ve bu nedenle rahatsızlıkların başlangıcı hızlı olur.

Baş ağrısı, mide bulantısı, yorgunluk, döküntü, nadir durumlarda kilo kaybı ve emilim bozukluğu da görülebilir. Bununla birlikte, hoşgörüsüz kişilerin sadece yüzde 30-50'si çeşitli belirtiler gösterir.

Teşhis nasıl konur?

Nefes testi ile doğru teşhis konulabilir. Çok basit bir testtir, sadece laktozu tükettikten sonra bir balona nefes vermek yeterlidir. Laktozun sindirilemediğini gösteren gazların varlığı nefeste bulunur.

Ayrıca, laktaz geninin analizi için genin mutasyona uğrayıp uğramadığını değerlendiren bir test vardır. Nefes testini yapamayan çocuklarda veya birincil ve ikincil intoleransı ayırt etmeye yardımcı olmak için nefes testi pozitif olan yetişkinlerde kullanılabilir.

Laktoz intoleransı tedavi edilebilir mi?

Başka bir hastalık nedeniyle laktoz intoleransının çıktığı durumlarda, intoleransın arkasındaki hastalığın tedavi edilmesi gerekir. Örneğin bir bağırsak iltihabını çözdükten sonra laktozu tekrar diyete dahil etmek mümkündür.

Birincil intolerans durumunda da bunu yapmak mümkündür, ancak bu hızlı bir süreç değildir. Günde iki veya üç kez öğünlerle birlikte minimum miktarda sütten başlayarak enzimin sentezini uyarabilmek için dozu kademeli olarak artırmak gerekir.

En küçük laktoz miktarı bile rahatsız eder mi?

Birçok hastada laktaz eksikliği kısmidir, ancak bazılarında tamdır. Hiç laktoz olmayan vücutta minimum laktoz dozu bile belirtileri tetikleyebilir.

Kısmi eksikliği olanlar için ise rahatsızlık duymadan tolere edilebilir miktarda süt veya peynir yemek mümkündür. İdeal olan, teşhis sırasında çeşitli miktarları uygulayarak bir laktoz eğrisi yapabilmektir. Sütün kontrollü bir şekilde alınması ve reaksiyonların gözlemlenmesi, aşılmaması gereken eşiği belirleyebilir.

Peynirlere izin var mı?

Eski peynirler doğal olarak laktozsuz oldukları için rahatsız etmezler, fermantasyona uğrayan peynirler de buna dahildir.

Ayrıca bazı peynirlerin laktoz içeriği azaltılır ve laktoz intoleransına uygun hale getirilir. Laktoz açısından zengin taze peynirler mozzarella, süzme peynir ve krem peynirlerdir.

İnek sütünden başka süt içmek mümkün müdür?

Tüm memeli sütlerinde önemli farklılıklar olmaksızın laktoz vardır. Çiğ süt bile intoleransı olanlar için güvenli veya sindirilebilir değildir, aksine olası yüksek bakteri yükü nedeniyle risk oluşturur.

Bitkisel sütler ise laktoz içermez, ancak besin içeriği bakımından çok farklıdır ve kalsiyum, D vitamini ve B12 vitamini içermedikleri için sonradan bu besinler eklenmiş olanları seçmek daha iyidir.

Laktoz başka hangi yiyeceklerde bulunur?

Süt ürünlerine ek olarak laktoz bazı ilaçlarda bulunur ve birçok gıdanın endüstriyel olarak hazırlanmasında gıda katkı maddesi olarak eklenebilir. Örneğin tütsülenmiş etler, soslar, pudingler, hamur işleri ve çikolatalarda bulunabilir.

Şiddetli hoşgörüsüzlüğü olanlar bu nedenle etiketleri dikkatli bir şekilde okumalıdır. İntoleransı bulunan birçok insan, minimum miktarda laktoz tüketimi ile hiçbir belirti göstermez.

"Süt ve süt ürünleri içermeyen" ile "laktoz içermeyen" arasındaki fark nedir?

Süt ve süt ürünleri içermeyen gıdaların bileşiminde herhangi bir türde süt ürünü yoktur. Laktoz içermeyen gıdalarda ise süt ürünleri bulunabilir ancak laktozdan yoksundur. Bu ürünler 100 gramda yüzde 0.01'den az veya 10 miligramdan az laktoz içerirler.

Laktaz takviyeleri işe yarar mı?

Süt ürünlerinden beş ila otuz dakika önce alınabilen haplar şeklinde bulunan laktaz takviyeleri çoğu hastada işe yarar.

Reçeteye gerek yoktur ve etki çeşitli faktörlere bağlıdır ve rahatsızlıkta azalma mümkündür. Laktoz alımının önlenemediği ve hepsinden önemlisi alerji durumunda gerekli olmadığı belirli durumlarla başa çıkmak için kullanılırlar.

Bir yetişkin olarak laktoz intoleransınız olabilir mi?

Herhangi bir nedenle laktaz üretimi yetersiz kalırsa veya tamamen durursa, kişi yaşamın herhangi bir döneminde laktoz intoleransı yaşayabilir.

Laktaz miktarı yıllar içinde azalma eğilimindedir, bu nedenle laktoz intoleransının tipik başlangıcı erken yetişkinliktir ve görülme oranı yaşla birlikte artar.

Süt ürünlerini tüketmemenin riskleri var mı?

Laktoz intoleransınız varsa ve laktoz içermeyen süt ürünleri kullanıyorsanız, herhangi bir risk almazsınız veya beslenme yetersizlikleri ile karşılaşmazsınız.

Tehlike, tüm süt ürünlerini ayrım gözetmeksizin, hatta sebepsiz yere diyetten çıkarmaktır. Süt ve süt ürünlerini diyetlerinden çıkaran her on beş kişiden birinin, kendi kendine laktoz intoleransı teşhisi koyduğu tahmin edilmektedir.

Rahatsızlık çekmeden süt içebilenler, korkmadan içebilirler. Süt kalsiyum ve D vitamini içeriği sayesinde en yüksek kemik kütlesine ulaşılmasına yardımcı olur, aynı zamanda iyi bir vitamin ve amino asit kaynağıdır. Sorunsuz bir şekilde tolere edilirse, süt tüketiminden kaçınmak için bir neden yoktur.

Yoğurt güvenli midir?

Yoğurt çoğu zaman rahatsızlığa neden olmaz çünkü laktozu laktik aside dönüştüren bakterilerin varlığı sayesinde doğal olarak laktoz oranı düşüktür. Aynı durum kefir ve keçi peyniri gibi laktik fermentler içeren peynirlerde de geçerlidir.